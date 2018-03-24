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女子冒充留学白富美做代购 演技十足晒“上课照”

女子冒充留学白富美做代购 演技十足晒“上课照”
2018年03月24日 13:13 新浪综合
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　　原标题：女子冒充留学白富美做假代购 演技十足晒“上课照”

　　来源：都市快报

　　说出来你们可能不信，

　　这年头演技最好的人在哪里？

　　不在银幕、不在院校，

　　而是在你的朋友圈里！

　　自古红蓝出CP，

　　朋友圈里就有两例，

　　一个叫微商，一个叫代购！

　　日代韩代俄代主要买化妆品，

　　欧代美代主要会买一些包包。

　　很多人觉得自己火眼金睛，

　　不信上当受骗的会是自己，

　　那就来脑力风暴一下，

　　看看下面这个上海高校女生，

　　短短5个月里，11万块打水漂，

　　究竟是不是防不胜防？！

　　英国留学住别墅 朋友圈结识“白富美”

　　在上海嘉定某高校就读的大学生阿芳，去年10月底的时候通过同学的推荐，在微信上加了一个“海外代购”小陈。

　　小陈不仅称自己是“英国留学生”，还在上海有多套房子，英国也有大别墅，妥妥的“白富美”一枚↓

　　这位“白富美”还经常在朋友圈晒自己“英国上课时”的照片↓

（大概是所谓的“亚洲班”吧，不然怎么解释周围同学都是亚洲面孔这件事┓（ ′？` ）┏！）（大概是所谓的“亚洲班”吧，不然怎么解释周围同学都是亚洲面孔这件事┓（ ′？` ）┏！）

　　得知阿芳有代购的需求，两人就这么你一搭我一搭地聊上了↓

　　阿芳 受害人：有时候朋友圈也会发一些英国留学的照片，然后我就挺相信她的。她还说学姐在柜台能拿到限量的东西，一直吹嘘她家里特别特别有钱，所以想到买什么就叫她买，等她12月份回国一并带回。

　　在阿芳看来，小陈一点也没有“白富美”的架子，特别平易近人，常常会告知自己哪里有打折？最近买什么牌子最划算？

　　因为相谈甚欢，再加上小陈的朋友圈里时不时就有带货的小视频↓

　　阿芳不但自己打款陆续购买了一些价值近万元的商品，还叫上了同学一起，陆陆续续打款十余万元，委托对方购买化妆品、护肤品、香水等海外奢侈品。

▲乖乖隆地咚，这种频率的打款，现在大学生都这么豪爽了吗？▲乖乖隆地咚，这种频率的打款，现在大学生都这么豪爽了吗？

　　黄花菜都等凉了 说好的12月底交货呢

　　照原计划，小陈应该在去年12月底的圣诞节假期里，带着自己和同学的“货”回到上海。

　　但问题来了……

　　阿芳左等右等，都不见这名“英国留学生”将货物从国外“买”回来。经过多番联系，对方不是说缺货要再等等，就是说东西被海关扣了，阿芳要求退钱不买了，小陈也只是以各种理由推拖。

　　阿芳 受害人：她说她18号回来，后来推迟到21号回来，回来她说东西被扣了，也没有带东西回来，后来到1月份催她，她就给了我一点点东西。

　　再之后，小陈干脆就不理人了……

　　1月30日，阿芳忍无可忍，到派出所报了警。

　　警察蜀黍出马调查 呵呵哒，“白富美”？

　　接案后，民警经过缜密侦查，发现与阿芳联系的卖家小陈，既没有海外留学背景，也从来没有到过英国。

　　勉强要说有什么活动轨迹的话，大概就是↓

　　王宁 公安嘉定分局娄塘派出所民警：她就是没有任何的出国记录，她只是一个大专文凭，（轨迹）就是昆山和上海两个地方。

　　最终，经过布控和追逃，今年2月23日，警方在嘉定南翔的一家旅馆里将犯罪嫌疑人陈某抓获。

　　嗯，没错，上面那个在英国留学，住着别墅，家产遍布如皋跟上海的“白富美”，就长这样。

　　陈某称，自己于去年7月帮朋友代购了一个奢侈品包，赚了2000元差价后觉得有利可图。于是就开始对外宣称自己是英国留学生、专做海外代购。

　　起初以低价真货骗取被害人信任，然后骗取后续订购资金，涉案总金额达十多万元。

　　目前，陈某已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

　　新闻多看点

　　微信代购通常会有哪些套路呢？

　　1、假直播

　　一边采购一边直播，其实是有专门的采购团队，只直播但是不买货，回头收了订单再用自己的假货兜售给顾客。或者是干脆转发别人的直播视频！！！

　　2、假定位、假朋友圈

　　定位这个不仅可以用软件来造假，还有一些丧心病狂的代购专门请当地的兼职来帮忙定位，拍照发朋友圈！

　　3、假物流信物

　　从国内生产的假货运到国外，再从国外发货，让人误以为货物都是从国外买了寄回来的。还有就是从国外寄空箱子回来，偷换快递单，让你查到的是海外物流！

　　4、假小票

　　小票怎么可能是假的？别傻了，现在的小票都能做得和真的一样。

　　“粤利粤、请凤”这样幼稚的造假方式已经被淘汰了，一些黑心商家上门，可以提供高仿货，支持专柜验证，以至于一些代购开始真假混卖。还有，别再相信代购跟你说的，百分百支持专柜验货，事实上并没有专柜愿意理你。

　　可以说，从物流到小票，从直播到发货，从供货到交易，一气呵成。

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