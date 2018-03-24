沈南鹏：电动汽车、人工智能和生命科学最值得关注

新浪科技讯 3月24日上午消息，今天，中国发展高层论坛 2018 “新时代的中国”在北京钓鱼台国宾馆举行，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏在“高质量发展：从‘有没有’到‘好不好’”的圆桌会议发言，他提到：

1、中国的电子商务是全世界最发达的，没有之一；

2、金融区杠杆建立完整的监督体制，是对可持续发展的必要保护；

3、电动汽车、人工智能和大数据以及生命科学领域值得重点关注；

4、高质量投资应更关注企业核心竞争力。（辛苓）

以下为沈南鹏发言实录，由新浪科技整理：

改革开放以来，中国经济高速发展，这个现象让许多海外主流媒体和经济学家大跌眼镜，因为高速增长经济体一定会做出调整，但中国成为一个特例和奇迹。

红杉资本最近十多年以来做的事情正是推动高质量增长的事情，成功的投资必然是优质高效的项目。说到高效优质发展，电子商务在中国的发展是一个很好的例子。中国的电子商务是全世界最发达的，没有之一，并不断蚕食传统经济。电子支付、线上线下一体化已经成为主流。新零售也成为新思路，也可能成为新的风景线。无现金交易在几年之后应该会成为理所当然的商业方式，这给商业带来优质和低价。

速度可以量化，质量的量化没那么容易，但是高质量的发展仍有特征：第一是高效率；第二是科技创新，只有拥有科技发展高地，才能更健康发展，优秀的企业必然有强大的自我研发能力；最后是可持续性，金融区杠杆建立完整的监督体制，是对此必要的保护。对重点产业应该提前安排，或者超额配置，以实现弯道超车。

我认为，这几个领域值得关注：一是电动汽车，该产业对中国经济将有重要影响，这也是国内汽车企业实现弯道超车的好机会。二是人工智能大数据产业。很多人追问何时能实现通用人工智能，我认为这不是最重要的问题，重要的是如何用好人工智能和大数据。第三个是生命科学领域，该领域对一个国家的人文影响非常重大，这里的机会不少于信息技术领域。

中国经济应该有新的理念和观念，高质量发展是其中重要的一个理念，希望中国经济发展迎来下一个优质高效发展的40年。

从中国新的发展机遇来讲，我有两点分享。高质量发展最终要落在企业发展上，所以企业家是重要因素之一。我们在全球投资，中国美国印度是重点地区，人才角度来看，中国是有优势的。中国有许多有企业家精神的一代又一代企业家，在高科技领域还有很多国外回来的人才，未来发展的话，吸引人才是重要的一个优势。希望我们以后能像硅谷一样，中国能吸引全球人才来中国创业。

第二，中国吸引人才是有优势的。很多时候大家联想不到基础产业发展，更多看到虚拟经济的发展，但是前者对后者影响巨大。中国物流整体发展远超过西方国家过去十年二十年里，这是国家在基础战略发展上，这对电子商务的快速发展提供了良好的基础设施。第二个例子是旅游行业，现在逐渐深入中国二三线城市，究其因素也是基础设施的建设。所以希望未来国家能为行业发展提供更好的基础设施建设。

金融行业在中国不算那么发达，不管二级市场还是一级市场都还在行业发展早期，如果这些市场出现极端的变化，会对实体经济造成影响，比如带来过多泡沫。A股如何成为领先经济企业重要融资渠道，我相信还有很多可以做的。

投资最重要的是对一个产业的判断。尽管今天的资金总量比13年前大了很多，但是我们关注的行业没有太大改变，一直是高质量发展的行业。子行业当然有变化。当我们把30%资金放在信息互联网产业，互联网产业过去对中国发展影响巨大，所以这部分资金是会产出它的影响。我们现在的目标是打造百年老店，这很可能会出现短时期波动，甚至盈利亏损，但只要它在提高自身的核心竞争力，我们就应该支持。对一个企业的关注不仅仅是它的盈利和利润，更应该关注它的核心竞争力。这样评判标准更复杂，但我认为应该建立这样的标准。