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《三体》交给亚马逊改编，会是更好的选择吗？

《三体》交给亚马逊改编，会是更好的选择吗？
2018年03月23日 09:43 钛媒体
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　　钛媒体作者：文创资讯记者 任珊

　　业内公认难改编的科幻小说《三体》，可能要改编成美剧了。据英国《金融时报》报道，亚马逊正在谋划拍摄《三体》三部曲系列剧集，投资高达10亿美元，如果项目成功，亚马逊版《三体》将制作成三季系列剧。

　　虽然亚马逊要“抢走”《三体》的改编权，中国网友却没有表现出一点反感，反而是一片叫好之声。“《三体》有救了！”“别让国内团队来拍就好，那样就毁了。”对于《三体》来说，交给亚马逊改编是最好的选择吗？

　　《三体》的影视化之路不好走

　　作为华语科幻界分量最重的科幻小说之一，《三体》的影视化改编一直备受期待。但截止到目前，还没有一部《三体》改编的影视作品跟观众见面。

　　《三体》是中国著名科幻作家刘慈欣创作的系列长篇小说，包括《三体》、《三体Ⅱ·黑暗森林》、《三体Ⅲ·死神永生》。这部小说讲述的是地球文明在宇宙中的兴衰历程，从科幻的角度对人性进行了深入的探讨，被认为是中国科幻文学的里程碑之作。2015年，《三体》荣获雨果奖最佳长篇小说奖，成为首部摘得雨果奖的亚洲作品。

　　自问世以来，《三体》迅速得到了科幻迷的喜爱，其改编版权也被炒得火热。据了解，《三体》系列作品的版权归属于游族网络的董事长林奇。2014年7月，孔二狗出任旗下游族影业CEO，很快宣布了拍摄《三体》电影的计划。《三体》计划拍摄6部电影，单部影片投资为2亿元，由刘慈欣本人担任监制。首部电影由张番番导演，冯绍峰和张静初主演。

　　据媒体报道，这部电影的实拍部分早在2015年7月已全部杀青，但迟迟没有上映。2016年，孔二狗曾在微博上做出解释，声称电影延期上映是因为后期预算增加，并表示影片会在2017年上映。但直到现在，这部电影也没有传出定档的消息。

　　除了“跳票”的电影版，《三体》电视剧版也不是第一次传出筹备的消息了。2015年10月，湖南卫视在官方微博“湖南卫视芒果捞”上发布消息，声称《三体》将被改编成周播栏目剧，登陆湖南卫视“青春进行时”播出。但消息放出之后，电视剧的拍摄就没了下文。这反而让很多《三体》粉丝松了一口气，因为湖南卫视和《三体》的风格实在是相差甚远。

　　但如果是交给亚马逊来拍摄，情况可能会有所不同。根据目前的说法，亚马逊计划出资10亿美元拍摄《三体》。据业内人士表示，如果计划成形，《三体》的规模将比《权力的游戏》还大。

　　中国拍不好《三体》，亚马逊或许是个好选择

　　“中国几十年、上百年出来的这么一部伟大的科幻小说，一定要中国人自己来拍，要毁也要毁到我们中国人手里。”2014年，游族影业宣布将拍摄《三体》电影，遭到了网友的质疑，游族影业CEO孔祥照曾作出这样的回应。

　　如今看来，这番豪言壮语颇有点打脸的意思。没人知道《三体》电影是不是毁原作，因为它根本就没上映。反而是亚马逊计划拍摄《三体》电视剧的消息，让网友纷纷表示期待。甚至有网友表示：“只要不是国内团队拍摄就好，不然就毁了。”这是为什么呢？

　　1、缺乏成熟的影视工业体系。

　　《三体》被公认为“中国第一科幻”，但这部充满想象力的小说很难被改编成影视作品。因为这部小说的世界太庞大，主题太复杂，场面太宏大，需要有好莱坞级别的影视工业体系，才有可能把《三体》中的世界呈现出来。

　　然而在中国，还没有建立起成熟的影视工业体系。虽然近两年也出现了《寻龙诀》、《战狼2》、《红海行动》这类质量出色的重工业电影，但也只是凤毛麟角。至于科幻电视剧，至今仍然没有一部广受认可的成功先例。在缺乏成熟的影视工业体系的情况下，中国还不具备批量生产“大片”的能力，更别提制作出美剧标准的科幻电视剧了。

　　2、缺乏有科幻作品拍摄经验的制作团队。

　　就目前来看，国内还没有科幻作品的成功先例，制作团队都处在摸索阶段。对科幻电影来说，导演的审美非常重要。如果审美水平不够，很难拍出有视觉冲击力的大场面。反观国外，斯蒂文·斯皮尔伯格、乔治 卢卡斯、迈克尔 贝、克里斯托弗·诺兰等著名导演都是“科幻控”。只要有足够的制作经费，不愁请不来“大神”来指导拍摄。

　　根据好莱坞科幻片的经验，仅靠导演也很难完全驾驭一部复杂。科幻作品，还会邀请科研机构专家或者大学教授与主创共同来“研发”科幻影视作品，这种合作方式，在好莱坞电影的运作体系中已经相当成熟。2014年上映的《星际穿越》，就是由前沿理论物理学家基普·索恩构思的。

　　但在中国，科学界与文艺界似乎还存在某种隔阂，尚未听说有科学家参与影视制作的先例。即便是邀请刘慈欣本人来坐镇，恐怕也会比较困难。早在2014年，他就在相关采访中表示，自己也不知道电影要怎么拍，也不知道剧本要怎么策划。毕竟对他来说，参与影视改编也是一个全新的尝试，此前并没有任何相关经验。

　　3、缺乏足够的资金支持。

　　除了故事之外，科幻影视作品最吸引观众的是震撼的场面和强烈的视觉冲击力。由于科幻作品拍摄和后期制作的投入太多，国内的很多导演都不敢轻易拍摄这种类型的影视作品。陆川在拍摄《九层妖塔》的过程中，就遭遇过经费不够的窘境。

　　根据孔二狗的说法，《三体》电影多次跳票，跟后期制作经费增加有关。这至少说明一个问题，2亿的制作经费，不足以拍好一部《三体》电影。如此来看，亚马逊投资10亿美金拍摄《三体》电视剧，就显得靠谱得多了。

　　4、急功近利的创作态度。

　　近两年的国内影视圈中，“浮躁”之风愈刮愈烈。由于逐利的心态驱使，相当多的创作者追求的不是作品的质量，而是作品的数量、作品的收益。去年轰动一时的“抠图演戏”、“替身拍戏”等相关丑闻，都是国内影视行业从业者急功近利的心态导致的。

　　在这种浮躁的风气之下，如果在国内拍摄《三体》电视剧，很难想象会拍成什么效果。或许是小鲜肉当主演，或许是把科幻剧拍成了言情剧，或许是拍成“五毛特效”，一切皆有可能。当然，也不能否认国内也有很多踏实认真的创作者。但在没有成功先例，没有足够经验的情况下，仅仅靠专业态度是否能否拍得出一部配得上原著的作品，仍然值得怀疑。

　　无论是从技术水准、制作团队、资金支持还是创作态度来看，拍一部国产版的《三体》都有些为时过早，或许交给亚马逊也不失为一个好的选择。

　　虽然亚马逊进军电影行业只有3年的时间，但已经凭借《海边的曼彻斯特》声名鹊起，在2017年的奥斯卡颁奖礼上摘得最佳原创剧本和最佳男主角两项大奖。剧集方面，亚马逊推出的《透明家庭》和《高堡奇人》等剧也都是高口碑之作。或许我们应该对亚马逊抱有更多的信心，如果改编事宜商谈成功，或许亚马逊能给我们带来一部令人惊艳的《三体》。

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