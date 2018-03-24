原标题：网贷备案大限迫近 “标荒”现象恐将延续

目前平均满标时间在1小时以内的平台约占三成

■本报记者 李 冰

随着监管趋严，限额等规定的要求，当下互金平台俨然已经从流量为王走向了资产为王时代。根据网贷之家的数据，随机抽取8家规模较大的网贷平台，今年新上线标的数量为219.2万个，而且去年同期则为281.8万个，同比下降22.3%。

有业内人士反映，“标荒”情况在春节前就已初见态势，春节后依然没有得到缓解，甚至有大面积蔓延的趋势。进入3月份，P2P平台无标可投的情况越来越严重。

捷越联合创始人兼捷越普惠总裁马天帅对《证券日报》记者表示，对互金行业而言，“标荒”背后可能是“资产荒”窘境，“资产荒”一直是制约行业发展的瓶颈之一。面对“资产荒”现象，个别平台会放宽借贷要求，降低风控标准，这样不仅不利于投资人的资金安全，也容易提高平台坏账率，加剧平台风险。

“网贷专项整治小组要求，2018年6月份需要完成辖区内主要P2P机构的备案登记工作。在备案工作关键期，平台在资产业务上审核相比以往更加严格，以免影响备案进程。可以预见，在平台未能通过备案前，标荒状态会持续。”网贷天眼研究员付影表示。

1小时内满标平台占30.3%

对于网贷平台的标的到底有多难求的问题，网贷之家近日随机抽取了部分样本平台，数据显示，大多数平台满标速度正在加快，单位时间成交金额年后与年前比环比上升幅度达到40%—50%，更有抢标严重的平台单位时间内成成交金额环比升幅超过1000%。在满标时间方面，过去三个多月里，平均满标时间在1小时以内的平台占到30.3%左右。平均满标时间在1天以上的平台占8.83%。

小小金融CEO刘小峰对《证券日报》记者表示，“从各地传递出的监管信号基本可以确定一点，在备案期间，网贷平台待还余额的规模不能增长。随着整顿工作的强力推进，网贷平台标的长拆短的模式无法继续，大部分标的借款期限拉长。在‘余额受限，借款期限拉长’等因素制约下，网贷平台就不得不限制成交量。这样就会表现出‘标荒’，投资者经常抢不到标。”

3月22日，本报记者翻看了几家头部平台网页发现，期限短的标的非常少。人人贷的散标均显示满标状态；点融网一些投资项目也均显示满标状态；你我贷新标里仅剩12个月以上期限的；陆金服可投的标的仅有2个，其中一个满标，另一个期限为36个月的标的几近满标；团贷网期限12个月及18个月的标的都已经满标，仅剩期限36个月的标的，也已投资过半。

团贷网CEO余军在接受《证券日报》记者采访时坦言，“目前资产端主要依靠车贷、房贷、消费金融、供应链金融、三农金融等领域。一些热门标的的满标速度是以秒计的，如果有加息等活动，满标速度则更快。”

“满标速度客观反映了标的的抢购情况。满标速度因平台而异。一标难求的情况固然存在，但仍有可供选择的空间。”紫马财行CEO唐学庆表示。

“标荒”仍会持续

“‘资产荒’是导致投资人无标可投的原因之一。”网贷之家研究员陈晓俊对《证券日报》记者表示。

事实上，网贷行业发展每个阶段都有人提“资产荒”，也有很多人认为这是个伪命题。有业内人士认为，春节后出现“资产荒”是比较普遍的现象，几乎每年这个时候都会出现这一情况。

主要有两方面原因：一是资产端供给不足，部分行业有淡旺季之分。二是资金供给充裕。年前资金有回流的需求，产品供过于求。过完节后，资金重新回到市场，导致资产端供给不足而资金端供给又十分充裕，使得各大网贷平台一标难抢的现象尤为突出。

除了上述原因之外，今年的“资产荒”相对往年有一个更重要的形成因素——整改验收。陈晓俊对本报记者表示，“今年的‘资产荒’的确与备案有较大关系，平台限制不合规业务资产，限制平台自身业务规模增长，一定程度导致出现‘资产荒’。”

唐学庆也认为，“一标难求情况的存在，很大程度上受到了合规验收和备案因素的影响。备案因素消除后，部分网贷平台可能会转变业务模式，引进新的资产端，以缓解‘标荒’。”

“随着行业监管的不断深入，‘资产荒’现象将进一步加剧。目前社会征信体系并不完善，需要平台运用大数据、云计算等技术手段，通过相关数据和风控模型有效进行风险防控，同时，需要进一步挖掘长尾场景，开辟新的消费场景，通过开拓新领域缓解资产荒压力。”马天帅表示。

付影对《证券日报》记者表示，“一些平台为了合规，此前与基金、银行、金交所、保险等机构合作的资产端业务已经陆续下线。另外，根据监管对个人借款、企业借款的最高限额的规定，多数平台将大额标资产砍掉并执行小额分散的要求。整体来看，资产端业务缩水已经成各家平台整体面临的问题。”

“短期来看，‘标荒’虽然会较年初缓和，但是仍会面临很大的恢复压力。”余军说道，“资产荒”无疑会对网贷平台的交易量造成直接影响，如果平台长时间出现“资产荒”现象，也将增加投资人流失率。