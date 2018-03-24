王兴：今年试点外卖无人配送 2019年全面落地

新浪科技讯 3月24日下午消息， “中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，美团点评CEO王兴出席“人工智能时代的美好生活”分论坛并发言。

王兴表示，目前美团点评已经是中国和全球最大的生活服务电商平台，覆盖了中国700万商家中的500玩家，涉及打车、电影票、酒店、KTV等200多个品类，美团点评也在运用人工智能等技术提升产品和服务。

对于商家，美团点评研发了IT餐饮系统，已经覆盖中国700万商家中的600多家；同时在酒店、旅游等行业，也通过AI、大数据与传统行业的融合，提供IT、金融等服务。

他还以美团外卖为例，目前日订单量超1800万单，已经是中国和全球最大的外卖平台，其中也通过人工智能技术建立了智能配送系统。王兴表示，美团点评两年前就开始探索运用无人配送车进行无人配送。无人车已经申请超过60项专利技术。他还透露，美团点评近日已经在大悦城进行了无人配送试点，今年进行试运营，2019年将全面运营无人配送。

“AI等新技术起初只服务于少数人，我们的愿景是通过科技创新、线上线下融合，每天服务10亿人次。”王兴最后说。(张俊)