是男人你就删!马斯克真把SpaceX和特斯拉FB页面删了

自 Facebook 5000 万用户数据泄漏事件曝光后，社交媒体上掀起了声势浩大的 #deletefacebook （删除 Facebook）运动。就在刚刚，这一运动达到一个新高潮，马斯克响应几个推特粉丝对他的挑战，删除了旗下特斯拉和 SpaceX 两家公司的 Facebook 页面。

事情经过是这样的，一位推特用户@马斯克说“是个男人就把 SpaceX 的 Facebook 页面删了”，结果马斯克回复说，“不知道原来我们有，马上删。”之后两家公司的官方页面就下线了，此言行得到众多点赞。

删除前，两家公司的官方 Facebook 各有大约 260 万粉丝，目前均以无法访问，见截图。

在另一个推特帖子上，马斯克解释说：

我觉得 Instagram 还可以，只要它保持相对独立。我自己从来不用 FB，所以别认为我是个烈士，或是我的公司会因此遭受重挫。而且，我们又不打广告也不做代言，所以……不care。

数据泄漏事件已酿成 Facebook 史上最大危机

这一切的一切，开始于 Facebook 5000 万用户数据泄露事件。美国大选期间，名为 Cambridge Analytica 的英国公司违规获取了这些数据，用于帮助特朗普竞选。纽约时报和英国卫报曝光这一事件后，在全球掀起了轩然大波。

据雷锋网此前报道，该公司利用一款名为 “thisisyourdigitallife” 的性格测试应用，伪装成“学术研究”目的，骗过了 Facebook 的数据使用政策，从而窃取到近 5000 万用户的数据。

搜集的信息包括用户的住址、性别、种族、年龄、工作经历、教育背景、人际关系网络、平时参加何种活动、发表了什么帖子、阅读了什么帖子、对什么帖子点过赞等。

5000 万用户的信息是通过以下三步获得的：

第一步，先在 Facebook 上发布广告，以“有偿心理学研究”为名，用少量金钱为奖励，诱导美国的 Facebook 用户下载这款应用软件，这款应用要求，只有拥有 185 名以上的好友才能参与这项有偿调查。

第二步，在亚马逊旗下网站“Mechanical Turk”和“Qualtrics”上参加问卷调查，在问卷调查末尾，再请求用户同意该软件查看其脸书资料。

第三步，点击“同意”之后，这款应用开始搜集用户本人，以及用户好友的资料。敲黑板，重点在这里，该软件查看用户资料不仅是本人的，还有 185 名好友的！来，拿出你的计算器，27万*185=4995万。

这起事件对 Facebook 的声誉造成巨大冲击，不仅在社交媒体上引发了声势浩大的 #deletefacebook 运动，更惊动了英国议会和美国国会对此展开调查。

还有科技界的大佬公开质疑 Facebook，包括被 Facebook 收购的即时通讯应用 Whatsapp 的联合创始人 Brian Acton，他在推特上号召大家删除 Facebook 账号。“It is time（是时候了）”，他写道。

此事造成的冲击使得 Facebook 创始人扎克伯格亲自发表了回应，他在 FB 上帖子中写到：保护不了用户信息，就不配提供服务。

扎克伯格承认在保护用户数据方面，Facebook “犯了错误“，作为 Facebook 的创始人，他需要为平台上发生的所有事负总责任，并提出了多项加强用户数据保护的措施。

他还详细描述了 Cambridge Analytica 事件发生的过程，并表示 Facebook 早在 2015 年就知道剑桥分析滥用用户数据一事，但直到上周才向公众通报。

扎克伯格认为这是一次对 Kogan、Cambridge Analytica 和 Facebook 之间信任的破坏，但这同时也是“对 Facebook 和所有愿意将他们的数据分享给我们并期待我们能保护好它们的用户之间信任的一种伤害，我们需要纠正它。”

他表示，Facebook将通知受到影响的用户，并将采取如下措施：

1、调查访问 Facebook 数据的所有应用，要求对存在“可疑行为”的应用进行审计。

2、对开发者的数据访问权限进行进一步限制，确保类似数据滥用事件不会再次发生。

3、推出一款针对“信息流”（ News Feed）的工具，向用户显示哪些应用在访问他们的数据，使他们能取消这些应用的数据访问权限。

然而，这没能阻止 Facebook 股价的大幅下滑。截止发稿，Facebook 股价已经下跌至 161.78 美元，较近期的高点下滑超过 10%，见下图。

这家在全球拥有 20 亿月活的社交媒体，正遭遇其有史以来最大的危机，政府、公众、用户都在采取行动，互联网时代的用户隐私保护成为风口浪尖上的话题。

有分析认为，此次事件将成为 Facebook 发展史上的重大转折点，能否挺过危机，取决于 Facebook 能否重获用户、公众和政府的信任。