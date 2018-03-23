多国要求调查脸书 德媒：要么退出欧洲要么接受监管

多国要求对脸书展开调查，德媒：要么退出欧洲要么接受监管

李勇、青木、陶短房、陈一/环球时报

“我们错了。”美国社交网络巨头脸书公司创办人兼首席执行官扎克伯格21日首次公开承认公司泄露用户个人信息是“做错了”，并表示将加强用户信息保护。几天前，脸书公司被曝光向“剑桥分析”公司泄露5000万用户个人信息，并被利用来影响包括美国2016年大选在内的多国选举。丑闻曝光后，脸书市值暴跌了500多亿美元。

尽管扎克伯格承认错误并道歉，但人们对这个社交网络巨头的愤怒并未停止。德国《时代周报》22日指责称，脸书创始人终于出来道歉，却把自己扮演成受害者。实际上，销售数据本身就是脸书的商业模式，该公司的业务之一就是向第三方出售用户的各种数据，这太有利可图了。

“德国政府要求解释！”德国《图片报》22日表示，德国司法部长巴尔利已要求脸书澄清，德国3000万脸书用户的个人信息是否受到保护，是否已经或曾遭受第三方非法使用？

欧洲议会主席22日宣布，欧洲议会将对此事件展开调查，以确定是否存在数据遭到滥用的情况。欧盟司法事务专员尤罗瓦则表示，她将利用本周出访美国的机会，同脸书公司以及美国政府就这一事件进行讨论。她说，欧盟将采取一切措施，保护公民的个人数据。

许多国家对“剑桥分析”公司展开调查。在美洲，巴西多个地区检察官21日联合发表声明称，他们正在对“剑桥分析”公司是否在巴西非法行事展开调查。BBC称，“剑桥分析”公司正在为今年晚些时候将参与巴西总统选举的客户进行打探。

加拿大电视新闻网21日引述安大略省前隐私专员嘉芙姬茵的话称，这起丑闻对于担心类似的手段被用来影响加拿大2019年选举的人来说是一记警钟，“没有人想受到那类黑暗影响力的摆布。因为这件事，你都不知道会发生什么重大的变化。你们正在被人操纵。”

在亚洲，印度信息科技部部长拉维日前发表讲话，宣称脸书也企图做类似于“剑桥分析”丑闻的事情。

德国《科隆评论报》22日称，与脸书相比，前东德秘密警察更像是一个业余组织。脸书现在只有两种选择：要么退出欧洲，要么接受监管。

（原题为《多国要求对脸书展开调查 德媒：要么退出欧洲，要么接受监管》）