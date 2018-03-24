趣头条纳入腾讯麾下 获客手段或遇“天花板”

郭梦仪

3月18日趣头条完成B轮融资，正式跻身内容领域的新独角兽。另有消息人士向媒体透露，趣头条或将于2018年内赴美上市，目前已开始接触承销商，预计估值在30亿美元左右。对此，趣头条方面对《中国经营报》记者表示暂无回应。

趣头条以特殊的获客手段而闻名，其获客手段为点对点收徒，大力推广的类型包括：注册得金币、签到得金币、阅读新闻得金币、邀请朋友注册得金币（收徒）、分享新闻链接到朋友圈得金币等等。这一模式虽然获得了资本的青睐，但是多位业内人士在接受本报记者采访时表达了对此模式的忧虑，“虽然可以短时间内获得海量流量和用户，但用户质量不佳，未来难以提升资讯平台的品质。”

农村包围城市

成立仅仅一年多的趣头条近日宣布完成超过2亿美元的B轮融资，作为领投方的腾讯格外醒目。

公开资料显示，趣头条是移动资讯市场的新生力量，用户群主要集中在非其他主流资讯核心用户的三四线城市。

值得注意的是，趣头条不向作者分成，而是选择向读者分成。

趣头条的商业模式主要是点对点“收徒”，即通过邀请码发展线下收徒，经过该邀请码或分享链接注册的趣头条用户将成为你的徒弟，每收取一名徒弟即可获得金币，还有直接人民币奖励，被邀请人完成任务后双方即可获得现金。

本报记者使用趣头条发现，收徒两人即可奖励现金，最低6元，收徒1000人，奖励可达现金12000元。不过收徒2人的6元现金无法提现，只能到收徒4人时能提现16元。其他包括签到、阅读新闻、注册、分享链接等特定行为，都能获得相应金币，最终金币可兑换为人民币。其中，金币兑换人民币标准按照趣头条每日的收益来定。

得益于中国移动互联网在三四线城市的普及率和下沉速度，加上 “金钱刺激”使得对奖励敏感的用户成为趣头条的“直销人”，趣头条成长惊人。而形成规模以后，自动使用趣头条的用户会逐渐增多，整个奖励收徒模式成本下降。

移动互联网大数据调研公司QuestMobile则指出，仅一年多，到2017年底，趣头条月活跃用户接近3921万，同比增速高达687%。

其实，这种收徒模式并不是新鲜玩法。2007年盛大游戏创立了“盛大分红系统”，采用的就是收徒分成模式，而趣头条的这个模式，正是被有盛大背景的创始人谭思亮和李磊充分利用。

“其实趣头条和拼多多的打法挺像，面向的群体也基本一样。”常年研究移动资讯的互联网分析师王建在接受本报记者采访时表示，以一种类似完成任务来赚钱的工具模式切入，再用吸引人的内容将用户留在APP里，趣头条从一开始就选好了一条捷径。

极光数据研究院总监唐欣表示，趣头条被腾讯看上，除了用户增长快以外，还看上了模式的创新性。一方面，趣头条拥有天生的社交属性，收徒模式不仅新颖好玩，还能在社交平台产生裂变，这与腾讯的基因很像；另一方面，趣头条主打三四线城市，与腾讯现有的腾讯新闻和天天快报的用户群体有很大的差别，可以补充腾讯在资讯平台领域的不足。

规模化增长后模式遇困

简单概括趣头条的模式，就是通过用户阅读而获取流量、展现广告随后获得的广告收益再反哺奖励给用户。不过，虽说趣头条的用户群体偏向于对产品体验有更多的包容性，但在产品越来越多、更新越来越快，而用户注意力越来越分散、要求越来越高的今天，体验较差无疑是趣头条如今最大的短板。

除此之外，趣头条还无法判断目前用户留存是因为内容，还是因为金钱所刺激。“靠物质刺激是有天花板的，这种类似直销的推广方式说白了是用时间换取金钱，当一些用户对时间与产出比不是那么敏感的时候，天花板也就到了。”上述业内资深人士表示。

趣头条似乎也意识到了这一点。在B轮融资消息发布时，趣头条创始人、董事长谭思亮称：“我们希望通过趣头条平台，向更多的用户提供更好的内容消费体验。”投资方腾讯和顺为资本也将“能够持续给用户提供高质量个性化的内容消费体验”列为下一个要发力的方向。

王建表示，内容下沉之后，很难不会低质、恶俗，内容审核与版权问题也一直是两堵横亘在内容资讯平台内部的高墙。

不过，唐欣在接受本报记者采访时表示，内容低俗一向不是资讯平台的问题，优质用户不是不看低俗内容，而是对某个产品有执着，使用频繁并乐意付费，换句话说是广告公司喜欢的用户。只要低俗内容有下限，除了低俗内容以外还能提供别的内容以保证每个用户的资讯需求被满足即可。

不过，在互联网资讯平台领域，今日头条仍然占据领先位置。香颂资本的一名投资人对本报记者表示，趣头条有着拼多多的影子，拼多多充分利用了各类社交平台，通过拼团的方式进行社交裂变，是社交+电商的典范，而趣头条则是通过社交裂变进行宣传，未来腾讯投资以后，与腾讯自身的娱乐、游戏都能结合。唐欣表示，随着马太效应显现，趣头条也会逐渐吸引一二线城市用户使用。到那时，趣头条和今日头条将会有直面竞争。