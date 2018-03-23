美国国会传唤小扎：就5000万用户数据泄露案作证

美国国会传唤扎克伯格：来，就5000万用户数据泄露案作证

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

马克·扎克伯格

美国国会传唤Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg），就5000万用户数据泄露一事前来立法机关作证。

当地时间3月22日，美国国会官员喊话扎克伯格前来众议院能源和商业委员会（House Energy and Commerce Committee）作证，并表示计划未来几日发出正式信函。

据英国金融时报3月23日报道，该委员会3月22日称，Facebook高管做出的简报留下了很多未解的问题，“扎克伯格说如果他是合适的人选愿意出庭作证，我们认为作为Facebook的CEO，他正是恰当的证人，能给美国人民一个答案。”

此前的3月17日，美国纽约时报和英国卫报共同发布了深度报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的公司泄露。这起事件的焦点在于，数千万Facebook用户的信息，在用户不知情的情况下，被政治数据公司“剑桥分析”获取并利用，向这些用户精准投放广告内容，帮助2016年特朗普团队参选美国总统。而且，Facebook在两年前就知晓事件的情况下，并未及时对外披露这一信息。

当地时间3月21日，扎克伯格在泄露事件导致的舆论风暴爆发5天后首作回应。扎克伯格在他的Facebook页面上发表了一份声明，承认了平台曾经犯下的错误，并提出了Facebook接下来为了阻止用户信息被利用即将做出的举措。随后扎克伯格在电视上露面，接受CNN专访时，他就数据泄露事件公开道歉，称“这是对信任的严重违背，我非常抱歉发生了这样的事情”。此外，扎克伯格还对将来可能要去美国国会作证表达了支持的态度。

但一部分舆论对此并不买账。英国金融时报3月22日报道中称，扎克伯格的回应不足以平息Facebook所面临的政治压力。扎克伯格承认犯了错误，却看上去不够积极，而且也没有说“对不起”。批评家认为，扎克伯格的回应还是不够深入。扎克伯格提出了一个6步走计划，改善用户的隐私保护状况，但他依旧没有解释为什么Facebook在2015年得知数据泄露时没有做得更多。

传媒界人士普遍认为，扎克伯格和Facebook的回应仍然需要改进。

Campbell Brown是Facebook新闻合作方的高管，她在英国金融时报举办的一个传媒业会议中坦承，Facebook的回应太简短了，“公司太过专注于正面，而对负面几乎没有警惕，我们一直被揪住这一点。”

英国金融时报报道中还提到，广告集团智威汤逊（J Walter Thompson）的首席执行官Tamara Ingram称，她理解Facebook渴望在高管出来表态之前能够多强调事实，但她也补充，“我知道的品牌没有一个能把头埋在沙子里超过5天，我认为Facebook逃避得太严重了。”

CNN总裁Jeff Zucker认为，对Facebook的监管“出奇的慢而且不痛不痒”，他还赞扬了欧洲在数字监管上更严格的做法。

Facebook股价持续下跌。截至当地时间3月22日收盘，Facebook日跌幅达2.66%。自“剑桥分析”丑闻爆发后的4个交易日以来，Facebook股价跌幅已超过11%。