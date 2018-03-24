新华社：独角兽爆发式增长 支持新经济拥抱资本市场

新华社北京3月24日电 题：创新驱动 我国独角兽企业发展群像扫描

新华社记者郭宇靖、阳娜

由科技部火炬中心、长城战略咨询23日在京联合发布的《2017中国独角兽企业发展报告》显示，截至2017年底我国独角兽企业共164家，总估值达6284亿美元。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以新经济为特征的独角兽企业蓬勃发展，折射出我国经济发展的强劲新动能。

独角兽企业爆发式增长

独角兽企业是指成立10年以内、估值超过10亿美元、获得过私募投资且尚未上市的企业。《2017中国独角兽企业发展报告》显示，截至2017年底，我国独角兽企业共164家，较上一年增长25%，总估值达到6284亿美元。其中蚂蚁金服、滴滴出行、小米等10家企业估值超过100亿美元，成为超级独角兽企业。

科技部火炬中心主任张志宏说，独角兽企业在国家双创战略实施后集中爆发，技术创新型企业持续增加、人才驱动特征显著、国家高新区成为独角兽企业摇篮等特点，呈现出2017年我国独角兽企业发展的群像。独角兽企业代表了新技术、新产业、新业态、新模式的发展方向，充分体现了新经济的特征。

报告显示，我国独角兽企业广泛分布于18个领域，其中电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐和物流成为独角兽集中爆发领域，数量占比达到56%。

数据显示，2017年中国独角兽企业广泛分布于19座城市，“北上杭深”聚集独角兽企业数量超过84%，其中北京70家，上海36家，杭州17家，深圳14家。

2017年共有125家独角兽企业分布在全国各地的高新区内。其中，中关村拥有70家独角兽企业，占据全国近半数。中关村科技园区管理委员会副主任翁啟文说，中关村将加快实施创新驱动战略，促进科技成果转化，把培育壮大独角兽企业为抓手，让一批有潜力的独角兽企业脱颖而出，为创新发展注入新的活力。

“技术驱动型”成独角兽企业重要特征

当前，“技术驱动型”企业已成为我国独角兽企业的重要构成：

以人工智能、大数据、云服务为代表的新一代信息技术领域出现了许多备受市场关注的独角兽企业，既有旷视科技、商汤科技、阿里云等资深独角兽企业，也有寒武纪科技、出门问问等新晋独角兽企业。

以基因组学和精准医学为代表的新一代生物技术领域也出现独具特色的独角兽企业，包括三胞国际医疗、碳云智能等资深独角兽企业，也有影联医疗等新晋企业。

以新能源为代表的新一代智能制造领域涌现出一批优秀的独角兽企业，既有宁德时代、蔚来汽车、奇点汽车等资深独角兽企业，也有北汽新能源、时空电动等新晋企业。

张志宏说，技术创新成为独角兽企业最核心的驱动力。注重基础研究，发展更多前沿科技，既是建设创新型国家的重要举措，也是培育新经济的应有之意。

业内则认为，独角兽企业虽然进入榜单，但这是长跑而非短跑。中关村银行董事长郭洪说，当前企业成为独角兽的周期越来越短，融资轮数越来越少，独角兽发展中仍具有很大的不确定性，这对企业的持续创新能力提出了挑战。

支持新经济企业拥抱资本市场

以独角兽为代表的新经济企业的发展，离不开资本市场的支持。数据显示，2017年已有众安保险、阅文集团、融360等9家独角兽实现上市。拥抱新经济是世界经济发展的大势所趋，是国家经济转型发展的客观要求，是企业迅速成长的迫切需求，也是资本市场发展建设的重要任务。

深交所副总经理彭明表示，独角兽是观察高新技术企业的窗口，而如何在包容创新创业与防范高失败率风险方面取得平衡，是资本市场制度设计的核心平衡点。

对于证券交易所在拥抱新经济的过程中如何发挥投融资和监管市场的作用，上交所副理事长张冬科说，下一步上交所要打造多层次、包容性的新蓝筹市场，即具有新技术、新产业、新模式和持续分红能力的“新经济+蓝筹”企业，主要包括传统产业优化升级、新经济企业和高技术企业。