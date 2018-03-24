新浪科技> 互联网 > 正文

国家气象中心:争取北京冬奥预报积雪深度降雪类型

国家气象中心:争取北京冬奥预报积雪深度降雪类型
2018年03月24日 12:49 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：国家气象中心专家：争取在北京冬奥会预报积雪深度和降雪类型

　　新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）3月23日是世界气象日，围绕今年“智慧气象”的主题，中国气象局邀请专家探讨中国气象的发展和未来。国家气象中心天气预报室副主任谌芸介绍，未来将争取在北京冬奥会实现降雪类型、积雪深度预报的能力。

　　谌芸提到，去年中国气象局（北京）被评为世界气象中心，但不足仍然存在。现如今，国内的网格预报在5×5公里的范围内，时间需要0-2小时，但还不能更新到分钟级的预报。同时，网格预报的精准度还没有延伸到国外。目前，只能做到对全球的天气做趋势预报和重点城市的预报，不能做到对世界上任何一个点的预报。

　　“即便在国内，预报也不能满足一些特殊行业的更高的需求。”谌芸说，今年中央气象台第一次给平昌冬奥会中国代表团做预报保障，他们希望气象局提供降雪类型（湿雪还是干雪）、积雪深度等预报。“这是我们以后努力的方向。”谌芸表示，目前的水平还达不到，但希望2022年北京冬奥会时能够实现。

　　除了对智慧气象的展望，谌芸还阐释了天气难报的原因。她表示，不同时效的天气过程产生的原因是不同的。长期天气预报除了关注天气系统本身的发展演变，还要关注外界的影响，比如太阳黑子、青藏高原积雪、海温等。如何把这些大量的数据用起来，是中长期预报需要考虑的问题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有