美国通过争议法案：执法部门获更广海外数据访问权限

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据外媒报道，当地时间3月22日，美众议院通过一项争议性法案，它将进一步扩大美执法部门访问海外数据的权限。这个2200多页的综合法案将涉及1.3万亿美元的财政支出，另外它涵盖了一些来自今年早些时候提交的《CLOUD Act》中的内容。

接下来它将移步参议等待新的投票结果，而特朗普总统早已做出了将会签署该法案的承诺。

据了解，这项法案将涵盖了政府和法院如何对保存在国外服务器的数据提要求的内容。随着云网络在过去服务器的不断兴起，这却是已经成为了一个日益紧迫的问题。而在今年，美最高法院曾受理过一起跟微软储存在爱尔兰服务器的数据相关的案件。

眼下，这些数据访问请求主要受一套叫做“司法互助条约”的国际协议约束，但《CLOUD Act》的支持者们认为，由于外国国家对调用国际外交手段起诉涉及iCloud或Gmail的当地犯罪愈发失望，所以这套制度不再有效。

一些非营利性组织则对这套法案持反对态度，像美国公民自由联盟、电子前沿基金会、开放科技中心、国际特赦组织都认为其存在隐私问题。其中最严厉的批评集中在对总检察长的全新授权上，后者将可以单方面跟外国签订协议。而这些协议将可能会规避来自美国法院提供的保护，同时还将在数据请求获得批准后而不告知用户或当地政府，使得相关监管工作变得更加困难。

而在投票前，微软总裁、法律总顾问布拉德·史密斯发文称，此番投票对于来自世界各地的隐私权利、国家关系、在科技领域建立信任来说是非常重要的一天。