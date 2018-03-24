Dropbox股价上市首日大涨36% 市值超120亿美元

新浪科技讯 北京时间3月24日凌晨消息，著名云存储服务提供商Dropbox在上市交易首日股价大涨36%，开盘定价为21美元每股，在当日最高时达到31.6美元每股，最终以28.48美元每股的价格收盘，现在市值超过120亿美元。

可以明显看出公开市场投资者十分看好Dropbox这家主营业务为云存储服务和内容协作平台的公司。Dropbox最先对自己股价的预期是16到18美元每股，后来提升到18到20美元每股。而由于上市交易首日表现出色，超过了2014年私募时100亿美元的估值。

在2017年，Dropbox实现营收11亿美元。较2016年的8.45亿美元和2015年的6.04亿美元的年度总营收增长不少。不过，Dropbox至今尚未实现盈利，去年净亏损为1.12亿美元。该数字在2016年和2015年分别是2.1亿美元和3.26亿美元，可以看出其净亏损在逐年减少。其从每个付费用户获得的平均收入为111.91美元。

由于Dropbox采用的是免费+付费模式，既有面向消费者的业务也有面向企业的业务。Dropbox曾表示其所有5亿注册用户中只有1100万为其产品付费。

著名风投公司红杉资本合伙人、Dropbox董事会成员布莱恩·施莱尔（Bryan Schreier）称：“Dropbox结合了一家消费者公司该有的规模和影响力和一家软件公司该有的长期收益的优势。”他表示现在正是Dropbox上市的最佳时机，因为“其业务规模和现金流都已经达到一定程度，足以支撑其上市计划”。

作为Dropbox的早期投资机构，红杉资本如今持有Dropbox 23.2%的股份。另一家风投公司Accel是第二大机构股东，持有5%的股份。Dropbox创始人兼首席执行官德鲁·休斯敦（Drew Houston）持有公司25.3%的股份。

投资机构Greylock Partners也拥有少量Dropbox股份，其合伙人约翰·里利（John Lilly）说：“之所以投资Dropbox，是因为德鲁和他的团队对未来的工作模式有着清晰的认识，并打造了一个满足现代生产力需求的产品。”

不过，目前市场上有大量与Dropbox相似的产品。Dropbox称：“内容协作平台市场竞争激烈且变化很快。在云存储业务方面，我们面临来自亚马逊、苹果、谷歌、和微软公司同类产品的竞争。而在内容协作市场则有来自Atlassian、谷歌、和微软公司的竞争。我们与Box的竞争则主要局限在面向大型企业用户的云存储服务领域。”

Box是一家从事与Dropbox类似业务的公司，经常与Dropbox一起被提到。不过Box商业模式与Dropbox不同，其更专注于企业用户。在Dropbox上市首日，Box股价下跌了8.2%。（小宝）