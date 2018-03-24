国家气象中心:争取北京冬奥预报积雪深度降雪类型

原标题：国家气象中心专家：争取在北京冬奥会预报积雪深度和降雪类型

新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）3月23日是世界气象日，围绕今年“智慧气象”的主题，中国气象局邀请专家探讨中国气象的发展和未来。国家气象中心天气预报室副主任谌芸介绍，未来将争取在北京冬奥会实现降雪类型、积雪深度预报的能力。

谌芸提到，去年中国气象局（北京）被评为世界气象中心，但不足仍然存在。现如今，国内的网格预报在5×5公里的范围内，时间需要0-2小时，但还不能更新到分钟级的预报。同时，网格预报的精准度还没有延伸到国外。目前，只能做到对全球的天气做趋势预报和重点城市的预报，不能做到对世界上任何一个点的预报。

“即便在国内，预报也不能满足一些特殊行业的更高的需求。”谌芸说，今年中央气象台第一次给平昌冬奥会中国代表团做预报保障，他们希望气象局提供降雪类型（湿雪还是干雪）、积雪深度等预报。“这是我们以后努力的方向。”谌芸表示，目前的水平还达不到，但希望2022年北京冬奥会时能够实现。

除了对智慧气象的展望，谌芸还阐释了天气难报的原因。她表示，不同时效的天气过程产生的原因是不同的。长期天气预报除了关注天气系统本身的发展演变，还要关注外界的影响，比如太阳黑子、青藏高原积雪、海温等。如何把这些大量的数据用起来，是中长期预报需要考虑的问题。