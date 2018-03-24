广电总局发网络视听节目新规 官方解读“特急”通知

原标题：广电总局“特急”通知特别在哪儿？

3月22日，国家广电总局发布《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称通知）。这份“特急”通知引起各方解读，有人揣测“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”可能主要针对“鬼畜视频”，而“加强对各类节目接受冠名、赞助的管理”，对应的可能是今年春节期间，火山、抖音短视频冠名卫视春晚临时被撤事件。更有甚者解读这条通知将使“B站、快手、抖音、西瓜视频、梨视频等视频网站受到影响”。昨日，国家广电总局广播电视发展研究中心微信公号发布文章《网络视听节目新规，怎样理解更靠谱？》作出官方解读。

“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”，是大家关注的焦点。不过文章认为，《通知》并非如网上某些文章所言——“禁止改编视听节目”，而是给出了明确清晰的界定，即“不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道”。

文章认为广电总局的《通知》中，可以发现至少三个清晰的政策信号：一是版权要合法合规。《通知》中“非法抓取、剪拼改编”中“非法”二字，“擅自截取拼接”中的“擅自”二字，强调的就是在视听节目内容的传播过程中，必须遵循《著作权法》相关规定，抓取及二次创作等行为必须获得法定授权。

二是内容要健康向上。比如，有些二次创作的视频，内容庸俗、低俗、媚俗，甚至恶搞经典影视作品；再比如，引起强烈公愤的儿童“邪典”视频，通过二次剪辑“创作”经典动画作品，传播血腥、暴力、色情，毒害青少年。

三是一如既往支持鼓励走正道的创新创意。文章认为，“一方面及时规范非法抓取、剪拼改编视听节目的市场乱象，另一方面是一如既往鼓励和支持合法合规的网络视听节目业态创新。”