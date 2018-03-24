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蚂蚁金服井贤栋：未来两到三年区块链将有大规模商用

蚂蚁金服井贤栋：未来两到三年区块链将有大规模商用
2018年03月24日 14:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月24日下午消息，今天，中国发展高层论坛 2018 “新时代的中国”在北京钓鱼台国宾馆举行，蚂蚁金融服务集团首席执行官井贤栋在“金融创新与区块链革命”的圆桌会议发言，他提到：

　　1、区块链的核心在于用技术创造多方信任机制，解决数据、物、资产和人的可信问题，促进跨机构、跨个体的高效协作；

　　2、现在的区块链仍然在炒概念的时期，像90年代互联网的泡沫期；

　　3、未来两到三年，区块链技术应该会有大规模商用。（辛苓）

　　以下为井贤栋发言实录，由新浪科技整理：

　　今天北京天气非常好，正是非常好的春天时节，生机勃勃，区块链也带给我们生机勃勃的希望。我今天演讲的主题是“区块链：回归本源 ，创造价值”。

　　区块链的核心在于用技术创造多方信任机制，解决数据、物、资产和人的可信问题，促进跨机构、跨个体的高效协作。今天的区块链处于什么时期？应该说还没有找到大规模的应用，就像90年代互联网的泡沫期，那时候任何一家有web的企业都自诩为“互联网公司”，近期出现ICO“空气币”，区块链宠物等热潮，反应了区块链仍然在炒概念的时期。

　　要真正进行大规模商业应用，还面临几个大规模挑战：1、安全挑战，包括算法、系统、协议等安全；2、信息保护，上链的信息既需要被透明公开，又要保护数据隐私，如何用技术突破，解决这两个诉求，不是平衡，而是需要突破；3、交易性能问题；4、激励机制问题，如果多方协作，需要一个好的激励机制。

　　蚂蚁金服致力于两点，第一个是“初心”问题，技术背后的责任和担当非常重要，要用技术让社会变得更好。第二个是我们致力于技术的突破，攻克区块链通向大规模商用的技术障碍。

　　蚂蚁金服有一个公益平台，运用了区块链技术，让大家的善款公开透明不可篡改，这是去除中心化的设置。该平台已经有2000多万用户捐赠超过3亿元，所以可以看到，应用了区块链技术以后，大家对此有了trust。

　　蚂蚁金服攻克区块链通向大规模商用的技术障碍方面，我总结为三点：1、处理交易的能力，现在能达到数万笔每秒；2、全面信息保护能力，我们还在进一步研究；3、区块链价值链协作。总的来说，蚂蚁金服有非常多区块链技术方面的专利，应该是全世界最多专利。

　　用区块链技术真正创造价值的时代正在到来，未来两到三年，应该有大规模商用，让我们一起努力，创造美好未来。谢谢大家。

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