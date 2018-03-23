164家独角兽不是政府认定的 主办方：是企业干出来的

原标题：164家独角兽“不是政府认定的”，主办方：是企业干出来的

澎湃新闻记者 王歆悦

又一份中国独角兽名单出炉。

3月23日上午，科技部火炬中心、中关村管委会、长城战略咨询、中关村银行联合主办发布会，发布了《2017中国独角兽企业发展报告》。《报告》以10亿美元估值为门槛，收列了164家独角兽企业，这些企业分布于18个行业领域、遍布全国19个城市。

榜单中，蚂蚁金服以750亿美元估值第一，滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三。排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝。

相比2016年上述机构发布的独角兽榜单，2017年的榜单上，入选的独角兽企业总数增加了33家；估值总额也飙升了1408亿美元。2016年榜单上的知名企业中，大疆因成立时间不符合评选标准在新一年度的评选中落榜，乐视系4家公司则因估值问题而落选。

哪些地方独角兽扎堆？哪些行业善出独角兽？

根据前述机构发布的2017年度榜单，目前中国独角兽企业总估值6284亿美元，平均估值38.3亿美元。其中，估值100亿美元以上的超级独角兽企业共有10家，估值在50-99亿美元间的企业10家，估值在20-49亿美元间的企业33家，估值在10-19亿美元间的企业111家，85%的企业估值处于平均估值水平以下。

报告显示，2017中国独角兽企业多在2010年之后创立，占比达90%。2014年是独角兽成立最多的年份，共有31家，2014年及之后成立的独角兽企业数量占比达37%。

2017年中国独角兽企业主要分布于19座城市，北京70家，上海36家，杭州17家，深圳14家，武汉5家，香港4家，广州3家，南京、天津、镇江各2家，成都、东莞、贵阳、宁波、宁德、沈阳、苏州、无锡、珠海各1家。

根据榜单，2017年有6座城市首次出现独角兽，分别为成都、宁波、东莞、无锡、镇江和沈阳。

上榜企业分布在电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐、物流、交通出行、互联网教育、新能源汽车、云服务、人工智能、房产服务、新媒体、大数据、企业服务、智能硬件、旅游、软件应用和社交等18个领域。

其中，电子商务（33家）、互联网金融（21家）、大健康（14家）、文化娱乐（13家）和物流（11家）领域的独角兽数量排名前五。

从各领域独角兽企业的估值分布来看，电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐和物流五大领域的独角兽企业占据了估值总额的53.9%。其中互联网金融领域估值最高，为1592.7亿美元（占总估值的25%），比第二名电子商务领域高出690多亿美元。

谁落榜了？

根据报告，2017年中国独角兽企业由一年前的131家增至164家，数量上增长25%。其中，新晋独角兽企业62家，因上市而毕业的独角兽9家（分别为众安保险、iReader掌阅科技、趣分期、易鑫金融、融360、阅文集团、拍拍贷、分期乐、奇思科技），因收购合并而毕业的独角兽2家，因成立超过10年而毕业的独角兽9家（大疆创新、大地影院、苏宁金融、猪八戒网、玖富、猎聘网、返利网、Here地图和芒果TV），因估值下降而退出榜单的有9家。

澎湃新闻记者比对发现，现身2016年榜单的乐视系4家公司，这次尽数落选。在2016年榜单中，乐视移动以55亿美元的估值，位列榜单第14位；乐视体育以33亿美元的估值位列第20位；乐视影业以14.7亿美元的估值排在第62位；乐视云以10.8亿美元的估值排在第80位。

在2017年的榜单中，主办方没有详述乐视系公司落选的具体原因。不过，过去这一年，乐视系资金链危机愈演愈烈，其各类子公司均不同程度陷入经营困局。

谁评选的，能代表政府认定吗？

值得关注的是，《2017中国独角兽企业发展报告》出炉后，不少报道将上榜企业前加上了“科技部认定独角兽”的标签。

不过，网络流传的图片显示，上榜企业最终获得的证书上，发证单位区域署名的则是：北京市长城企业战略研究所。

而官网资料显示，长城战略咨询正是从该研究所发展而来。

长城战略咨询方面回应澎湃新闻称：“独角兽并不是专家评出来的，也不是政府认定的，而是企业自己干出来的、是投资人自己投出来的，我们只是做了信息挖掘、考察、统计、研究和发布，科技部火炬中心在过程中进行把关和验证，我们所有的工作就是信息服务。这个榜单上的企业将来有没有政策倾斜，我们不知道，也许会是一个信息的参考。”

据长城战略咨询方面介绍，《2017中国独角兽企业发展报告》是由中国科学技术部直属事业单位火炬高技术产业开发中心（简称“科技部火炬中心”）牵头，由民营咨询机构长城战略咨询撰写。

官网资料显示，长城咨询面向企业和高新区，提供新经济咨询服务；总部位于北京，在宁波、武汉、广州、天津、成都、济南六地设有业务中心；拥有300余名项目经理、咨询师组成的专业团队以及3000余名外部专家组成的专家网络。

而科技部火炬中心则起源于旨在发展中国高新技术产业的指导性计划——火炬计划。作为火炬计划的具体组织实施单位——科学技术部火炬高技术产业开发中心成立于1989年10月，是隶属于国家科学技术部的独立事业法人单位。

入选标准

根据《报告》，进入该独角兽榜单的企业，需要符合5项标准，分别是：

（1）在中国境内注册的，具有法人资格的企业；

（2）成立时间不超过十年（2007年及之后成立）；

（3）获得过私募投资，且尚未上市；

（4）符合（1）（2）（3），且企业估值超过（含）10亿美元的称为独角兽；

（5）符合（1）（2）（3），且企业估值超过（含）100亿美元的称为超级独角兽。（估值以2017年12月31日前最新一轮融资为依据）。

完整榜单如下：