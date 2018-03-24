新浪科技> 互联网 > 正文

梁建章:机器取代人会是渐进式 政府应更多向富人收税

梁建章:机器取代人会是渐进式 政府应更多向富人收税
2018年03月24日 17:32 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
携程执行董事局主席梁建章携程执行董事局主席梁建章

　　新浪科技讯 3月24日下午消息， “中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，携程执行董事局主席梁建章出席“机器会取代人吗？”分论坛并发言。

　　对于机器取代人的问题，梁建章表示，经济学家们预测目前50%的工作会被取代，生产力也会提高一倍。但他认为，这个变化会在二十甚至三十年内才会完成，因此平均到每年来看，对就业带来的冲击并不会很大，只有3%-4%左右。“这样大家就会有充足的时间寻找新的工作，但工作的方式可能会更加分化，有的人会更加轻松，而有的人会更加艰难。这是个平等问题，而且是一直存在的，能够找到合理的解决办法。”

　　对于人工智能等新技术带来的不平等问题，梁建章认为教育会在其中扮演重要的作用。他举例称，美国在上世纪五六十年代普及了高中和大学教育，很大程度上解决了不平等问题，目前中国的基础大学教育也已经做得很好，大学毕业生甚至已经处于饱和状态。

　　“教育方面中国是在向西方学习”，梁建章说，不过他认为这还不够，即使会不断出现创新的工作，但仍旧只有2%的劳动力在从事这部分工作，剩余的还是会从事低端工作。因此政府不仅要提供教育机会，还需要提供更完善的社保网络，同时在收入分配上发挥重要的作用，“比如税收，应该更多的从企业家等创造者身上收税，而不是低收入者。增值税、收入所得税等在这方面应该发挥更加重要的作用。”(张俊)

梁建章机器收税
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有