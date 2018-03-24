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尚德机构正式登陆纽交所 上市首日破发

尚德机构正式登陆纽交所 上市首日破发
2018年03月24日 08:40 新浪科技
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尚德机构上市尚德机构上市

　　新浪科技讯 3月24日早间消息，尚德机构周五正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“STG”，开盘价报13.10美元，收盘价为11.1美元，较11.50美元的发行价下跌3.48%。

　　招股书显示，此前，尚德机构将首次公开募股（IPO）发行价定为11.50美元，处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端，发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算，尚德机构将通过首次公开募股募集1.495亿美元资金。

　　根据招股书，尚德机构2017年净营收为人民币9.702亿元（约合1.491亿美元），高于上年的人民币4.189亿元，高于2015年的人民币1.590亿元；运营亏损为人民币9.277亿元（约合1.426亿美元），上年同期的运营亏损为人民币2.590亿元，2015年的运营亏损为人民币3.172亿元。尚德机构在2015年、2016年和2017年的净亏损分别为人民币3.183亿元、2.536亿元和人民币9.187亿元（约合1.412亿美元）。

　　在持股结构方面，尚德机构目前高管和董事合计持有公司总股本的64.6%，其中欧蓬持有的普通股占总股本的45.3%、CEO刘通博持有的普通股占总股本的16.8%。

　　投资银行高盛摩根大通瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商，里昂证券（CLSA）担任副承销商。

　　尚德机构成立于2003年，曾在2015年获得新东方投资。尚德机构主要为年龄介于 18~40 岁的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育课程。2008年谋划互联网转型。2014年6月6日，尚德机构宣布全面向互联网转型，面授招生全部停止。

　　从2015年起，尚德机构以互联网直播为载体，开始探索社区化运营。从2016年起至今，随着尚德机构手机客户端的上线，课程直播、题库、社区功能打通，形成了线上活跃的、以社群运营的“尚德圈子”。借助互联网平台，公司服务学生人数从2015年的20万增长至2017年6月30日的40.8万，自2014年来共服务55万学生。

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