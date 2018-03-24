蓝色光标HR回怼当事员工：歪曲事实 断章取义

新浪科技讯 3月24日早间消息，今日，一篇自称为“蓝色光标HR”所写的文章在蓝色光标员工的朋友圈中流传。

文中透露，近日与蓝色光标发生纠纷的员工曾多次被直接上级列入“潜在优化对象”，凭借“精湛的演技和看上去满分的热忱”才得以留下。作者指责该名员工故意诱导HR说错话，以此博取同情，导致当事HR及HR团队遭到公司调查，受到了很大的压力。

以下为微信公号原文：

我是个HR，

我愿意为了找寻简历翻遍千山万水，

我愿意为了约见候选人穿越东西四环，

我愿意陪着加班的同事熬N个通宵，

我愿意给辛苦工作的同事买杯拉茶送束花，

我愿意跟心累的员工促膝长谈喝酒撸串。。。

但是，我不愿意也没能力，配合像韩某以及你男友那样的表演。

因为，你们是恶意的。

你那个做公众号运营的男朋友，仗着会写文字，忽悠了很多网友。

但你们忽悠得了跟你共事了两年、对你知根知底的同事吗？

我原本不认识你，但离职风波一闹，稍加了解，你的画像就清晰了然了：

实习加入蓝标，因表现不佳被主管判定不留用，

于是，你向主管VP哭求，凭借精湛的演技和看上去满分的热忱打动了VP，你留下了；

再大约一年后，你又被当时的直线上级列入潜在优化对象，

于是，你再次哭求主管VP，又一次凭借精湛的演技、对公司的热爱、对行业的激情打动了VP，于是又留下了；

再几个月后，又一次被新的直线上级列入优化对象，这个时候你的VP也亲眼看到了你在工作中的态度和业务水平，于是决定劝退你，两个多月，未果；

于是，你的直线上级通知HR，开始走正常的辞退流程。HR跟你沟通了几次，最后一次的沟通，沦陷在了你反复的诱导的对话里；

终于，你拿到了一个能博取同情的导火索，一个TVB式的录音，HR中招，公司中招。

说实话，你拉来垫背的HR我认识，她就是一个埋头干活儿的人，

她危机应对能力不行，被你逼到了墙角，跟你对戏的时候输的一塌糊涂。

但是，你拉她垫背，即使害她被罚、被网友责骂，难道就能换给你自己一个完美的人设吗？

你的问题，远非一个HR的粉身碎骨能够拯救。

不得不说，你们的歪曲事实和断章取义，对HR造成了重大打击。

那段节选的录音，谁都听得出来“当事HR态度有错”，这无可否认，

于是，“有错”成为当事HR和她的团队被贴上的无可辩驳的标签。

在这个标签下，似乎没有什么立场可以为自己辩白，所有的真相都得憋着。

HR及了解你的同事，都被劝说，不要跟你一样冲动，不要激化矛盾。

大家听了，大家憋着。

但是，你呢？又来一篇断章取义的文章！

自你的离职风波一起，当天当事HR和HR团队就被公司调查，

HR主管在次日就亲自前往你指定的地点跟你诚挚道歉，

当事HR也愿意跟你道歉，听说你至今拒不接受。

怎么就成了你们所说的“截至发文前还没有什么实质进展”了呢？

跟你沟通的HR，她态度有问题，你完全可以当面反击她，

你至于把她曝光到10W+吗？

你至于让她成为上市公司315危机的导火索和罪魁祸首吗？

她的过错跟你的错比起来，哪个更严重？为什么她就活该被你中伤到这个地步？

你男朋友最近给你写的文章中，发现HR已经不足够给你垫背了，又将矛头对准了高管。

真是一个都不放过。

你们怎么就能够把所有的善意都抹去，断章取义只为塑造别人的坏和你自己的弱呢？你们怎么就害人不够呢？

被你直接害过和间接害过的人，委实不在少数，憋得够呛。

实在忍不了，今天我先说几句。

我是个HR，蓝标的。

我所共事的100余位HR同事，他们是个特别美好的群体，

他们跟所有人一样，有瑕疵、有自己的小个性，

但他们是一群愿意拼搏、充满活力、勇于担当、多才多艺、温暖可爱的伙伴，

我爱这个集体，受不了被别人肆意污蔑和伤害。

你自己有问题，就拉HR垫背，

你甚至在一轮轮给公司施压的时候，要求公司夸大HR的过错，

你有一点点的公允之心吗？

HR不是演员，不知道在你处心积虑想搭戏的时候，如何保护自己；

但HR也不是哑巴，错的就是错了，该认；委屈了就是委屈了，也可以说说。

我在蓝标工作700天+，还不算一个典型的“老员工”，

但因为HR的身份，我比一般人了解更多她在人才和文化方面的做法，

她不完美，但却绝对值得尊重和热爱，

因为她有温度、有梦想，

因为组成她的几千个个体有才华、够努力，

她不应该被你这样一个非典型的所谓老员工肆意诋毁。

有一天，我也会离开，

但我不会改变对她的尊重与热爱。