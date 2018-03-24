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井贤栋：警惕以区块链为名的骗局 别让技术成牺牲品

井贤栋：警惕以区块链为名的骗局 别让技术成牺牲品
2018年03月24日 20:42 中国新闻网
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蚂蚁金服CEO井贤栋24日在中国发展高层论坛2018年会上发表讲话。蚂蚁金服CEO井贤栋24日在中国发展高层论坛2018年会上发表讲话。

　　中新网北京3月24日电（记者 李金磊）蚂蚁金服CEO井贤栋24日在中国发展高层论坛2018年会上警告称，区块链大规模商业应用是个世界级难题，应警惕各种假借区块链名义的骗局，让这个本该产生更大价值的技术成为牺牲品。

　　区块链的核心在于用技术创造多方信任机制，解决数据、物、资产和人的可信问题，促进跨机构、跨个体的高效协作。最近一年炒作ICO让很多人产生了一夜暴富梦想，让区块链迅速走进了公众视野。

　　井贤栋表示，目前区块链大规模商业应用面临安全、信息保护、交易性能和激励机制四大挑战，仍未找到大规模商业应用场景，这正如1990年代互联网泡沫时期，任何一家有web网页的企业都自诩为“互联网公司”，但没有多少实际价值。近期出现的ICO“空气币”、区块链宠物等热潮，反映出区块链仍然停留在“炒概念”阶段。

　　井贤栋警告说，未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭、真实价值开始浮现的过程，同时也会在2-3年内迎来在商业领域的规模应用。

　　2018年2月，知识产权产业媒体IPRdaily发布的《2017全球区块链企业专利排行榜》上，阿里巴巴区块链专利申请高居全球企业第一，其全部来自蚂蚁金服。

　　井贤栋说，蚂蚁金服申请注册的区块链技术，没有一项是和虚拟的ICO有关。目前在公益、商品溯源、城市租房管理平台等领域应用了区块链技术，致力于用区块链来解决有社会价值的实际问题，让商业和金融因为可信变得更加透明、高效。（完）

 
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