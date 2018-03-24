圆通速递2017年净利14.43亿元 同比增长5.16%

新浪科技讯 3月24日上午消息，昨晚圆通速递发布2017年财报。财报显示，圆通速递全年营业收入 199.82 亿元，较2016年增长 18.82%，实现归属于母公司股东净利润14.43亿元，较 2016年增长5.16%。

2016年圆通速递在重大资产重组过程中，置入资产承诺 2016 年度、2017 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 110,010 万元、133,290 万元，2016 年度及 2017 年度置入资产实际实现合并报表范围扣非净利润分别为 130,901.65 万元、 136,223.80 万元。由此可见，圆通速递在2016 年度、2017 年度均超额完成了业绩承诺。

圆通速递全年业务完成量为 50.64 亿件，它在公告中指出，其2017 年公司件量增速低于行业平均水平，主要是 2016 年底相关价格政策调整未达预期以及 2017 年年初个别网点经营调整导致快件滞留对公司经营造成了短暂负面影响。

在成本上，圆通速递派送服务支出占总成本的39.23%，较去年同期的38.72%，上升0.51个百分点，由业务量增长带动派送支出增加，这也造成运输成本、网点中转费、中心操作成本增加。而面单成本由去年占总成本的0.84%降到0.40%，得益于电子面单销售占比增加。

根据财报披露，截至 2017 年底，圆通速递在全国范围拥有自营枢纽转运中心 64 个，加盟商 3,000 家，快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市。自有机队数量已达10 架，已实际投入飞机8架。且在去年11月，完成先达国际控股权的收购，现已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。预示其将在自营枢纽转运中心、自有航空 、海外网络布局等方面发力。