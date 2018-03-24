库克：解决不平等需政企合作 为中国的进步深感鼓舞

苹果 公司CEO蒂姆·库克 现场图 公司CEO蒂姆·库克 现场图

新浪科技讯 3月24日上午消息， “中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，苹果公司CEO库克出席“应对全球不平等的挑战”分论坛并发言。

库克表示，在全球化浪潮之下，创造了很多机会，技术进步成为经济增长驱动力，其中中国的贡献也很多。不过他认为全球化一定程度上也扩大了贫富差距，这也是苹果需要解决了问题。“包容必须成为全球经济的核心，这也是苹果的核心目标。解决不平等不仅是经济需要，也是道义需要。”

库克表示，不平等有着教育机会、工作机会、性别薪酬等方面的差异作为表现，苹果在这些方面也开展了很多工作，比如教育是改善不平等的很好方式，苹果味各个年龄段的学生开发课程，推出人人编程计划，培养编程一代；

在供应商方面，苹果提出了供应商教育计划，已经有250万供应商员工重返教室；

为中国近200万名开发者提供合适的工具；同时在气候变化方面，苹果在中国使用100%可再生能源，并推动供应商跟进；在公司内部，苹果也不会允许出现性别薪酬差异。

库克认为，解决不平等问题需要政府与企业共同合作。同时他表示对中国在这方面取得的进步深感鼓舞。(张俊)