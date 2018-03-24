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新廉价iPad下周登场 新MacBook还没准备好

新廉价iPad下周登场 新MacBook还没准备好
2018年03月24日 09:02 新浪综合
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　　原标题：新廉价iPad下周登场 新MacBook还未准备好

　　彭博社爆料称，下周为教育准备的廉价iPad亮相，而13英寸MacBook未准备好。

　　日前，彭博社发布文章称，3月27日的苹果发布会上，苹果将推出廉价 iPad 和教育软件，以从谷歌微软手中赢回学生和教师的支持。

　　不久之前，苹果已经确认将于3月27日在芝加哥 Lane Technical College Prep 高中举行一场发布会。需要注意的是，这是自2012年之后，苹果再次举办面向教育的产品发布会。彭博社表示，苹果计划在发布会上公布一款最便宜的 iPad 新品，以吸引教育市场的注意。同时，苹果还将展示一系列新的教育软件。

　　此前我们已经汇总发布会可能亮相的新品。鉴于去年3月份苹果悄然推出了一款价格相对便宜的 iPad 产品（仅在 iPad Air 基础上升级处理器），一年过去了也许苹果会为其更新换代，提供更快的芯片或加入新屏幕技术。但有传闻认为，苹果其实准备了一款更加便宜的9.7英寸 iPad 产品，预计售价仅为259美元，约 RMB 1700左右，以实惠的价格主攻教育市场。

　　彭博社表示，早些年，乔布斯曾把学校作为苹果的首要目标市场之一，不过近年来由于苹果更多往大众市场和利润率更高的产品方向发展，谷歌和微软趁势通过廉价笔记本电脑和平板电脑侵占教育市场。根据调研机构 Futuresource Consulting 的数据显示，在美国，从幼儿园到高中，苹果占移动计算设备出货量的17%。而谷歌 Chromebook 或 Android 平板这些设备占据了60% 的市场份额，Windows PC 也则占了22%。

　　对此彭博社认为，虽然 Mac 和 iPad 的销售总量占比不到苹果硬件的20%，但学生和教师是推动未来购买力的关键市场，这一次发布会将表明苹果重新集中到教育市场上。

　　虽然平板电脑市场的需求至今依然疲软，但苹果希望通过廉价的 iPad 吸引到更多的年轻人。近些年，苹果发布了各种价位不同版本的 iPad，并对自家平板电脑战略进行了重新修订，很明显 iPad 业务在经历多次衰退后已恢复增长。IDC 的数据显示，2017年平板电脑市场萎缩了约7%，但苹果 iPad 增长了3%，目前占据十分之一的市场份额。

　　彭博社称，iPad 必然是课堂最佳的选择之一，全新廉价 iPad 将是更明智的产品。因为众所周知，用户很容易依赖于设备服务与生态系统。谷歌 Chromebook 在教育行业盛行这几年，大量学生喜欢上了 Android 手机和谷歌服务。因此苹果需要通过廉价 iPad 来吸引学生，培养他们成为忠实客户。

　　除了廉价iPad 之外，一款全新价格更便宜的 MacBook 笔记本电脑正在研发中，可能会以低于 1000美元的价格取代 MacBook Air。MacBook Air 发布十年以来，自从 2010年 iPad 问世之后就没有出现过重大变化。不可否认，笔记本电脑在学生人群中很受欢迎，但随着苹果把重心放在更昂贵的 Mac 电脑上，其在这一市场的业务自然也就越萎靡不振。不过，彭博社认为，这款 MacBook 产品很可能无法在下周的发布会上面世。

　　至于软件，目前苹果提供了一系列教育相关软件。例如 Classroom 应用程序可以让教师直接管理和分配任务给学生的苹果设备。还有 iTunes U 应用，可以让老师在线上发布家庭作业和远程课程，还能让学生完成作业并参加考试。另外，苹果通过 Swift Playgrounds 软件提供软件编码课程，并通过电子书商店销售交互式教科书。

　　对此，彭博社表示，更多教育软件将在本次发布会上公布，苹果正在开发新版 iBooks 应用程序，使其与 App Store 的设计更为一致，但新版目前还不清楚是否会在下周发布。

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