网贷信披新现象：小额分散唱主角 合规成露脸重点

原标题：网贷信披新现象：小额分散唱主角 合规工作进展成“露脸”重点

■本报记者 刘 琪

2017年，网贷行业正式进入“合规规范年”。银监会、央行等多个监管部门纷纷出手，一系列重要文件密集下发。年初先是厘清了“真假存管”；紧接着备受争议的校园贷退出历史舞台；年末再度重拳出击，现金贷“暴利时代”宣告终结。2017年12月8日发布的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，明确了具体的整改和备案时间表，P2P备案箭在弦上。

在这样不寻常的一年中，网贷平台的发展，可以从近期陆续发布的2017年度运营报告中窥见一斑。从年报发布形式来看，大部分平台以微信以及平台网站双线推送。从披露内容来看，经《证券日报》记者梳理，主要包括：全年成交额及与上年比较的增减比例，新注册人数，平均借款金额，借款人和投资人主要分布地区，逾期情况，以及对投资人的画像等。

值得关注的是，从各平台披露的数据可以发现，小额分散依旧是去年的主旋律，而关于平台在合规上所做的工作，或在平台大事记，或在平台负责人致辞中，都定会有所提及。

平台成交量同比上升

小额分散趋势依旧

据网贷之家发布的2017年全年网络借贷行业报告显示，去年行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量（20638.72亿元）增长了35.9%。在2017年，网络借贷行业历史累计成交量突破6万亿元大关，单月成交量均在2000亿元以上，且3月份和7月份成交量均超过了2500亿元，这些突破性数据表明投资人对网络借贷行业的信心未减。

网贷行业的整体情况也可以从网贷平台运营数据中得到体现。据团贷网的运营报告显示，2017年平台撮合融资1319935笔，相比2016年的618833笔，增长了113%；撮合融资额为563.67亿元，相比2016年的314.35亿元，增长79.31%。平台去年共帮助融资的企业和个人为301796个，同比2016年的98039个增长了207.83%。在用户数据方面，2017年新增投资用户数310549人。

2017年，人人贷成交金额218.05亿元，同比增长94.86%；成交笔数27.4万笔，同比增长105.16%。你我贷全年成交金额342.61亿元，同比增长44.73%；注册人数 2151.43万，同比去年增长198.04%。红岭创投全年成交额1089.08亿元，同比增长8.83%；新增注册人数110.51万，同比上升120.67%。

值得关注的是，小额分散依旧是去年的主旋律。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中明确网络借贷定位于信息中介，并要坚持小而分散原则。数据显示，2016年时单月单个平台借款金额在0元-20万元的借款人占比95.07%。

具体到去年各平台的情况来看，据人人贷发布的2017年年度报告显示，其在过去一年内共成交27.4万笔，成交金额超过218亿元，累计成交金额超过462亿元。从借款端数据来看，该平台的人均借款金额为8.01万元，相比2016年更加小额分散。

爱钱进去年累计服务用户超过1317万人，较2016年新增服务用户638万人，同比增长94%；平台累计撮合成功合同金额672.54亿元，帮助用户获取收益超17.51亿元。同时，秉承小额分散原则，加强风险控制，2017年人均借款金额55372元，笔均借款期限31个月。

平台合规工作

在运营报告中均有披露

在翻阅各平台的2017年运营报告时，《证券日报》记者注意到，平台去年在合规上做出的努力也是重点披露内容之一，无论是在董事长致辞中，还是在平台大事记中，或是工作内容中，都会有所表述。

人人贷在运营报告中就表示，平台一如既往地拥抱监管。去年4月份把人人贷理财和WE理财进行了拆分，继续专注于P2P事业的发展；去年6月份，成为首批接入全国互联网金融登记披露服务平台的机构，信息披露透明度进一步提升；去年11月份，取消风险备付金机制，为推动整个行业“去刚兑化”迈出重要一步。

在平台大事记中，爱钱进提到，去年1月份华夏银行北京分行资金存管系统正式上线，7月份加入中国互联网金融协会，10月份接入中国电子商务协会反欺诈系统。PPmoney去年2月26日携手厦门银行实现银行资金存管，资金安全全面升级。金信网4月7日接入中国电子商务协会反欺诈系统，6月2日通过国家信息系统安全等级保护三级测评认证。

道口贷也在运营报告中的2017年主要工作方向回顾中提到，其中一个方向是合规发展，包括积极配合推进网贷整改备案工作；按步骤降低单一融资主体的借款限额；改版信息披露页面，完善监管要求信息；接入中国互金协会信息披露登记系统。

理财范在2017年运营报告末，专门列出合规工作进程，合规事项包括接入银行存管系统、接入电子签名及电子存证、引入第三方征信机构的用户信息核实验证等12项，其中多项的状态都是已完成，其余项也在持续进行中。此外，平台还强调不涉及的内容包括不合规的债权转让形式、综合借贷成本过高及现金贷、线下经营、基础设施不完善等7项。

红岭创投董事长周世平在年报的致辞中表示，“对于监管，红岭一直采取积极拥抱的态度。在2017年的红岭转型交流会上，我们已经提出，红岭将清理不合规业务，合规业务将继续为投资人提供读物。合规并非天花板，而是底线，合规洗牌期后，网贷良性竞争才刚刚开始。红岭积极清理大标业务，也是希望在行业中起到引领作用，力促行业良性发展。”