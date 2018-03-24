尚德机构正式登陆纽交所 上市首日破发

尚德机构 上市 上市

新浪科技讯 3月24日早间消息，尚德机构周五正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“STG”，开盘价报13.10美元，收盘价为11.1美元，较11.50美元的发行价下跌3.48%。

招股书显示，此前，尚德机构将首次公开募股（IPO）发行价定为11.50美元，处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端，发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算，尚德机构将通过首次公开募股募集1.495亿美元资金。

根据招股书，尚德机构2017年净营收为人民币9.702亿元（约合1.491亿美元），高于上年的人民币4.189亿元，高于2015年的人民币1.590亿元；运营亏损为人民币9.277亿元（约合1.426亿美元），上年同期的运营亏损为人民币2.590亿元，2015年的运营亏损为人民币3.172亿元。尚德机构在2015年、2016年和2017年的净亏损分别为人民币3.183亿元、2.536亿元和人民币9.187亿元（约合1.412亿美元）。

在持股结构方面，尚德机构目前高管和董事合计持有公司总股本的64.6%，其中欧蓬持有的普通股占总股本的45.3%、CEO刘通博持有的普通股占总股本的16.8%。

投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商，里昂证券（CLSA）担任副承销商。

尚德机构成立于2003年，曾在2015年获得新东方投资。尚德机构主要为年龄介于 18~40 岁的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育课程。2008年谋划互联网转型。2014年6月6日，尚德机构宣布全面向互联网转型，面授招生全部停止。

从2015年起，尚德机构以互联网直播为载体，开始探索社区化运营。从2016年起至今，随着尚德机构手机客户端的上线，课程直播、题库、社区功能打通，形成了线上活跃的、以社群运营的“尚德圈子”。借助互联网平台，公司服务学生人数从2015年的20万增长至2017年6月30日的40.8万，自2014年来共服务55万学生。