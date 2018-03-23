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腾讯游戏收入、业务净利双双下滑

腾讯游戏收入、业务净利双双下滑
2018年03月23日 04:07 大洋网-广州日报
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　　腾讯游戏收入、业务净利双双下滑

　　倪明

　　广州日报讯 （全媒体记者倪明）业务持续高增长的腾讯迎来挑战。21日公布的财报显示，上季盈利虽符合市场预期，但手机游戏收入有纪录以来首现环比下滑。腾讯控股22日跌5.02%，报439.4元，成交322.05亿港元，市值蒸发逾2000亿港元。

　　游戏收入首次下降

　　网络游戏一直是腾讯的收入引擎。随着腾讯业务的多元化，网络游戏收入占比业绩从2015年时的近60%下降到如今的37%。21日发布的财报显示，去年四季度腾讯最核心的游戏业务首次出现了环比下滑。该季内，腾讯PC和手机游戏收入合计297亿元，低于三季度的328亿元，环比下滑9.5%。按照财报口径，腾讯网络游戏收入环比下滑9%至243.67亿元。

　　腾讯财报中解释，下滑的原因为2017年三季度PC游戏受虚拟道具销售推广活动的高基数影响，来自角色扮演游戏及射击类手机游戏的贡献减少，以及新的角色扮演游戏手机及其他新手机游戏发布排期的影响。

　　腾讯没有在报告中提及关于单个游戏产品的确切数据，仅表示整体手游“ARPU（每用户平均收入）环比下降”，对外界关注度最高的吃鸡类游戏的表述也比较模糊，只称“表现不俗”和未“商业化”。此外，财报未提及《王者荣耀》的数据。

　　腾讯音乐或将分拆上市

　　2017年腾讯年度收入成本同比增长79%到1208亿元，主要来自包括订购视频等内容和直播服务的内容成本、投资成本、支付相关和云等技术扩大投入的成本等。2017年11月，腾讯投资管理合伙人李朝晖透露，腾讯迄今投资金额已过千亿元，投出的独角兽规模公司超过50家。

　　财报显示，腾讯成功投资了易鑫、众安、搜狗、阅文集团等独角兽公司，实现201.4亿元的其他收益，远高于前一年的35.9亿元。

　　腾讯控股总裁刘炽平在21日的财报沟通会上提到腾讯音乐或将成为公司分拆的候选者。原因包括“它的股东结构更适合分拆”。

　　摩根士丹利研究报告认为，腾讯去年末季因广告业务及其他业务收入增长，抵销了网络游戏的疲弱表现。

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