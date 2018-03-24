疯狂挖角盈利模式单一 “虎斗”争抢游戏直播第一股

直播扎堆冲刺IPO：最后的脱困良机？

郭梦仪，陈金

3月8日虎牙直播宣布，完成B轮融资，腾讯以4.6亿美元独家战略投资虎牙直播。值得注意的是，同日，斗鱼创始人兼CEO陈少杰也在朋友圈宣布，获得新一轮6.3亿美元融资，腾讯独家投资。

其实在斗鱼和虎牙之前，直播行业就已经有了映客冲击A股失利的先例。目前的大环境下，视频直播面临政策监管的风险，普遍缺乏盈利模式，市场竞争也异常激烈，而此时腾讯却大手笔的出手69亿元砸向视频直播行业，助力两家平台启动IPO，也直接将直播平台间的争斗拉到了资本层面。

有多位行业人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，虎牙和斗鱼在此刻准备IPO，一方面是希望突破直播行业目前的“天花板”，手握资金寻找新的利益增长点，另一方面则是赢得主动权，但就双方现有用户量和背后资方背景来看，直播IPO第一股尚未可知，仍在互搏。

“虎斗”争抢IPO

腾讯投资直播两大龙头斗鱼和虎牙之后，两者合并的未来似乎已经注定。不过，多位业内人士指出，双方怎么合并要看谁率先成功IPO。

3月8日，斗鱼CEO陈少杰在微信朋友圈透露，斗鱼刚刚完成6.3亿美元融资，由腾讯独家完成。粗略估计，从成立至今，不包括未公布的D轮融资，斗鱼已获63亿元人民币融资。就在当晚，虎牙直播官方微博又宣布了腾讯以4.6亿美元独家战略投资虎牙直播。前一天，欢聚时代（NASDAQ：YY）在投资者电话会议中透露虎牙拟IPO的消息。

陈少杰在发布融资消息的同时，还向腾讯及公众喊话称“新的征程，斗鱼全力配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播的战略协同”。

值得一提的是，截至目前，腾讯一共3次参与投资斗鱼。除此次的E轮融资之外，腾讯还曾出资4亿元人民币领投了斗鱼的B轮融资，而后又与凤凰投资一起领投了斗鱼的C轮融资。

就在斗鱼宣布完成E轮融资的当天，虎牙就宣布完成了4.6亿美元的B轮融资。值得注意的是，该轮融资也是由腾讯独家战略投资，至此腾讯累计向两家平台融资达11亿美元。

记者就投资直播行业的两家竞争者采访腾讯，对方表示，以虎牙和斗鱼公告为主，此外未透露其他信息。

资本投资之时，双方的IPO也开始积极准备中。在此之前，就有报道称斗鱼计划于2018年赴港上市，在随后斗鱼COO程超接受采访时，对IPO进展的回应为正在筹备中，不方便透露细节。可以看出斗鱼对此次上市已是势在必行。

而另一边，YY也在3月6日正式宣布虎牙启动IPO，若不出所料将追随YY赴美上市。

不过，一位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，目前虎牙直播在静默期，暂时不方便透露其他。

游戏直播圈内尚没有平台上市的案例，即便直播元老级巨头YY也不例外。而随着各自平台的不断发展，此前专注细分领域的直播平台也会不断扩展业务的边界。

根据此前企鹅智酷发布的《2017年中国直播行业生态报告》显示，下一阶段直播将全面渗透各类垂直领域，称为“直播+”。也就是说，游戏直播平台和娱乐直播平台之间的界线将会越来越模糊，各大平台都会频繁地进入对手的主要领地，综合类直播平台将会是所有平台发展的大趋势。

但同时这也就意味着，头部平台之间的竞争将会越发激烈。“游戏直播第一股”所代表的意义，被众多直播平台看在眼里。谁能率先上市，谁就会获得大量的资金流，只要手握重金，就能花大价钱砸下头部流量主播，在竞争中更有优势。“有了主播、资金等资源，自然容易耗死对手。”一位前虎牙直播人士向本报记者表示，在这个时候，尤其是虎牙和斗鱼，谁能率先完成IPO、成为直播第一股，就有可能在未来的合并中占到先机。对于股东或是用户而言都是一针有力的强心剂。

上述不愿具名的业内人士也表示，首个IPO成功的企业相比于后来者更具有先发优势，首个IPO企业在资本市场更容易获得投资者的青睐与认可。“马太效应”使得企业形成良性发展。

易观智库分析师董振在接受本报记者采访时指出，直播市场自诞生以来就一直处在风口浪尖，竞争不断加剧。而目前来看，各家平台都在争做细分行业的第一股，这样在资本市场能够占据先发优势，有利于提升平台估值。

直播平台上市解困

在斗鱼、虎牙两家游戏直播平台IPO、融资消息漫天飞的同时，泛娱乐直播平台映客、花椒也被传将要赴港IPO。

对此，本报记者分别向上述4家公司求证，但其均表示没有相关信息发布，对IPO一事暂不回复。

从2015年成立至今，映客受到了资本市场的青睐。相关资料显示，2015年7月份，映客获得A8音乐500万元天使轮融资；2015年11月份，映客获得赛富基金领投，金沙江创投、紫辉创投跟投的数千万元A轮融资；2016年1月份，映客获得昆仑万维领投的8000万元A+轮融资；2016年9月份，昆仑万维转让映客3%股权给光信资本，总作价2.1亿元，对应100%股权估值70亿元人民币。

在此之前，映客打入资本市场的心思就已显露。2017年，映客曾计划通过借壳上市，不过，最终以失败告终。

另外一家被传出赴港IPO的泛娱乐直播平台花椒于2015年6月份上线，曾经在2016年10月份和2017年5月份分获两轮融资。

目前看来，无论是泛娱乐直播平台的花椒和映客，还是游戏类的直播平台斗鱼、虎牙均有意走入资本市场。在这四家直播平台中，资本动作最快的要属虎牙。

近日，虎牙所属的公司欢聚时代发布了2017财年未经审计的财报。财报显示，虎牙最近向美国证券交易委员会提交了注册上市申请书草案文件，可能会在美国上市。

其实，从去年开始至今虎牙的疯狂“挖角”模式，也曾被业内猜测是为以后的上市做准备。

近半年时间里，虎牙斗鱼两大平台之间发生了多起主播互换门庭的变动。2017年8月，虎牙知名主播嗨氏宣布转会斗鱼；2017年底，虎牙陆续从斗鱼、B站挖来了韦雪、杨帆两位主播；2018年1月，斗鱼英雄联盟知名主播毒纪正式签约虎牙直播。

“虎斗”相互挖角早已不是第一次。虎牙和斗鱼从诞生起，似乎就被外界贴上了“天生对手”的标签。近几年来，双方没有停止过交锋。有媒体报道称，斗鱼曾在不到两个月的时间内，花费6000万元从虎牙挖走多名主播，这些主播带来大量粉丝流量，让平台日活用户数得到空前提升。斗鱼也得以成功跻身游戏直播领域头部玩家位置。

“优质主播是直播平台的流量核心所在。除了开高薪、提供各种优质资源留住自身主播外，也会通过优渥的待遇‘挖墙脚’。”某主播公会负责人表示，主播跳来跳去很正常。哪一家给的待遇、资源更好，通常就会选择“转会”。

董振分析称：“平台如此卖力地抢夺资源，目的很明显，就是为了吸引更多的粉丝和流量，成为行业头部玩家。一旦成为头部玩家，就能引得更多的投资。”

上市不仅能为平台带来资金和资源，更是当下平台打破发展桎梏的最佳突破口。“盈利模式单一向来是直播平台的痛，也是禁锢直播行业发展的行业天花板。”3月15日，直播行业资深观察者信婉分析称，“尽管直播平台营收可观，但最大的收入模式仍然是广告以及粉丝打赏，很难再找到其他盈利模式。”

从数据来看，直播平台用户规模已经开始增速放慢，而此前曾看好直播行业的资本也开始缺乏兴趣。据艾瑞咨询《2017年中国泛娱乐直播平台发展盘点报告》统计，2015年泛娱乐直播平台获投资事件共45起，2016年前三季度投资数据为37起，最后3个月仅有4起。而据腾讯科技报道，2017年直播行业只发生17起融资并购。

“现在IPO已经被行业平台视作最后的突破机会。”信婉称。