新浪科技> 互联网 > 正文

沈南鹏：电动汽车、人工智能和生命科学最值得关注

沈南鹏：电动汽车、人工智能和生命科学最值得关注
2018年03月24日 10:51 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 3月24日上午消息，今天，中国发展高层论坛 2018 “新时代的中国”在北京钓鱼台国宾馆举行，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏在“高质量发展：从‘有没有’到‘好不好’”的圆桌会议发言，他提到：

　　1、中国的电子商务是全世界最发达的，没有之一；

　　2、金融区杠杆建立完整的监督体制，是对可持续发展的必要保护；

　　3、电动汽车、人工智能和大数据以及生命科学领域值得重点关注；

　　4、高质量投资应更关注企业核心竞争力。（辛苓）

　　以下为沈南鹏发言实录，由新浪科技整理：

　　改革开放以来，中国经济高速发展，这个现象让许多海外主流媒体和经济学家大跌眼镜，因为高速增长经济体一定会做出调整，但中国成为一个特例和奇迹。

　　红杉资本最近十多年以来做的事情正是推动高质量增长的事情，成功的投资必然是优质高效的项目。说到高效优质发展，电子商务在中国的发展是一个很好的例子。中国的电子商务是全世界最发达的，没有之一，并不断蚕食传统经济。电子支付、线上线下一体化已经成为主流。新零售也成为新思路，也可能成为新的风景线。无现金交易在几年之后应该会成为理所当然的商业方式，这给商业带来优质和低价。

　　速度可以量化，质量的量化没那么容易，但是高质量的发展仍有特征：第一是高效率；第二是科技创新，只有拥有科技发展高地，才能更健康发展，优秀的企业必然有强大的自我研发能力；最后是可持续性，金融区杠杆建立完整的监督体制，是对此必要的保护。对重点产业应该提前安排，或者超额配置，以实现弯道超车。

　　我认为，这几个领域值得关注：一是电动汽车，该产业对中国经济将有重要影响，这也是国内汽车企业实现弯道超车的好机会。二是人工智能大数据产业。很多人追问何时能实现通用人工智能，我认为这不是最重要的问题，重要的是如何用好人工智能和大数据。第三个是生命科学领域，该领域对一个国家的人文影响非常重大，这里的机会不少于信息技术领域。

　　中国经济应该有新的理念和观念，高质量发展是其中重要的一个理念，希望中国经济发展迎来下一个优质高效发展的40年。

　　从中国新的发展机遇来讲，我有两点分享。高质量发展最终要落在企业发展上，所以企业家是重要因素之一。我们在全球投资，中国美国印度是重点地区，人才角度来看，中国是有优势的。中国有许多有企业家精神的一代又一代企业家，在高科技领域还有很多国外回来的人才，未来发展的话，吸引人才是重要的一个优势。希望我们以后能像硅谷一样，中国能吸引全球人才来中国创业。

　　第二，中国吸引人才是有优势的。很多时候大家联想不到基础产业发展，更多看到虚拟经济的发展，但是前者对后者影响巨大。中国物流整体发展远超过西方国家过去十年二十年里，这是国家在基础战略发展上，这对电子商务的快速发展提供了良好的基础设施。第二个例子是旅游行业，现在逐渐深入中国二三线城市，究其因素也是基础设施的建设。所以希望未来国家能为行业发展提供更好的基础设施建设。

　　金融行业在中国不算那么发达，不管二级市场还是一级市场都还在行业发展早期，如果这些市场出现极端的变化，会对实体经济造成影响，比如带来过多泡沫。A股如何成为领先经济企业重要融资渠道，我相信还有很多可以做的。

　　投资最重要的是对一个产业的判断。尽管今天的资金总量比13年前大了很多，但是我们关注的行业没有太大改变，一直是高质量发展的行业。子行业当然有变化。当我们把30%资金放在信息互联网产业，互联网产业过去对中国发展影响巨大，所以这部分资金是会产出它的影响。我们现在的目标是打造百年老店，这很可能会出现短时期波动，甚至盈利亏损，但只要它在提高自身的核心竞争力，我们就应该支持。对一个企业的关注不仅仅是它的盈利和利润，更应该关注它的核心竞争力。这样评判标准更复杂，但我认为应该建立这样的标准。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有