网贷竞跑合规备案 “网贷+保险”渐成行业风向标

李晖

随着合规备案的大限临近，打破风险准备金制、去自担保后的网贷行业，正在逐渐形成监管鼓励的新的增信方式，以防范债权违约风险、保证投资人利益，强化持续发展动力。

《中国经营报》记者注意到，“网贷+保险”或将成为行业头部平台合规发展的风向标。事实上，国内网贷与保险的融合，主要存在保障用户交易资金安全的账户安全险、保障借款人的还款能力的人身安全保险、为担保标的抵押物提供保险的财产保险和网贷履约保证险四种模式。而业内普遍认为，履约保证保险，在保证投资人利益方面含金量较高。

较为强大的保障性也让履约保证险目前只为少数资质较好的头部平台所“染指”。数据显示，截至去年12月，第三方机构数据显示，网贷行业真正实现提供履约险的平台仅包括陆金所、玖富、小赢理财等不足10家。

在业内人士看来，随着网贷备案、“银保”综合监管的落地，未来会有更多的平台实现与保险公司合作，履约保证险的流程、前景也将进一步明朗。

合规标配 补位风险准备金

履约保证保险，即个人借款保证保险，是指保险公司向履约保证保险的受益人（即债权人）承诺，如果被保险人（即债务人，网贷中指借款人）不按照合同约定或法律规定履行还款义务，则由该保险公司按照保单约定承担赔偿责任、向投资人赔付本金及收益的一种保险产品。

上述定义可以理解为：如果当借款人到期不能如约还款，保险公司会向投资人全额赔付本金和收益。由于损失有机构实质兜底，投资风险大大降低。

此前，网贷平台为了解决信用风险，增强平台吸引力，往往通过提取风险备付金，在出现项目逾期时对投资人先行垫付。随着监管的明确，这种平台兜底的行为已经不再可行。《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》规定，应当禁止辖内机构继续提取、新增风险备付金，对于已经提取的风险备付金，应当逐步消化，压缩风险备付金规模。同时严格禁止网贷机构以风险备付金进行宣传。

在此政策推动下，包括宜信、拍拍贷等美股上市平台以及玖富、人人贷等老牌网贷平台均先后取消了风险备付金。但备案在即，取消准备金后，如何寻求新的用户保障手段成为平台当务之急。由于保险机构自身担保实力雄厚，履约能力强，市场对其提供的保险认可度颇高，不少平台转求与保险公司进行合作。

以近期升级履约险计划的玖富普惠为例，可以观察网贷与保险公司履约险的合作流程。目前，玖富与太平洋财险和中国人保财险分别合作了履约险产品，即同时有两家保险公司为其平台用户提供相关保障。根据协议，借款期限为一年期以内（含一年）的借款人（投保人）直接将向太平财险或者人保财险投保（具体以借款信息披露内容为准）。借款人投保后，保险公司对应出具保单。一旦出现借款逾期，太平财险、人保财险将根据保险合同的约定，就借款人应偿还的借款本金及利息向出借人进行赔付。

在业内看来，履约险在目前网贷平台的增信和保障手段中是安全等级较高的——保险公司是持牌金融机构，一般都有充足的流动资金；此外由于保险业受到的监管强度更大，具备更强的公信力。

不过需要注意的是，即时同样是履约保证险，也有范围和保障程度上的差别，比如百分百本息赔付、百分百本金赔付、还是仅为部分本金赔付。

以玖富为例，其与两家保险公司是对出借人的本金和利息进行赔付。但市场上也存在平台虽然与保险公司签订了合作协议，但仅仅约定合作业务为其部分借款标的，或者有的平台保险受益人并非投资人本身，而是平台或股东，这种情况下出现坏账，投资人则没有权利直接获得赔偿，因此仍需谨慎鉴别。

风控、资产是重点

第三方数据统计显示，目前真正拥有履约险的网贷平台数量占比仅为1%左右。对于合作难度，业内专家认为，一是因为国内信用体系不健全，信用风险难以评估和防范；二是保监会对于信用保证保险有专门的监管文件，对偿付能力、业务规模、产品种类等均提出明确要求和限制，符合规范的平台是少数。

由于保险公司对履约险合作一向谨慎，一般需要对合作的平台进行系统而全面评估，尤其是对风控和资产质量有着严苛的要求。而合作要求的“高门槛”也成为目前履约险无法成为行业标配的主要原因之一。

2017年6月19日，保监会发布的《信用保险保障业务监管办法（征求意见稿）》（以下简称意见稿）中，要求保险公司在开展网贷平台的信保业务时，就信息披露、宣传、平台资质等方面早做出细致的要求。并禁止保险公司与不符合互联网金融相关规定的网贷平台开展信保业务。

此外意见稿规定，汽车抵押类或房屋抵押类贷款保证保险业务，单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额超过500万元，单户投保人为自然人的自留责任余额超过100万元；其他信保业务，单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额超过100万元，单户投保人为自然人的自留责任余额超过20万元。

据知情人士透露，此前市场上较为成熟的履约险大体分为三类，第一类是保险公司为关联互金平台提供履约险；第二类是平台利用保险公司通道，将保证金交给保险公司，在触发违约后拿出来垫付，这种模式实质仍是自担保，存在违规，逐渐被市场淘汰。第三类是真正的履约险，通常要求资产很好，比如房产抵押，车辆抵押等，抵押物过户给保险公司相关的资产公司，由借款人支付保费。此外也存在一些隐形门槛，如平台背景、实缴资本、规模、影响力等。

网贷平台的产品拥有小额分散的特点，注定了在风控难度系数高于普通产品。此外，履约险对大多数保险公司仍是蓝海市场，其在经营上仍旧较为小心。据提供履约险的平台透露，保险公司在承保前也会对涉保的标的进行严格审查，相当于同一个标的，既要通过网贷平台的审核，还要通过保险公司的审核，同时因为引入履约险后平台成本会提高。这有履约险的标的一般会增加平台成本，导致标的收益降低，但安全性显然大大提升。

上述合作两大国有保险公司的玖富认为，业务合规程度高、展业经验丰富、风控积淀雄厚、资产质量过硬是目前保险公司青睐的主要因素。

玖富方面认为，作为国内“老牌 ”金融科技公司，成立12年来积累了丰富的数据和用户基础。同时，立足于场景，构建了跨场景的消费金融生态体系，基于消费场景挖掘优质资产。除此以外，玖富自主研发了“火眼分”，并将 AI技术应用到风控、信审中，强化了自身的竞争力。

有业内人士分析认为，在网贷行业备案之后，履约保证保险对第三方保险机构的态度将转为积极，但即便如此，由于其高门槛的特性，要成为多数平台标配可能性较低。

宏观环境提供利好

在促合规、去风险准备金的行业因素推动外，业内认为，宏观监管环境也正在为保险公司和网贷平台的深入合作提供利好。

随着银监会与保监会“合二为一”，将进一步去除多头监管提升监管效率，消除监管空白，提升银行业和保险业体系运行的合规性和稳健性，促进各类机构之间的协作与了解，有助于控制系统性金融风险。

有专家分析指出，推进银行与保险监管的跨行业整合，符合中国金融市场发展实际的要求。现阶段，银行与保险监管的整合难度相对较小，也更有利于市场的平稳过渡。与资本市场业务相比，保险的业务功能相对单一，风险管理的方法和要求与银行也有一定的相似之处。而长期以来，保险业务与银行业务合作密切，在监管合作上也有较好的基础。

而有业内人士预测，随着银保监管机制的进一步完善，网贷平台联合保险公司推出的履约保证保险，其合作流程或将进一步明朗。未来，随着网贷备案、综合监管的落地，在履约保证保险的强势加持下，未来互金行业的整体信誉和口碑将大为改善，一边将有更多的平台实现与保险机构合作；另一边，互联网金融也将成为继银行、信托、基金等传统金融行业之后，一个规范的新兴行业。