新浪科技> 互联网 > 正文

网贷备案大限迫近 “标荒”现象恐将延续

网贷备案大限迫近 “标荒”现象恐将延续
2018年03月24日 05:56 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：网贷备案大限迫近 “标荒”现象恐将延续

　　目前平均满标时间在1小时以内的平台约占三成

　　■本报记者 李 冰 

　　随着监管趋严，限额等规定的要求，当下互金平台俨然已经从流量为王走向了资产为王时代。根据网贷之家的数据，随机抽取8家规模较大的网贷平台，今年新上线标的数量为219.2万个，而且去年同期则为281.8万个，同比下降22.3%。

　　有业内人士反映，“标荒”情况在春节前就已初见态势，春节后依然没有得到缓解，甚至有大面积蔓延的趋势。进入3月份，P2P平台无标可投的情况越来越严重。

　　捷越联合创始人兼捷越普惠总裁马天帅对《证券日报》记者表示，对互金行业而言，“标荒”背后可能是“资产荒”窘境，“资产荒”一直是制约行业发展的瓶颈之一。面对“资产荒”现象，个别平台会放宽借贷要求，降低风控标准，这样不仅不利于投资人的资金安全，也容易提高平台坏账率，加剧平台风险。

　　“网贷专项整治小组要求，2018年6月份需要完成辖区内主要P2P机构的备案登记工作。在备案工作关键期，平台在资产业务上审核相比以往更加严格，以免影响备案进程。可以预见，在平台未能通过备案前，标荒状态会持续。”网贷天眼研究员付影表示。

　　1小时内满标平台占30.3%

　　对于网贷平台的标的到底有多难求的问题，网贷之家近日随机抽取了部分样本平台，数据显示，大多数平台满标速度正在加快，单位时间成交金额年后与年前比环比上升幅度达到40%—50%，更有抢标严重的平台单位时间内成成交金额环比升幅超过1000%。在满标时间方面，过去三个多月里，平均满标时间在1小时以内的平台占到30.3%左右。平均满标时间在1天以上的平台占8.83%。

　　小小金融CEO刘小峰对《证券日报》记者表示，“从各地传递出的监管信号基本可以确定一点，在备案期间，网贷平台待还余额的规模不能增长。随着整顿工作的强力推进，网贷平台标的长拆短的模式无法继续，大部分标的借款期限拉长。在‘余额受限，借款期限拉长’等因素制约下，网贷平台就不得不限制成交量。这样就会表现出‘标荒’，投资者经常抢不到标。”

　　3月22日，本报记者翻看了几家头部平台网页发现，期限短的标的非常少。人人贷的散标均显示满标状态；点融网一些投资项目也均显示满标状态；你我贷新标里仅剩12个月以上期限的；陆金服可投的标的仅有2个，其中一个满标，另一个期限为36个月的标的几近满标；团贷网期限12个月及18个月的标的都已经满标，仅剩期限36个月的标的，也已投资过半。

　　团贷网CEO余军在接受《证券日报》记者采访时坦言，“目前资产端主要依靠车贷、房贷、消费金融、供应链金融、三农金融等领域。一些热门标的的满标速度是以秒计的，如果有加息等活动，满标速度则更快。”

　　“满标速度客观反映了标的的抢购情况。满标速度因平台而异。一标难求的情况固然存在，但仍有可供选择的空间。”紫马财行CEO唐学庆表示。

　　“标荒”仍会持续

　　“‘资产荒’是导致投资人无标可投的原因之一。”网贷之家研究员陈晓俊对《证券日报》记者表示。

　　事实上，网贷行业发展每个阶段都有人提“资产荒”，也有很多人认为这是个伪命题。有业内人士认为，春节后出现“资产荒”是比较普遍的现象，几乎每年这个时候都会出现这一情况。

　　主要有两方面原因：一是资产端供给不足，部分行业有淡旺季之分。二是资金供给充裕。年前资金有回流的需求，产品供过于求。过完节后，资金重新回到市场，导致资产端供给不足而资金端供给又十分充裕，使得各大网贷平台一标难抢的现象尤为突出。

　　除了上述原因之外，今年的“资产荒”相对往年有一个更重要的形成因素——整改验收。陈晓俊对本报记者表示，“今年的‘资产荒’的确与备案有较大关系，平台限制不合规业务资产，限制平台自身业务规模增长，一定程度导致出现‘资产荒’。”

　　唐学庆也认为，“一标难求情况的存在，很大程度上受到了合规验收和备案因素的影响。备案因素消除后，部分网贷平台可能会转变业务模式，引进新的资产端，以缓解‘标荒’。”

　　“随着行业监管的不断深入，‘资产荒’现象将进一步加剧。目前社会征信体系并不完善，需要平台运用大数据、云计算等技术手段，通过相关数据和风控模型有效进行风险防控，同时，需要进一步挖掘长尾场景，开辟新的消费场景，通过开拓新领域缓解资产荒压力。”马天帅表示。

　　付影对《证券日报》记者表示，“一些平台为了合规，此前与基金、银行、金交所、保险等机构合作的资产端业务已经陆续下线。另外，根据监管对个人借款、企业借款的最高限额的规定，多数平台将大额标资产砍掉并执行小额分散的要求。整体来看，资产端业务缩水已经成各家平台整体面临的问题。”

　　“短期来看，‘标荒’虽然会较年初缓和，但是仍会面临很大的恢复压力。”余军说道，“资产荒”无疑会对网贷平台的交易量造成直接影响，如果平台长时间出现“资产荒”现象，也将增加投资人流失率。

网贷备案资产
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有