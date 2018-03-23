杭州共享单车要减1/3：考核服务质量确定各平台减量

杭州共享单车今年要减少1/3：考核服务质量确定各平台减量

澎湃新闻记者 杨亚东

澎湃新闻3月23日从杭州市道路运输管理局获悉，杭州将对全城共享单车进行总量控制，并对存量“瘦身”。

“杭州共享单车的最优容量在32~46万辆，这也是我们减量的参考。杭州城区目前有77万辆共享单车，到年底预计目标是50万辆，有20多万辆要在年内逐步削减。”该市运管局城市公交和轨道交通管理处人士告诉澎湃新闻。

去年底，杭州市运管局委托市综合交通研究中心对全城共享单车进行专项研究，根据市区道路容量、单车使用效率等多因素做出的《杭州市互联网租赁自行车发展研究报告（最终稿）》显示，适宜杭州的共享单车数量区间在32万~46万辆。

据介绍，目前杭州市场共有共享单车约77万辆，分属5家企业，分别为哈罗、摩拜、骑呗、ofo、名天动力。其中ofo的数量最多，约有29.2万辆；名天动力数量最少，有2000多辆。去年底，杭州共享单车一度达到约88.3万辆，主管部门经过四个月的管理，大量没有报备、存有隐患的车辆已退出。

杭州已出台《互联网租赁自行车服务质量考核办法》，对共享单车的服务质量进行每季度考核，指标共10项，包括资料报备、信息化监管、现场管理、运营服务、投诉处理、社会满意、企业诚信、政策执行、媒体曝光9个方面，以及“企业创新”加分项，每个考核指标都有相应分值、考核办法和考核部门。

“最大的考核项还是单车企业的现场运维管理，包括按要求投放车辆、维护停放秩序，及时响应管理部门指令等。我们会根据考核结果对单车企业进行排名，根据排名决定每家企业的减少数量，排名越靠后，减量的比重越大。”上述人士表示。