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Facebook数据丑闻中心人物表示对其指控纯属捏造

Facebook数据丑闻中心人物表示对其指控纯属捏造
2018年03月23日 10:30 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，上周，在Cambridge Analytica（以下简称CA）丑闻曝光之后，Facebook立马撇清跟这家公司的关系。获悉，CA曾通过一款叫做This is Your Digital Life的软件收集5000多万名美国Facebook用户的数据，然后再利用这些数据帮助特德·克鲁兹、现任总统唐纳德·特朗普竞选。

　　在这个事件中，Facebook更像是将自己描述成受害者，它指责CA以及SCL Group滥用他们的数据。

　　而负责开发This is Your Digital Life的剑桥大学心理学教授Aleksandr Kogan则给出了跟Facebook相反的说法--他表示这家社交网络公司在撒谎。

　　据Facebook方面给出的信息显示，是Kogan违反了这家公司的相关政策规定。一开始他确实通过合法途径获得了用户数据，但之后他却使用一种非法的手段将这些数据分享给了第三方。

　　对此，当事人Kogan在写给同事的邮件中指出，Facebook的说法纯属“捏造”。

　　Kogan表示，当他将自己的软件从“研究”变成“商用”之后，其对在Facebook上的软件使用条款和条件也都进行了修改， 但Facebook却从来没有标记过这种变化。

　　Facebook发言人Andy Stone告诉媒体，无论Kogan究竟是有意还是无意，他就是违反了Facebook的政策规定。

　　获悉，Kogan已经同意接受来自Facebook的审计并在后者要求删除数据后删除了目标数据。他在邮件中表示，目前FBI或其他执法部门都还没有找他，但如果未来有需要他会配合。

　　根据Kogan的说法，这款软件一开始是一个学术项目，不过在在2013年与CA接触之后则变成了一款商业产品。另外他还指出，软件收集的个人数据可能并没有想象中那么有用。

　　然而这并不能让事情有所好转，从客观上来说，Kogan和CA还在利用Facebook控制用户的个人数据。

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