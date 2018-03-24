马斯克为何踩Facebook：他和扎克伯格什么仇什么怨？

新浪科技 郑峻 发自美国硅谷

特斯拉董事长兼CEO、SpaceX创始人兼CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)是一位社交营销的高手。但他居然没有听说过Facebook？听起来似乎很滑稽，但这是马斯克自己在Twitter面向2000万粉丝说的，“Facebook是什么？”。当然，我们都知道这不是真的，这显然是讽刺或者不满或者抗议。

由于用户信息被第三方应用私下窃用，并被用于帮助特朗普在2016年赢得美国大选，Facebook本周面临着创办以来的最大负面危机，更是遭到了美国主流媒体的一致炮轰。无论是《纽约时报》这样的综合性媒体，还是Techcrunch这样的科技博客，都在不遗余力地撰文呼吁用户“删除Facebook账户”。而在Twitter上，这也成为了一大搜索热词。

自创业以来，扎克伯格从未显得如此沉默。事件曝光整整五天之后，他才正式出面道歉和解释事件缘由。但让他更加头疼的是，曾经的下属、WhatsApp联合创始人布莱恩·艾克顿(Brian Acton)也在Twitter上公开呼吁“是时候了，删除Facebook”，又一次引燃了媒体和公众反Facebook的浪潮。

在艾克顿的Twitter被媒体轮番报道三天之后，马斯克在今天特意去他没有关注的艾克顿推文下留言，“Facebook是什么？”他的这一回复得到了近1万次转发和3.2万次点赞。而后，有网友略带激将地问，“如果你是男人，就删了SpaceX的Facebook账号？”马斯克立即回复，“我都没意识到还有这个账号。会删掉。”又有网友再次即将，“特斯拉的Facebook账户也该删了吧？”马斯克再次回复，“当然，反正看起来很烂”。(此处烂的原文是Lame)

马斯克说到做到。随后特斯拉和SpaceX的官方账号(两个账号共有超过500万粉丝)都从Facebook上消失了。作为美国目前最受关注的偶像企业家，他删除Facebook账号的举动也得到《纽约时报》等主流媒体的新一波报道和赞赏，无疑也进一步煽起了民众删除Facebook的热潮。当然，也给井里的扎克伯格又砸下了一块石头。

作为一个社交营销高手，马斯克非常善于通过自己的社交媒体来挑逗媒体和粉丝的好奇心，为自己即将发布或已经发布的产品造势营销。而Twitter、Facebook和Instagram则是他最常用的三大平台。他在Twitter上有两千万粉丝，Instagram上有690万粉丝。

马斯克为什么要在扎克伯格最倒霉的时候再踩上一脚，还要如此轻蔑地宣称不知道什么是Facebook？背后的原因可能只有马斯克自己才知道，不过他和扎克伯格之间的关系一直都不是太好。

众所周知，马斯克一直是人工智能的悲观论者。他多次公开表示，要求对人工智能领域的发展保持谨慎，这项技术可能会毁灭人类和地球。Facebook正是积极推动人工智能的几大互联网公司之一。而马斯克则在2015年创办了一个非营利性人工智能研究机构OpenAI，专注于人工智能研究，制定安全和道德标准。

去年7月，终于忍不住的扎克伯格公开回怼，“人工智能会让未来我们生活更美好，末日论非常不负责任。我觉得有些老是唱反调的人在试图煽动末日论。我真是不太明白，这太负面了，有时候我觉得这事非常不负责任的”。

而马斯卡则在Twitter上回击，“我和扎克伯格讨论了此事，他对这事懂得太少。”不过，有点讽刺的是，今年2月，OpenAI决定让马斯克退出这个机构，因为特斯拉目前从事的诸多人工智能项目与OpenAI构成了利益冲突。

2016年，搭载着Facebook互联网通讯卫星的SpaceX火箭在测试时爆炸，导致价值2亿美元的卫星损毁。虽然损失不需要自己承担(有保险商在哭泣)，但这也意味着Facebook的卫星下乡送网络的项目遭到了一大打击，这颗卫星原本是打算用在给非洲提供互联网服务的。

前几天刚为这个卫星大做宣传的扎克伯格在Facebook上写道，“听到SpaceX发射失败导致我们卫星被毁的消息，我感到深深的失望。这颗卫星本来可以向很多创业者和民众提供网路连接的。”

自知理亏的马斯克又在Twitter上(反正就是不上Facebook)表示，“这是我的错，像个傻瓜一样。我们给他们免费发射一次作为补偿，而且我想他们是有保险的。”

虽然当时理亏，但马斯克在今年向世界证明，发射卫星提供互联网这事，马斯克也能做，而且要做的更大。今年2月，马斯克也通过SpaceX发射了一颗互联网卫星，迈出了全球无线网络卫星计划的第一步。发卫星给全球送互联网这事，不能让扎克伯格占了风头，现在马斯克也有自己的庞大计划。根据他的设想，计划五年内发射1.2万颗卫星，组成一个覆盖全球的无线网络(特定国家除外)。

不过，美国科技媒体《TheVerge》在关于此事的报道最后问，“虽然马斯克亮出了反Facebook的大旗，但他还没有删除特斯拉和SpaceX在Facebook旗下Instagram平台的账号。也许马斯克也会删除的，如果他是个男人的话。”

那么爱在Instagram晒自己帅气照片、拥有近700万粉丝的的马斯克会这么做吗？

就在马斯克发嘲讽扎克伯格的推文前一个小时，一辆特斯拉Model X在硅谷核心地带山景城的101高速公路上撞到中间护栏，然后又遭到追尾。Model X车体严重损毁后起火，驾驶员也在送往医院后死亡。目前还不清楚事故真正原因。