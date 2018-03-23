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Facebook被曝收集通话和短信记录？事实竟是如此

Facebook被曝收集通话和短信记录？事实竟是如此
2018年03月23日 10:46 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　四面楚歌的Facebook正面临史上最大生存考验：领导力缺失、#DeleteFacebook浪潮仍在持续。然而更为严重的是Facebook一直在悄悄收集原本不应该访问的数据。近日多名用户在Twitter上发文称，即使他没有将Facebook作为处理SMS短信或者电话的应用程序，但是Facebook的数据文件中包含了用户手机端每条SMS短信、每个电话拨号来电的记录。

　　用户Dylan McKay在推文中写道：以ZIP压缩包格式下载我的Facebook数据，我竟然发现和岳母的完整通话记录：

　　在这个敏感时期出现这个问题自然再次引起了轩然大波，不过他们是被误导了。在没有得到用户许可的情况下Facebook不会窃取这些数据。同Android平台上的大多数应用一样，从技术角度上来说这是用户必须要同意的可选服务。

　　这只不过是Android应用上一项功能，但是Facebook应该在安装过程中提示用户是否激活这项功能。一旦进入应用程序，用户需要前往菜单->应用设置，然后点击同步你的通话和短信历史才能关闭这项功能。

　　Facebook表示这项服务能够“让你更轻松地联系你的好友”，虽然这不失为一个说辞，但这并不是Facebook收集短信或者通话信息的合理理由。从理论上，我认为这项功能是作为备份服务运行，但是如果实在担心的话，用户完全可以选择更安全更简单的备份方式。

　　如果你正在Android端使用Facebook，那么你应该仔细阅读相关说明以确保这项功能是否已经关闭。但是重要的是，从技术上已经同意Facebook收集你最亲密的数据，但是人们并没有真正的了解，所以这可以认为是用户和公司之间存在的一次“沟通问题”，或者可以认为是一次故意的混淆。

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