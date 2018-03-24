为防干预大选 巴西调查脸书数据泄露丑闻相关公司

原标题：社交媒体“脸书”遭泄露？巴西调查相关“丑闻公司”

央视网消息：美国社交媒体“脸书”数据泄露事件持续发酵。为确保今年大选活动顺利进行，巴西官方开始对涉及此丑闻的公司进行调查，以确定其在该国是否存在非法行为。

在本次“脸书”用户信息泄露丑闻中，剑桥分析公司非法获取了5000万“脸书”用户数据。而一家成立于2008年的巴西数据咨询公司自去年起开始与剑桥分析公司合作，巴西政府已经对这家公司展开调查。巴西检方表示，不排除在下周举行的听证会上要求“脸书”方面负责人进行说明。

这个彩色的楼就是本次接受调查的巴西调研数据公司。该公司总裁也正在首都巴西利亚接受法院的传唤。从我们拿到的媒体通告内容中显示，他们否认了在巴西存在非法收集“脸书”用户数据的行为，并澄清和英国剑桥分析公司的合作也仅限于巴西本地数据的收集。与此同时，他们决定终止和该公司的合作。

巴西是“脸书”第三大市场，拥有1.3亿用户。今年十月巴西将进行大选，“脸书”首席执行官兼创始人扎克伯格在接受美国有线电视新闻网采访时表示将采取行动保证巴西等国的大选不受干扰。