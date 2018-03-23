腾讯股价今日继续下跌 市值蒸发了1800多亿港元

【TechWeb报道】3月23日消息，据国外媒体报道，继周四股价下跌5.02%市值蒸发2200多亿港元之后，腾讯股价在周五继续下跌，市值一个交易日蒸发了1800多亿港元。

周五港股收盘时，腾讯股票价格420港元，较前一交易日收盘时的439.4港元的收盘价下跌了19.4港元，跌幅为4.42%。

在周五下跌4.42%之后，腾讯股价也就连续两个交易日的跌幅超过了4%，股价已由两连跌前一交易日收盘时的462.6港元下跌到了周五收盘时的420港元，股价下跌了42.6港元，跌幅达到了9.2%。

股价下跌，腾讯市值也就难免缩水。在周四股价下跌5.02%时，其市值就蒸发了2200多亿港元，而按腾讯的总股本及股价下跌额来看，周五其市值也蒸发了1800多亿港元。

在两个交易日蒸发了4000亿港元之后，目前腾讯市值已跌破了40000亿港元，按周五收盘时的价格计算，腾讯市值为39897亿港元。

外媒的报道显示，腾讯股价在周四下跌5.02%市值蒸发2200多亿港元，是因为腾讯公布的季度营收低于预期，而周五股价下跌，则有了大股东出售769亿港元股票的因素。（辣椒客）