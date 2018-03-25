马斯克为何玩双标:怒删Facebook却放不下Instagram？

新浪科技 郑峻 发自美国硅谷

怒删Facebook，却不舍得删Instagram？这是玩双重标准吗？显然伊隆·马斯克（Elon Musk）并不这么认为。

“What`s Facebook？”马斯克在Facebook留言。

昨天马斯克小小羞辱了一下陷入用户数据遭滥用负面风波的扎克伯格。他在前Facebook员工、WhatsApp联合创始人布莱恩·艾克顿（Brian Acton）“反水”呼吁民众删除Facebook账号的Twitter下留言，“Facebook是什么？”他的这一回复得到了近1万次转发和3.2万次点赞。

而后，有网友略带激将地问，“如果你是男人，就删了SpaceX的Facebook账号？”马斯克立即回复，“我都没意识到还有这个账号。会删掉。”又有网友再次即将，“特斯拉的Facebook账户也该删了吧？”马斯克再次回复，“当然，反正看起来很烂”。（此处烂的原文是Lame）

马斯克解释说自己不是政治宣言，也不是被人激将，是真不喜欢Facebook。

随后马斯克又补充说，“这不是什么政治宣言，我也不是被人激将才这么做。我就是不喜欢Facebook。”

一直以行走的雄性荷尔蒙形象示人的马斯克，当然要说到做到。随后特斯拉和SpaceX的官方账号（两个账号共有超过500万粉丝）都从Facebook上消失了。作为美国目前最受关注的偶像企业家，他删除Facebook账号的举动也得到《纽约时报》等美国主流媒体的新一波报道和赞赏，无疑也进一步煽起了民众删除Facebook的热潮。

但是，Facebook旗下的移动图片社交网站Instagram呢？这也是马斯克最常用的社交网站之一，他在Instagram上有700万粉丝，SpaceX有300万粉丝，特斯拉有410万粉丝。几乎每一次产品发布会，马斯克和特斯拉的Instagram都会发布各种视频和图片。

马斯克经常在Instagram秀帅照。

马斯克还喜欢在这里发各种个人帅气照片（自拍、唱歌、秀恩爱等等主题），当然必须要有滤镜加持，头像就是今年2月SpaceX火箭发射时、右侧方45度角仰望天空的照片。

马斯克与前女友

这是马斯克的前女友、海盗船长德普的前妻安博·赫德（Amber Heard）。不过据报道，两人已经分手。

媒体质疑马斯克只删除了Facebook，没有删除Facebook旗下Instagram平台的账号。

显然，美国科技媒体也关注到这一点。知名科技博客《TheVerge》在马斯克怒删Facebook的报道最后问，“虽然马斯克亮出了反Facebook的大旗，但他还没有删除特斯拉和SpaceX在Facebook旗下Instagram平台的账号。也许马斯克也会删除的，如果他是个男人的话。”

马斯克认为，Instagram可能没关系，只要它继续独立运营。

不过，或许昨天为他赞赏叫好的马斯克粉丝可能要失望了。在网友问到，“你会删Instagram吗？”马斯克却给出了这样的回答，“Instagram可能没关系，只要它继续独立运营。我从来不用Facebook，所以别觉得我是什么烈士，或是我的公司会遭受巨大损失。此外，我们也不做广告，或者花钱买支持。所以，不在乎。”然后他又强调，”我们从在不在Facebook做广告。我的公司从来不买广告，或者花钱请名人来支持自己。产品的生死取决于自身。”

他的这种双重态度很快遭到了Twitter粉丝的质疑。一位网友回复到，“原来你删Facebook的唯一原因只是因为你根本不用它？”另一位则质疑，“你说什么独立？Instagram是Facebook旗下业务，数据也是相通的。”

众所周知，Facebook在2012年斥资10亿美元收购了Instagram。2014年，Instagram就把自己的数据从原先的亚马逊转移到了Facebook，两家社交网站共用一个后端，都是通过用户数据帮助广告主进行精准定位的社交营销进行盈利。显然，马斯克只是为自己不想删Instagram找了一个站不住脚的借口。

而且，马斯克的公司真的从来不买广告吗？行业分析机构Global Equities在2015年曾经预计，特斯拉每辆电动车的广告成本大约在6美元，这是所有汽车厂商中最低的。特斯拉的广告投入的确远远不如传统汽车厂商，单靠马斯克的个人影响力就可以吸引媒体和网民关注聚焦。这也是他舍不得删除Instagram的根本原因。

实际上，无论是用户规模还是营销价值，Instagram都已经远远超过Twitter。这笔2012年当时看起来不合理的天价交易（因为宣布收购前一周，Instagram刚刚完成估值5亿美元的融资），不仅是扎克伯格迄今最为成功的交易，也是商业史上回报最高的收购案。

收购当时Instagram的用户数只有3000万人，而现在却是月活超过8亿、日活超过5亿（去年12月底数据），而Twitter的月活只有3.3亿，日活不到2亿。按照美国科技媒体的估算，目前Instagram的估值至少超过了450亿美元，比六年前翻了45倍，而Twitter的市值只有200亿美元。当然，Instagram是在进入Facebook阵营之后延续这种疯狂增长势头的。

30-39岁这个最具消费力的年龄段网民中，有32%都在Instagram上。目前全球超过七成的品牌都在使用Instagram做社交营销。2017年的移动广告营收预计在15亿美元，2018年可能会继续猛增到50亿美元。

虽然马斯克借着Facebook的负面危机小小踩了一下和他一直不太对付的扎克伯格，成为了美国主流媒体的报道焦点，但他还不至于冲动到要全面撤出Instagram平台。因为那就意味着，他只能靠Twitter平台来进行社交营销了（Snapchat的年轻用户显然不是马斯克想要的目标车主）。不舍得花钱做营销的马斯克显然也要权衡下利弊。

一辆特斯拉Model X发生车祸。

昨天马斯克公开表示要删Facebook的几乎同一时候，一辆特斯拉Model X在硅谷核心地带的高速公路上发生严重车祸，先是撞到中央护栏，而后又被后车追尾。Model X起火损毁严重，现场极为惨烈，驾驶员不幸去世。事故原因还在调查之中，但特斯拉的电池组在遭遇碰撞后比燃油车更容易起火，却始终是一个隐患。