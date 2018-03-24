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对话尚德创始人欧蓬：我们一直在与人类观念作斗争

对话尚德创始人欧蓬：我们一直在与人类观念作斗争
2018年03月24日 10:47 新浪财经
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　　新浪财经讯 北京时间3月23日晚，尚德机构正 式登陆美国纽约证券交易所，股票代码为 “STG”。发行价11.5美元，共计发行1300万股，募集资金约1.495亿美元，首日收盘价在11美元左右，成为中国第一家赴美上市的成人在线教育 机构。创始人欧蓬在接受新浪财经独家采访时表示，尚德创立以来一直在与人类的观念作斗争，希望通过提供优质线上教育服务，改变人们的传统观点，上市后将更 多投入在线上辅导的信息系统建设上。

（摄/魏天谌 发自纽交所）（摄/魏天谌 发自纽交所）

　　采访中，欧蓬强调了好几次：“我们一直在与人类的观念作斗争”。这句话非常符合欧蓬的个人风格，上市当天他身着花式西装外套，搭配短袖T恤和运 动鞋，时不时露出他的“大花臂”，在一众西装革履的人群中格外突出，堪称纽交所迎来的最逆主流的企业管理者之一。欧蓬写给员工的内部信中提到成人教育领域 创业之艰辛：“命运本来对我们的预设是苦哈哈的熬到中等规模，不上不下，既饿不死也长不大。”

　　尚德创立于2003年，彼时还是一家传统线下教育公司，在2014年果断转型为在线教育公司，甚至因此面临破产境地。欧蓬表示，尚德希望通过提供优质线上教育服务，扭转人们普遍认为的“线下教育就是比线上好”的观念，同时带给更多成年人继续受教育的理念。

现金流无压力 不担心财务亏损

　　现金流无压力 不担心财务亏损

　　根据招股书显示，尚德本次IPO的最高融资额从最先披露的3亿美元，而后调整至2亿美元左右，上市当日实际融资约1.495亿美元。对此欧蓬在 接受新浪财经独家采访时表示，主要原因是公司目前的业务每年带来了不小的正向现金流，在运营性现金流方面没有压力，因此决定减少融资额，不稀释太多股份， 把本次发行的股份占总股本的比重从15%降低到了10%。

　　尚德此前披露的财报显示，随着近两年业务飞速增长，公司近三年的运营性现金流分别是44万、8930万、和8.195亿人民币左右，增速惊人。欧蓬表示，正向的运营现金流是尚德目前的一大优势，不存在太大的资本回流压力，可以相对从容地在中国外管局管理下合理合规地把资本引回国内。

　　根据招股书显示，最近3年尚德机构的学生数量分别为20万、38万、66万左右，每年新增学生数量为17万、18万和38万左右。

　　尚德公布的财报显示，2015至2017年公司总营收分别为159万、418万和970万人民币左右，其中17年增速在131.6%左右；但现金流迅速扩张的同时，公司净亏损规模也在不断扩大，近三年净亏损数额分别为318万、253万和918万人民币左右。

　　对此欧蓬回应道：“这是由尚德的业务特点决定的，公司的学费收入需要分摊到两年，但主要费用和成本都要在当年计入，在去年这种增长率高达 200%的情况下，净亏损会扩大；但投资人目前并不担忧我们的亏损情况，我们不可能一直保持高速增长，等到我们增速下降到一个稳定值的时候，亏损情况就会 有效缓解。”

招生是最大挑战  成人教育比K12市场更广阔

　　招生是最大挑战 成人教育比K12市场更广阔

　　“如何持续招生是全球成人教育领域面临的最大挑战，”欧蓬表示，“K12教育领域的主要特点是客户的集中性和实时延续性需求，容易在小区域（某 个学校、城市等）内取得成功；而成人教育的主要特点是客户的分散式分布和短期触发式需求，想要在早期建立广泛口碑十分困难，但一旦建立了足够的用户基础， 就会产生‘飞轮效应’，取得比K12领域更大的市场份额。”

　　数据显示，近年中国成人教育市场增长强劲，由2015年1639亿人民币的体量迅速扩张到2017年的1978亿人民币，且预测将在未来五年内保持约12.4%的年均复合增长率。

　　根据预测，占成人教育大头的自考市场体量将由2017年的466亿人民币扩张到2022年的791亿人民币，增长率为11.2%。自考在线辅导 市场的扩张速度则更为惊人，将从2017年的45亿人民币扩张至2022年的447亿人民币，增长率高达58.3%，占自考市场超过一半的比重。

　　成人教育主要面向的是城市里未获得高等学历、工作繁忙的白领或蓝领职工，对于这部分群体来说，受教育方式的灵活度尤其重要，因此在线辅导是自考 教育市场的最主要形式。在线教育以其形式灵活、性价比高为主要优点，自2013年以来一直保持着约20%的年均增长率，预计市场体量由2017年的336 亿人民币扩张到2022年的1301亿人民币左右，未来五年的年均复合增长将达到31.1%。

　　即将推出免费试课  重点投入IT系统建设

　　招股书中提到了尚德此前遭遇大规模学员投诉的退费困难问题，坦陈公司曾因为退费争议引发损失和负面舆论；最近三年尚德收到的退费分别为5370万、6130万、和1.5亿人民币左右，退费占总学费的比率稳定在6%左右。

　　欧蓬表示尚德将在数月内推出免费试课，更好地解决退课问题；同时公司自去年起每天会将所有的客服电话录音转换为文本，进行关键字检索，检查是否有公司过度承诺、诱导消费者的现象存在，进一步保证用户体验。

　　关于本次IPO的融资用途，其中40%将用于信息系统（IT） 的研发，20%将用于课程内容的开发，其他则会用于市场营销、投资并购等目的。欧蓬表示：“信息系统的建设是为了提高学员接受教育的质量和效率，通过信息 系统在师生中建立班级群、组委会、排课表等功能，创造后端上课环境，提高学员的参与感和学习效率，从而建立更好的口碑，吸引更多客户。”

　　（新浪财经 魏天谌 发自纽约）

尚德机构欧蓬
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