评论：区块链改变公司形态

薛云志

我从2012年接触区块链技术至今，已有6个年头。区块链从技术角度来说就是一个分布式的数据库，其特点就是去中心化、去信任和不可篡改。如果说人工智能是发展生产力，区块链技术则着眼于生产关系，有可能改变未来公司的形态。尽管目前，国内的区块链研发主要集中在应用开发及部分底层设计，但我认为，未来最具发展潜力的一定是对技术和业务的深刻理解。

“拜占庭将军问题”

区块链的其中一项技术基础，不妨用“拜占庭将军问题”来加以理解，主要关注如何在一个分布式、不受信任的环境中创造安全的通信。拜占庭将军问题是计算机科学家莱斯利·兰伯特基于点对点通信提出的问题，又称“拜占庭容错理论”。

试想，一个中世纪古堡正遭受攻击，城堡外有4支队伍，每支队伍有100名士兵正在等待中尉的命令。如果他们不能同时发动进攻，则会输掉这场战争。中尉们需要就同时进攻问题达成一致，存在两个问题：一是由将军创建的进攻命令需要通过传令兵传递给每个中尉；二是中尉中可能存在叛徒，试图改变消息，从而输掉战争。简书上有一个作者描述了一种可能的解决方案，可以帮助进行很好的理解：“将军做一个特殊的带锁的盒子，配了两套钥匙，一套是公钥，一套是私钥。四名中尉各有一把公钥，只能顺时针转动，打开盒子。将军拥有私钥，可以逆时针旋转钥匙，改变盒内的信息。因此，当将军将进攻的指令放到盒子中后，中尉需要拿出自己的公钥，顺时针转动才能打开盒子，看到信息，而中尉无法通过逆时针转动公钥从而改变信息。由此可以保证盒中的进攻指令在不被破坏的情况下传递到每个中尉手中，按原计划发起进攻”。

区块链技术解决的就是在分布式不受信任的情况下的信任问题。这样的分布式数据库具有以下特点：首先是去中心化，不需要中心节点；其次是去信任，去掉由中心节点带来的信任，转而创造出不需要中心节点的信任；其三是不可篡改，区块链是一个链式、单向连接的结构，这种结构不允许撤销或者修改之前的操作。有一个常见的误解是，但为何在加密货币的交易中，又引入了中心化的概念？我认为这并不矛盾，因为去中心化是指各个节点不需要中心化节点即可完成协作；但交易时为了寻址方便，最自然的想法就是构建一个交易的场所，即中心化的节点。因此，此时“中心化”是一个交易层面的概念，为了交易方便，创造出中心化的节点——交易所。当然，现在去中心化交易所也正在不断发展之中。

区块链改变生产关系

我不否认，在目前区块链概念如此火爆的情形下，很多项目只是为了区块链而区块链，但是目前我也看到了在区块链技术之下，更多场景成为可能，并且有可能逐渐形成一个体系，一个生态。

例如基于区块链的公章防伪系统，就是一个非常有潜力的区块链技术应用。公章在现代经济活动中必不可少，但公章和印鉴的防伪和鉴定存在极大问题。据我所知，一个国有银行每年因为公章伪造要损失大约七十多亿。没有一个公司会放心地把公章交给别人。而区块链技术的使用使得公章的防伪、鉴定成为的解决变得可行。例如，可以利用计算机视觉技术，将公章和印鉴数字化后放到区块链上，需要进行鉴定时从区块链上拿下相应的、可信的公章特征信息来做鉴定。还有农产品、生鲜行业，也是很有潜力的区块链应用场景。我们希望能够探讨出一个办法，使得农产品的生产、运输都可以在区块链上做记录，客户的需求也可以在链上作出反映，在区块链的平台上，完成对农产品的追踪溯源。

那么，什么样的应用适合使用区块链技术？首先，有大量相对平等的个体来参与的业务。例如淘宝网这样的C to C形态，如果把淘宝后面的阿里集团去掉的话，淘宝的业务是完全有可能迁移到区块链里去的，因为淘宝是一个C to C的平台，平台上人人平等。其次，业务的运转需要比较高的信任程度，如果业务运转不需要信任，也很难应用区块链。

有人说，人工智能发展生产力，区块链改变生产关系。从这个角度延伸，区块链在很大程度上将会改变未来公司的形态。如今，公司都是有边界的，公司业务在边界内部进行，同时业务参与者也是确定的。区块链兴起之后，我们有可能构建新的公司模式，成员可以相对自由地加入或退出，原来所运行的业务能够持续运转并不断扩展下去。

区块链的行业改造

对于区块链的行业改造，我个人的想法是做“增量”，而非做“存量”。即一个新技术和新工具的出现，能够导致原本不存在的业务形态成为可能，并不是拿这个东西改变一个当前已经有利可图的存量业务，存量业务一般会存在极大的利益阻碍。如方才提到的淘宝网，尽管它很适合区块链的应用，但如今想再造一个淘宝网，是非常困难的，也不应该是创业者所需要考虑的事情。

对于投资人来说，需要看到的是某个业务是否有真实需求，而不仅是在炒概念。其一，具备大量相对平等的个体，这些个体是有真实需求的。有人制造了TF boys的粉丝币，这种毫无真实需求的币又怎么可能有持续价值产生呢？炒作概念而已；其二，有技术足以支撑该业务，使其出现一个保证增长的类经济体。如今，大家对于区块链和比特币，还停留在炒币的阶段，但最后，技术和对业务的深刻理解一定是核心。

不少人质疑，即便区块链技术可能获得大规模应用，量子计算的发展也会将这一技术从技术上瓦解，这并非不可解决。

由于区块链的技术基础是一系列技术的组合，第一个技术就是非对称加密。非对称加密指的是密码分为公钥和私钥两个部分，加密和解密使用不同的、非对称的密码，要解开这个密码需要很长的计算时间，因此人们认为非对称加密是安全的；也正因如此，非对称加密是现在信息安全的基石。随着量子计算的发展，量子计算机可能能够将原本需要非常长时间的计算量在几个小时就计算出来。所以如果量子计算机真的得到使用，动摇的是整个现代信息安全的基石，而区块链安全只是这个信息安全当中的一部分。

幸运的是，现在研究者们已经可以设计出抗量子攻击的密码算法，即便是量子计算机也需要非常长的时间才能破解量子算法，使得攻击实际上变得不可能。因此，等到量子计算机真正商用时，也许所有信息系统都已经进行密码算法的升级。

（作者系中国科学院软件研究所协同创新中心研究员，本报记者陈伊凡采访整理）