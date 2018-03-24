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到底杀熟没有？滴滴CTO回应造成“预估价”波动原因

到底杀熟没有？滴滴CTO回应造成“预估价”波动原因
2018年03月23日 20:42 雷锋网
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　　文/郭佳

　　这两天有关滴滴用大数据杀熟的照片真是满天飞。

　　雷锋网发现，同样的起点和终点，价格差了好几块，合着处心积虑抢的折扣券都是浮云？

　　不少网友反应，苹果用户和安卓用户被差别对待了。

　　针对各方猜测，今日（3月23日）下午，滴滴出行CTO张博在滴滴内网发表了题为《滴滴从未有过“大数据杀熟”，以前没有，以后也不会有》的帖子，对这一事件进行了回应。

　　张博在帖子中强调，“滴滴平台上不允许价格歧视，打车价格更不会因人、因设备、手机系统而异。创造用户价值是公司的价值观，也是我们做事的基本底线。滴滴从未有过任何“大数据杀熟”的行为，以前没有，以后也永远不会有。”

　　那为何相同的起始点会有不同的价格？

　　张博表示，滴滴“预估价”是为乘客提供行前车费参考，会实时波动。而乘客最终支付的车费将根据行程真实状况标准计费。

　　造成“预估价”波动的主要原因有以下几点：

　　“预估价”是根据乘客定位、实时路况、预估行驶里程、时长计算预估，并按照按秒实时刷新。这些变量都会影响预估价。用户所以进入预估价界面的时机不同，看到的结果也不同，哪怕一分钟内也会看到不同的预估价。

　　同时，用户发单时所处的网络环境不同也会影响预估价。即使同名的起点和终点，也会受GPS精度影响，最终经纬度坐标产生细小误差，从而影响预估价的估算。

　　此外，他也表示目前滴滴的产品在展示优惠券时确实做得不够明显，从而造成一些误解。滴滴产品团队会对这一点进行评估改进。

　　以下是滴滴出行CTO张博发帖全文：

　　滴滴从未有过“大数据杀熟”，以前没有，以后也永远不会有

　　最近几天，外界关于“大数据杀熟”讨论一直很热。我也陆续收到一些询问，问滴滴是不是利用大数据“杀熟”。

　　首先，必须要强调的是，滴滴平台上不允许价格歧视，打车价格更不会因人、因设备、手机系统而异。创造用户价值是公司的价值观，也是我们做事的基本底线。滴滴从未有过任何“大数据杀熟”的行为，以前没有，以后也永远不会有。

　　其次，“预估价”和“实付车费”是两个概念。“预估价”是为用户提供行前车费参考，会实时波动。“实付车费”是根据每个行程的真实状况标准计费得出支付价格。

　　造成“预估价”波动的原因主要有：

　　第一，每个行程的预估价是根据乘客定位、实时路况、预估行驶里程、时长计算预估的。这些变量都会影响预估价。其中，路况是最复杂的变量，变化非常快。滴滴预估价是按毫秒实时刷新的，所以进入预估价界面的时机不同，看到的结果也不同，哪怕一分钟内也会看到不同的预估价。

　　第二，滴滴显示的预估价金额=预估价-优惠券抵扣金额。有一些网上的case对比忽略了优惠券抵扣金额，因此造成误解。不过值得关注的是，用户需要分别点击“业务线icon”才能看到优惠券的详细抵扣金额，优惠券金额显示不明显，这一点已请产品团队评估优化。

　　第三，乘客发单时所处的网络环境是复杂的，可能是移动网络、可能是Wi-Fi环境。乘客也可能是在诸如机场、火车站、地下停车库等建筑结构较为复杂的场景，这都会影响用户的定位信息。此外，即使同名的起点和终点，也会受GPS精度影响，最终经纬度度坐标产生细小误差，从而影响预估价的估算。

　　其实这个问题比较容易验证，只要两个手机同时打开滴滴，反复进入发单界面多测试几次，就能发现滴滴“大数据杀熟”的说法是错误的。如果大家身边有朋友有类似疑问，也请大家能帮忙耐心解释，消除误解。谢谢大家！

大数据滴滴张博
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