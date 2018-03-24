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井贤栋:区块链的核心不是去中心化 而是多方信任机制

井贤栋:区块链的核心不是去中心化 而是多方信任机制
2018年03月24日 15:19 新浪科技
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蚂蚁金服井贤栋 现场图蚂蚁金服井贤栋 现场图

　　新浪科技讯 3月24日下午消息，今天，中国发展高层论坛 2018 “新时代的中国”在北京钓鱼台国宾馆举行，蚂蚁金融服务集团首席执行官井贤栋在“金融创新与区块链革命”的圆桌会议与嘉宾进行了问答环节。

　　一位嘉宾问到，许多人认为区块链会是下一代互联网，那么区块链技术会在哪个领域最先得到应用？

　　对此，井贤栋认为“区块链的核心不是去中心化，而是多方信任机制”。

　　井贤栋提到，支付宝是2013年产生的，当时电子商务刚出现，买卖双方彼此不相信对方，当时这是一个巨大的信任壁垒，所以阿里巴巴当时创造了支付宝，这个解决的核心问题不是支付，而是信任问题。现在，所有的物、人、资产都数字化了，但是这些数字是不是真的？这变成一个巨大的问题。如何用技术解决这个问题？这是第一点。

　　第二点，用跨境做例子，现在跨境交易成本高而复杂，交易是串性的，如果区块链技术得到应用，会极大提高经济协作效益。

　　井贤栋认为，技术不重要，技术背后的担当更重要。

　　“哪一个领域最快做出来我不知道，但是我们看到很多都在做。希望技术挑战得到解决，参与的各方能让技术得到落地应用。”

　　另一位嘉宾提问到：跨链技术将如何发展？

　　井贤栋认为，技术和商业之间永远是相互促进的，5年前8年前的双11交易量很低，发展到现在的规模不是一蹴而就的。现在交易量巨大，有很多问题需要靠技术来解决。区块链的发展也是如此，今天先用区块链解决类似刚才提到的跨境问题，然后再发展跨链等等问题。

　　井贤栋举了个例子来说明这点，他提到，现在很多人的房子是租的，但是租房会影响到很多事情，也有很多问题，比如孩子以后的教育，租的房子的信息是不是真的，等等。

　　“我们已经做了一个解决方案提供给一个城市，来解决这些问题。将来社会经济会是综合的交叉的，会运用到跨链技术，这个怎么解决，我还是很乐观的，相信到了那个时候就会得到解决。”（辛苓）

区块链井贤栋
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