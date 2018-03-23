诸侯暗战，深剖互联网巨头们的区块链大布局

来源：链得得

区块链凭借颠覆性的概念火爆各大领域，吸引公司纷纷入场。据链得得App编辑整理，中国区块链方向公开专利的数量从2014年2件增加到2017年前7个月的428件，无论是数量还是增速，都超过美国。私募投资方面，中国区块链领域私募股权融资金额金额从0.16亿美元增长到0.76亿美元，增长达3.75倍。

以腾讯、阿里巴巴、百度、京东为例，传统互联网巨头最先意识到新浪潮将至。四家企业中，腾讯最先成立团队，京东较滞后。值得注意的是，腾讯的区块链版图扩张更偏向于先建立完整的金融生态平台，阿里巴巴专项负责团队蚂蚁金服则着力于底层项目的落地，成果显著。据了解，蚂蚁金服技术实验室目前获得的区块链专利数量排名为全球首位。

从项目方向上看，腾讯与百度主攻金融领域的区块链技术应用，基于其本身所拥有的云计算技术基础，双方先后建立了面向金融业的商业级区块链云计算平台BaaS。

蚂蚁金服和京东受其主要业务的影响，更关注线上电商与线下物流的数据一体化，分别在商品防伪溯源领域进行技术探索。与京东不同的是，蚂蚁金服在防伪溯源和物流跟踪之外，于2017年11月与雄安新区签署战略合作协议，协议显示蚂蚁金服将承建数字雄安区块链基础设施平台。

从项目进展上看，腾讯于2017年1月完成区块链商业场景的内部落地，2017年11月正式发布区块链金融级解决方案BaaS，完成生态平台的搭建。

百度金融于2017年7月推出商业级区块链云计算平台BaaS，同年9月上线基于区块链技术的公募ABS平台。

2017年3月，阿里巴巴宣布将打造可追溯的跨境食品供应链，2018年2月，菜鸟与天猫国际宣布已实现跨境商品的物流全链路信息追踪。

京东于2017年6月宣布成立“京东品质溯源防伪联盟”，开放区块链防伪追溯技术平台，2018年2月，京东物流正式加入全球区块链货运联盟（BiTA）。

以下为链得得App编辑根据各大巨头生态的深度解剖与梳理。

腾讯：打造垂直行业应用的生态平台

2015年底腾讯在区块链方面研究先行，成立区块链团队，确认技术路线，从零开始搭建。与此同时，腾讯选用了联盟链技术作为其实现区块链应用场景的技术路径。区别于比特币之类的公有链，联盟链参与方皆为大型机构，本身参与的节点可信度要高于任何普通比特币节点。同时联盟链作为组织结合的“多中心化系统”，具备自主可控，隐私保护，效率高效的特点。针对中国的政策环境，联盟链用“多中心化”取代“去中心化”，可以完成区块链技术从概念到落地应用。

多家机构组成联盟链，金融机构间支付、结算、清算等交易速度与交易成本将大幅降低。一旦完成联盟链的区块链云服务，腾讯本身金融业务与银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业可以形成无缝接轨。

2016年5月，由腾讯公司及百业源、立业集团等知名民营企业设立的微众银行参与发起了金融区块链合作联盟——金链盟。6月，微众银行开发出国内第一个面向金融业的联盟链云服务BaaS。部署好所有基础后，微黄金应运而生，这是腾讯第一个内部落地的区块链商业场景。2017年4月，腾讯正式发布《腾讯区块链方案白皮书》和腾讯区块链行业解决方案。同年11月，腾讯云正式发布区块链金融级解决方案BaaS。

作为行业巨头，腾讯的目标不止是将区块链技术应用于金融场景，而是意图打造基于腾讯区块链搭建垂直行业应用的生态平台。该平台是未来腾讯金融服务的关键，通过金融云的接口，腾讯本身业务如游戏、社交及效果广告、数字内容销售和支付业务等与外界金融机构间联系进一步增强。

目前腾讯的区块链应用领域是：供应链金融、腾讯微黄金、物流信息、法务存证，公益寻人以及区块链开放平台BaaS。至此，基于腾讯区块链搭建的生态平台已拉开序幕。

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蚂蚁金服（阿里系）：研发生产级底层技术，专注项目落地

据知识产权产业媒体IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布的《2017全球区块链企业专利排行榜》显示，阿里巴巴区块链技术专利数量排名第一，这些专利全部出自蚂蚁金服技术实验室。

目前阿里巴巴与蚂蚁金服在区块链上的探索与数字资产并不相关，蚂蚁金服区块链研究团队的技术方向主要是研发生产级基础设施底层技术，如共识机制、平台架构、隐私保护和智能合约等。

考虑到阿里巴巴最大的电商与物流体系，蚂蚁金服在“信用”角度发力，致力于将区块链技术的核心——“信用”与现实场景结合。这也和蚂蚁金服从建立之初就追求解决信用的目标不谋而合。例如捐赠信息追踪、食品溯源、医疗场景，物流分析等。

2016年7月，阿里巴巴的蚂蚁金服率先将区块链技术应用于支付宝爱心捐赠平台，以此来增加慈善捐款的可信度和透明度。2017年3月，阿里巴巴宣布将应用区块链技术打造可追溯的跨境食品供应链。

同年8月，阿里健康与江苏常州市合作开展“医联体+区块链”试点项目。11月，天猫国际宣布升级全球原产地溯源计划。2018年2月，菜鸟与天猫国际宣布已启用区块链技术追踪跨境进口商品的物流全链路信息。

相较于腾讯的金融版图铺展，由于阿里生态体系中存在支付宝、电商、物流几个核心模块，蚂蚁金融更希望利用区块链技术达到“信任”从线上支付到线下物流的一体化。以支付宝为依托的消费、信贷、保险、金融理财以及信用评估数据等业务，在区块链这个信任链接器的基础上，将更好实现“连接”、“风控”和“信用”这三大金融服务功能。

值得关注的是，2017年11月8日，雄安新区与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署战略合作协议。阿里巴巴与蚂蚁金服将承建数字雄安区块链基础设施平台。2018年1月，雄安建成区块链租房应用平台，这是国内首例把区块链技术运用到租房领域。在政府主导的区块链平台上，蚂蚁金服主张的信任链接为公民个人数据账户，雄安房屋租赁大数据和数字诚信应用提供了核心支撑。

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百度金融：着力消费金融，推出区块链云计算BaaS平台

目前来看，互联网巨头更注重区块链技术本身，和以区块链技术为基础的应用场景。百度的区块链布局大致与腾讯殊途同归，更偏向于对金融领域的应用探索。由于百度金融服务较于其他互金平台存在差距，百度金融试图依托于百度本身的技术场景优势，重点关注区块链金融项目，赋能其新的消费生态。

2016年6月，百度投资美国全球性区块链技术支付公司Circle。据链得得App了解，Circle是一家提供数字货币储存及国家货币兑换服务的消费金融创业公司，在获得百度融资前已获得四轮融资。

2017年5月，百度金融与佰仟租赁、华能信托等在内的合作方联合发行国内首单区块链技术支持的ABS项目，发行总规模达4.24亿元。该项目为个人消费汽车租赁债权私募ABS。8月，由百度金融发布的“百度-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划”获得上交所批准通过，这是中国首单基于区块链技术的公募ABS平台产品。9月，该平台正式上线。通过作为技术服务商搭建的区块链服务端BaaS，百度金融实现了在消费金融ABS行业对于区块链技术的初步应用探索。

据了解，百度金融自2016年10月开展场外ABS业务以来，主要发力消费金融市场。鉴于目前ABS市场的征信体系、风险管理体系、资产评估等方面都存在着大量的问题，百度金融希望通过区块链技术本身具有的去中介信任、防篡改、交易可追溯等特性的技术特点，解决了交易各方对底层资产质量真实性的信任问题。

2017月7月，百度金融推出其商业级区块链云计算平台BaaS，旨在联合企业、机构、联盟组织构建区块链网络体系。公开资料显示，这是继腾讯后国内第二个融合云计算与区块链技术，在架构中嵌入区块链技术的商业级云计算平台。据链得得App了解，百度Baas目前已应用于信贷、资产证券化、资产交易所等业务。

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京东：落地商品防伪溯源和物流追踪

作为中国两大电商巨头，阿里巴巴在商品防伪溯源领域较京东早一步。区块链作为一种不可篡改的分布式记账系统，与商品溯源需要的数据记录及真实性相对贴合。使用区块链技术以后的物流全链路信息涵盖了生产、运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程。品牌商、监管机构、第三方认证机构及消费者可全程查询，确保品质。

区别于阿里在商品防伪溯源领域的单兵作战，京东选择基于京东商城的数据节点进行持续扩展，在品牌商、监管机构、第三方认证机构逐步部署联盟链节点，形成社会化的区块链防伪与追溯网络。同时京东建立开放式技术平台，围绕京东商城的零售生态，服务优质品牌商，并向接入的品牌商开放数据采集、数据整合、数据可信、数据展示四方面技术。

2018年2月，京东物流正式加入全球区块链货运联盟（BiTA），据网络公开资料显示，BiTA 成立于2017年8月，由经验丰富的物流技术和货运管理人员组成。目前，包括UPS、FedEx、PENSKE、C.H.Robinson、 SAP等超过200家国际物流与技术企业已加入联盟。京东物流则为国内首个加入该联盟的物流企业。京东物流旨在搭建一个“新链路、高品质、全透明”的跨境商品精准追溯生态体系，有效串联生产、运输、仓储、清关、报检和配送等相关环节，打通保税备货和跨境直邮两种形式的跨境电商供应链信息，形成跨境物流领域的全链条服务。

2018年3月，京东将推出一项名为“AI Catapult Accelerator（AICA）”的项目，以扶持初创企业在区块链领域的业务。该项目将于2018年3月启动，为期6个月，第一批成员均为海外初创公司，包括CanYa，Bluzelle、Nuggets、Republic Protocol、Devery和Bankorus。

3月22日，京东发布《京东区块链技术实践白皮书（2018年3月）》，白皮书指出，京东区块链的目标是打造面向企业级应用的区块链基础设施，为企业提供能够切实解决业务痛点的区块链技术方案。23日，援引中国证券网消息，京东金融与近30家商业银行共同发起成立“商业银行零售信贷联盟”，联盟成员优先享受场景开放、技术共享，并优先加入基于区块链技术的反欺诈联盟。

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头部科技公司：深度研究，谨慎尝试

除去上述四家公司，目前国内大型企业纷纷涌入区块链领域。华为于2016年8月开始申请区块链技术专利，10月，华为加入超级账本（Hyperledger）区块链联盟。该项目是区块链技术领域最具影响力的开源项目，并在两个热度最高的子项目Fabric和STL中持续做出技术和代码贡献，同时被社区授予Maintainer职位，也是两个项目中唯一来自亚洲的Maintainer。

总体来看，国内大型企业涉猎区块链项目主要开始于2017年。随着区块链概念的普及以及智能合约技术的成熟，以区块链技术为基础的项目落地变得更为切实。但对于区块链这个新技术，如何找到可效的应用场景，企业也处在摸索阶段。2017年下半年至今，苏宁金融和360金融先后宣布成立区块链研究团队，探索布局；迅雷推出共享计算服务；网易、小米对区块链游戏进行了初步尝试。

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