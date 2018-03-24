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阿里邵晓锋:脱贫对阿里不是慈善和公益 是事业和福报

阿里邵晓锋:脱贫对阿里不是慈善和公益 是事业和福报
2018年03月24日 21:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月24日晚间消息，阿里巴巴脱贫基金和淘宝大学近日举办首期脱贫攻坚县域示范班。阿里巴巴集团党委书记、阿里巴巴脱贫基金秘书长邵晓锋表示，脱贫对阿里不是慈善也不是公益，而是事业和福报。“阿里把自己定位成国家企业，有责任参与到国家最伟大的事业中去，这也是我们这一代人应尽的社会担当。”

　　为期两天的示范班有来自21个国家级贫困县的党政一把手参与，共同探讨脱贫方案。“脱贫这件事情，在我和我们阿里人眼里绝不是慈善，也不是公益，而是事业和福报。”邵晓锋说。不过他强调，电商脱贫没那么容易。阿里曾经想通过电商帮农村把东西卖出来，但后来发现有的地区真没什么东西好卖，有些地方旅游资源非常好，但没有什么人知道，当地接待设施也跟不上。“真的没有那么简单，就算这个县这个村有东西可卖，如果没有对电商非常了解的年轻人进去，靠农户自己也搞不定。其实阿里在这个实践过程当中其实碰到过很多问题”

　　去年12月1日，阿里巴巴脱贫基金正式启动，脱贫工作成为阿里巴巴的战略性业务，未来5年，将投入100亿元到这项业务中。此次的示范班中，阿里巴巴电商脱贫、女性脱贫、教育脱贫、生态脱贫的小组负责人，以及淘宝大学、农村淘宝、蚂蚁金服、钉钉等相关负责人都参与其中。介绍了阿里巴巴在各个领域的脱贫模式和项目，涉及精准脱贫的方方面面。

　　邵晓锋认为，脱贫需要因地制宜：“像最早有一个淘宝村叫沙集镇，一开始专门做家具代工，后来村里有几千户都开始做家具，在淘宝上卖的非常好。一个地区能否找到快速发展的支柱产业，我觉得需要根据当地特色，再结合阿里巴巴今天已经有的资源，找到双方的契合点。这个路没那么好走，但我相信，大家坐在一起，一定能够找到好的方法。”

　　“今天全面脱贫到了攻坚的最后关头，我们有幸能够参与这么伟大的事业，这是我们的福报。”邵晓锋表示，“阿里把自己定位成国家企业，有责任参与到国家最伟大的事业中去，这也是我们这一代人应尽的社会担当。”

　　以下为邵晓峰演讲全文：

　　阿里巴巴集团党委书记、阿里巴巴脱贫基金秘书长邵晓锋：

　　各位来自各位地区的领导，各位媒体朋友们大家下午好。

　　非常欢迎大家。中国6亿多人的脱贫真的是一件了不起的事情，今天到了最后的三年，到一个攻坚的最后关头，我们这些人有幸还有一点能力能够一起参与到这么了不起事业当中，这本身是我们的福报。今天那么多领导，包括那么多媒体朋友，包括扶贫办的领导一直在这里亲自参加我们的这样一些讨论，真的非常让我感动。

　　我觉得，今天对于中国来讲是一个最好的时候，中国近百年的发展历史，近30年的经济高速发展让整个中国的国力已经积累相当的基础，在全世界也处在第二大经济体地位上，中国的政局今天最稳定，中国的社会今天也是最稳定，中国各方面的执行力都是最强的。十九大之后，包括这次两会，任何一个阶段都把脱贫放在了整个国家最最重要的一件事情上，无论是从国家其他方面的发展，还是从脱贫这件事业本身，都是到了一个最好的时候。大家坐在一起讨论这件事情，特别有意义，有价值，特别有机会有希望。

　　阿里在电商进农村，包括农村一些建设也好，也有很多年实践，在这个过程当中，我们感觉到任何一件事情想想是简单，要把它做好并且产生结果真的不容易。我们有的时候到各个县各个农村去看，包括请各个领导来，一起坐下来一起讨论，其实也是在想方设法的了解更多的情况。

　　我们曾经想电商能做什么，我们就去农村，帮农村把东西卖出来，后来发现这个想法挺好的，真的去做的时候没有那么容易。有的地区真没什么东西好卖，有的地区可能只有短暂的某一个阶段某几天可以卖一些几件东西，后面那么长时间可以卖一些什么，后来发现有一些地方它旅游资源非常好，但全中国没有什么人知道，不过要去一趟特别的不容易，当地各种接待什么的生活设施也非常的跟不上，也没人知道，所以光是想象的说凭一个电子商务做起来，就可以帮助很多农民脱贫，没有那么简单，真的没有那么简单，就算这个县这个村有东西可卖，如果没有对电商非常了解的年轻人进去，靠农户自己也搞不定。其实阿里在这个实践过程当中其实碰到过很多问题，所以我自己觉得，怀着一颗热忱的心想去做肯定没有错，但是要实实在在的跟在座的所有领导在一起，跟当地了解自己农村自己区域特色的人在一起，一起商量，一起寻找，找到适合每个地区真正有效的方法。这是我们这一次把大家请来最重要的原因。千万不要理解成让大家单向只是来学习，更重要的是阿里在你们身上的学习，了解你们的情况，了解你们的一些想法，我们已经具备的一些能力，怎么跟你们自己在当地那么多年的一些想法产生互动和对接，碰撞出一些好的方法，是我们真正想寻求的东西。

　　我跟我们的同事在讲，千万去请这些领导的时候，不能光请某一个区域，某一种类型，最好各种不同类型和区域多请一些领导来，因为每个地方不一样，了解各种情况，才有可能真正把这件事情做好。而且时间真的不多，因为整个脱贫按现在的计划是三年，所以非常希望能够在比较快的时间里面，在一些各自的区域能够寻求到找到非常好合适的方法，能够产出效果，然后能够快速的推广。

　　脱贫这件事情在我看来可能有好几个方面，有一些方面是基础的保障设施，比如说大病疾病的保障，比如说妇女孩子的教育，这些是基础问题。也有跟经济相关的，电商的发展也好，旅游资源的发展也好等等，甚至有一些区域发现它也没有什么资源，也没有什么特别的景区和旅游资源，但可以发展出自己特色的产业。每个地区其实只要认真去想认真去找，都有可能找到适合自己的一些有效的方法。这是我觉得我们今天大家聚在一起讨论最最重要的，希望能够产出的东西。

　　其实阿里我觉得非常的幸运，正是赶上中国发展最黄金最好的阶段，阿里才有了今天。我非常认同我们自己团队的努力，有马云和我们创始人对未来方向的把握，但我还是觉得阿里是很幸运一家公司。假如没有中国这十几年经济的高速发展，假如没有这十几年中国互联网用户的快速发展，如果今天中国的网民还只有一个亿，如果今天的经济还只有十几年前的水准，阿里巴巴今天也做不到今天这样的规模。也只有赶上这么一个好的时代，阿里才能够在电商在互联网金融，在物流、云计算、大数据等等各个领域都取得非常快速的发展，在全世界处在一个比较领先的地位，慢慢开始形成了一个基于互联网大数据的新经济基础设施。

　　今天我很多人在问阿里为什么非要做脱贫这么一件事，阿里这么幸运地赶上了国家发展的好时代，我们把自己定位成国家企业，有责任参与到国家最伟大的一个事业过程当中去，这也是我们这一代人应尽的社会担当，也是我们这一代人的福报。

　　我自己是觉得非常的开心，有这么多的领导在这里，有这么多媒体朋友在这里，如果我们一起努力，能够让青山绿水真正变成金山银山，真正让农村生活的老百姓，这些农民能够真正做到靠山吃山，靠水吃水，这是我们这一代人的幸运。能让偏远地区和不发达地区的农民不用跑到城市里，就能够享受到城市里的人同样的教育资源、医疗资源、社会保障、娱乐设施，这是我对未来城市化期待和希望。现在多少城里人非常希望到青山绿水的地方去，有蓝蓝的天，有好的空气，但那些地方基础设施不太完善，生活设施不太完善，交通不便，但其实通过我们的共同努力能把这些基础设施改善，我们也非常希望将来三四线城市、偏远地区、经济不发达地区迅速发展起来以后，年轻人可以不用在外面打工，在自己的家乡也可以创业，也可以享受美好的生活。

　　我经常开玩笑讲，说未来我们只要有一条路通到你们村，有一条高速宽带通到你们村，基于互联网几乎可以享受到城里人的生活，但这些东西其实说说简单，做起来还真没那么容易。大家可能不知道，我在阿里巴巴13年，在这之前我是警察，我当了20年的刑警，我自己在农村长大，在破案的过程当中，老是去偏远乡村，为了抓一个杀死一家六口的犯罪分子，最长一次在贵州铜仁地区苗族自治县整整待了十个月。那山村我感觉跟100年前的生活没什么区别，唯一现代化的是家家户户有电灯，电线是通的，有一个白炽灯。电视机没有，手机没有，电话没有。有手机也没有用，那边没有信号，有电视机也没用，那边没有节目看。那边有一个钨矿，资源也不多，但那边的景色比乌龙山剿匪记里的景色还要好。边上就是梵净山，梵净山也几乎没有什么人，国家级的一个自然保护区，没有什么游客去。这么好的资源，应该充分利用起来。

　　我曾经到过安徽临泉，那是国家人口最多的贫困县，那边可以说没有旅游资源，但那边是一片平原，种植非常好，交通很发达。交通发达的地方其实可以开发一些基础的产业，像淘宝最早有一个淘宝村叫沙集镇，就是专门做家具代工的，后面形成一个村里面有几千户家里都在做家具，在淘宝上卖的非常好，一年超过100个亿的销售。有些自然资源不好，旅游资源不好，交通比较发达的地区，是否能找到一些支柱的产业，带动整个村能够迅速去发展？我觉得需要根据当地特色，再结合阿里巴巴今天已经有资源，找到双方的契合点来寻求发展方向。这个路没那么好走，但我相信大家坐在一起一定能够找到好的方法，好的结合点。

　　希望希望在座的县里面能够产生一些样板，有一些成功的经验做出来，那么在同类型的地区就可以复制，有效覆盖更多地区的扶贫发展。

　　我觉得特别开心，今天在这里有那么多的领导在这里，那么多媒体朋友在这里。特别感谢今天一起来参与的媒体朋友，因为我自己感觉媒体的朋友们了解的情况可能比我们多得多，视角跟我们不一样，也能够思考，一定能够给到我们一些更好的建议和想法。我们今天做这件事情，希望所有人包括在座的领导，包括媒体朋友们一起监督我们，发现我们存在的不足，给到我们好的建议。我们每半年会出一份报告，而且好的经验一旦出来，希望能够借助各种渠道去推广，让更多人参与进来，让更多的地区能够参与进来。我觉得，脱贫这件事情在我和我们阿里人眼里不是慈善，不是公益，而是事业和福报。无论是阿里人，在座的所有领导，还是媒体的朋友们，这是我们共同参与的一件事业，希望通过我们不懈的努力，在中国全面脱贫伟大事业的画卷中留下我们的一笔。

　　谢谢大家！

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