梁建章:机器取代人会是渐进式 政府应更多向富人收税

携程 执行董事局主席梁建章 执行董事局主席梁建章

新浪科技讯 3月24日下午消息， “中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，携程执行董事局主席梁建章出席“机器会取代人吗？”分论坛并发言。

对于机器取代人的问题，梁建章表示，经济学家们预测目前50%的工作会被取代，生产力也会提高一倍。但他认为，这个变化会在二十甚至三十年内才会完成，因此平均到每年来看，对就业带来的冲击并不会很大，只有3%-4%左右。“这样大家就会有充足的时间寻找新的工作，但工作的方式可能会更加分化，有的人会更加轻松，而有的人会更加艰难。这是个平等问题，而且是一直存在的，能够找到合理的解决办法。”

对于人工智能等新技术带来的不平等问题，梁建章认为教育会在其中扮演重要的作用。他举例称，美国在上世纪五六十年代普及了高中和大学教育，很大程度上解决了不平等问题，目前中国的基础大学教育也已经做得很好，大学毕业生甚至已经处于饱和状态。

“教育方面中国是在向西方学习”，梁建章说，不过他认为这还不够，即使会不断出现创新的工作，但仍旧只有2%的劳动力在从事这部分工作，剩余的还是会从事低端工作。因此政府不仅要提供教育机会，还需要提供更完善的社保网络，同时在收入分配上发挥重要的作用，“比如税收，应该更多的从企业家等创造者身上收税，而不是低收入者。增值税、收入所得税等在这方面应该发挥更加重要的作用。”(张俊)