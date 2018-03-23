滴滴单车现深圳 违规投放被叫停

来源：证券时报

证券时报记者 张国锋

在今年1月正式推出自有的“青桔单车”品牌后，滴滴自有的共享单车近日在“毫无预警”的情况下出现在深圳街头，引发了不少关注。

然而，投放首日，“青桔单车”就遭到了深圳市交通运输委员会（下称“深圳市交委”）的紧急叫停。但之后，滴滴工作人员仍在深夜偷偷投放“青桔单车”，这也迫使深圳市交委不得不在近期连续三次表态，并表示将全面回收滴滴违规投放的单车。

除了“青桔单车”外，日前滴滴还被曝出，将此前托管的深圳十万辆小蓝单车堆放在龙岗区水官高速旁的空地。有律师接受证券时报·创业资本汇记者采访时表示，滴滴此举有侵害消费者权益嫌疑，应该予以整改。

深圳市交委三次表态

叫停滴滴投放单车

3月17日，深圳街头突然出现滴滴旗下的“青桔单车”。根据深圳市交委披露的信息显示，滴滴在当日凌晨连夜将2万辆“青桔单车”投放在深圳街头，覆盖福田、罗湖、宝安、龙华等区域。

当日下午，深圳市交委约谈滴滴公司，责令该企业整改，立即收回违规投放车辆。同时该委已通知有关单位加大监督执法力度，如拒不整改，将会同有关单位根据相关规定进行处置，并纳入信用记录。

不过，滴滴在接下来几天时间里，并没有停止在深圳街头投放“青桔单车”的动作。有市民拍到滴滴工作人员仍在接下来两天凌晨投放“青桔单车”，并对路过的行人进行单车宣传工作。3月19日，深圳市交委在针对滴滴违规投放的第二次表态中透露，将开展首次全市共享单车服务质量考核，并发布调查问卷，邀请市民做出公众评价。

据悉，今年1月，滴滴宣布接管小蓝单车后，也曾试图在广东重新运营小蓝单车，但该行为同样遭到了拒绝。

面对滴滴的“明知故犯”，深圳市交委在21日第三次表态，对于滴滴出行有违规投放行为的企业，将会同有关部门加强执法处罚， 对违规投放车辆全面回收；对于既有企业，将结合服务质量考核，加强规范管理，不断提升行业服务水平；对于有新增需求的企业如哈罗单车，将继续保持沟通，在环境设施容量允许以及社会需要的情况下，欢迎优秀守信的企业参与运营。

滴滴方面接受证券时报·创业资本汇记者采访时表示，滴滴正在与深圳主管部门进行积极沟通，希望在主管部门指导下尽快找到一种方式，为深圳市民提供更加便捷的绿色出行选择。

与此同时，被滴滴托管的小蓝单车近期也遭到曝光。据深圳当地媒体报道，目前滴滴将大量小蓝单车集中存放在深圳市龙岗水官高速旁的某大块空地上。在这片空地上，大量小蓝单车被分成两层堆放，单车上布满了灰尘，不少单车出现了不同程度的损坏。

今年1月，滴滴与小蓝单车达成托管协议后，深圳市交委发表声明称，在小蓝单车押金、运维不到位等问题相应处理结果明确前，不得以小蓝单车的名义在深圳运营和投放。广州、南京等城市也表达了类似的态度。

滴滴工作人员对此回应称，这个堆放地点确实是滴滴为小蓝单车找的停放点，类似于仓储功能，并非违规堆放。至于后续如何处理小蓝单车，将会根据实际业务需求进行安排。

集中堆放小蓝单车

涉嫌侵害用户权益

根据深圳市交委最新发布的深圳互联网租赁自行车总量规模初步评估报告指出，目前深圳全市活跃共享单车数量约75万辆，与车辆周转率最大水平时投放规模相当，基本位于现状建成自行车道及停放空间承载力合理范围内。

但其也指出，企业大规模、快速投放车辆的同时，后期运维管理水平难以跟上，导致现在存在大量未能提供服务的损坏车、僵尸车，已经超过了深圳公共设施资源的承载能力。

深圳市交委表示，从活跃车辆的投放分布来看，目前罗湖、宝安区已严重超载，超空间资源承载力水平2.5倍以上；龙岗、福田、南山区已超过空间资源承载力水平；龙华、坪山、大鹏、光明等区（新区）空间资源承载力仍有剩余。市交委相关负责人表示，基于现状自行车道及停放区设施资源供给，对深圳已投放的互联网租赁自行车进行存量调控，将罗湖区、福田区、南山区、龙岗区、宝安区的轨道交通站点及周边局部过度投放车辆进行调度，分配至其他投放相对薄弱的辖区，引导企业均衡投放。

在业内人士看来，北京、深圳等城市出台相关措施，严控共享单车数量控制的规定设立初衷是合理布置公共资源，切实改善城市出行体验，减少恶性竞争带来的出行体验下降、影响城市市容等负面效应。对于有意违规、盲目投放的共享单车的企业，应当予以相应惩戒，才能以儆效尤。否则，共享单车企业间相互“缠杀”，最终只会让社会公共空间添堵。

事实上，在经历过度投放抢占市场后，酷骑、小蓝等近十家共享单车陆续宣布破产，直接导致至少15亿元的押金至今无法退回。在业内人士看来，共享单车竞争已经进入下半场，从单纯比拼投放数量，逐渐转向比拼用户体验。

3月19日，深圳市交委在针对滴滴违规投放的第二次表态中透露，将开展首次全市共享单车服务质量考核，并发布调查问卷，邀请市民做出公众评价。调查结果将作为对单车企业运营服务考核的重要依据。另据透露，深圳正在研究制定与共享单车企业服务质量相挂钩的行业进入与退出管理机制，后续将结合考核情况，通过完善优胜劣汰的市场化机制，引导企业有序进入和退出，净化公共空间资源。

就滴滴集中堆放小蓝单车一事，证券时报·创业资本汇记者对金卡（深圳）律师事务所主任律师张兴彬进行了采访。其表示，消费者和共享单车之间是一种运输租赁的合同关系，现在把小蓝单车集中存放，消费者无法便利的使用到小蓝单车，这样就无法实现合同的目的，这种行为就严重损害了消费者的合法权益，从《合同法》来看，作为消费者就可以主张解除合同，返还押金。

而对于押金退还的问题，张兴彬建议，由于涉及的用户数量很多，用户可以联名向当地消费者协会主张维权，由消费者协会以原告身份向共享单车运营商提起集体诉讼。“虽然用户量很多，但是每个案子的押金数量并不大，让几个或者几十个用户去起诉，成本可能还更高。最好是消费者协会以集体诉讼的方式介入，会更有利于维权。”

至于诉讼对象，张兴彬指出，尽管滴滴和小蓝单车之间有托管协议，但是其内部约定滴滴并没有承担押金退还的业务，且此前小蓝单车的押金是流入自家公司，因此与用户的押金直接发生关系的是小蓝单车。