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曾强谈乐视系退独角兽行列：创始人和独角兽生态问题

曾强谈乐视系退独角兽行列：创始人和独角兽生态问题
2018年03月24日 22:57 新浪科技
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鑫根资本创始合伙人曾强鑫根资本创始合伙人曾强

　　新浪科技讯 3月24日晚间消息，2018中国（深圳）IT领袖峰会于2018年3月24-25日在深圳市五洲宾馆举行，鑫根资本创始合伙人曾强出席。

　　日前科技部发布了2017年独角兽榜单，其中，乐视系中有三家公司退出独角兽行列，在被问到如何看待这一现象时，作为乐视此前的投资人，曾强表示，乐视当初的商业模式、当时的团队以及当时愿意为中国创新投资的投资人都是特别伟大的，公司在业绩上都做出了非常好的效果。

　　“目前的困境从某种意义上来说是分为两个层次，一个是创始人本身的事情，二是中国独角兽生态问题，如果是有比较好的公司治理结构，有比较好的监管机构，有一个比较好的社会生态的话，也许中国的独角兽会避免今天乐视的悲剧。”曾强说道。

　　曾强表示，中国创新当中最伟大的是几代独角兽的创业者、管理者和追随的投资人，他们为此付出特别多的代价。

　　对于现今区块链是否产生泡沫，曾强认为，互联网刚刚兴起就“被泡沫化”或者“被破产”，但实际上从今天来看，今天的谷歌苹果特斯拉都是在2000年互联网泡沫的时候崛起的。“以区块链为基础的金融科技有可能成为金融到科技的新路子。”(宵寒 何畅 韩大鹏)

乐视曾强独角兽
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