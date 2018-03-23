线上基金代销平台抢流量 “红包”给法五花八门

来源：证券时报

见习记者 段久惠

近日，蚂蚁基金经监管核查发现，平台存在以送现金红包方式销售基金，遭责令自查自纠。线上基金代销平台常见的各类促销红包乱象随之浮出水面。

随着互联网巨头纷纷入局基金代销，市场上从申购费率的“价格战”竞争，日益蔓延到线上运营的激烈竞夺。证券时报记者调查发现，为了引流促销，红包一般会由销售平台以投资知识普及和问答奖励的形式发出。

买基金送红包触雷

“理财红包”、“购买基金折抵礼包”……基金购买用户在一些基金销售平台上常见的各类红包，已涉监管违规雷区。3月20日，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（简称“蚂蚁金服”）旗下蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（简称“蚂蚁基金”）就经浙江证监局核查发现，蚂蚁基金“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金，责令其自查自纠。

“（如果直接推广现金红包买基金），不管是直接抵扣还是后置到账，都是违规的。”昨日，上海一家大型律所互金律师告诉证券时报记者，证监会在基金机构从事基金销售活动中明确规定，不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金，“所以，也有些平台甚至通过告诉用户，红包不是基金销售公司，而是第三方支付公司给的，去规避监管。”

昨日，记者在蚂蚁财富APP看到，基金专区“财富号”上，已没有红包折抵之类字样或活动。蚂蚁金服相关负责人告诉记者，上述活动是“去年6月上线的一款活动”，“就此事与监管沟通之后，我们已于年前迅速下线了该活动”。

对于“送现金红包方式销售基金”的活动设计，蚂蚁金服解释：“初衷是帮助金融消费者加深对基金理财的了解和认识，用户在阅读理财小知识的同时，可以获得基金申购金额减免的权益，让用户更低门槛，体验基金产品。”

蚂蚁金服还表示：“未来我们会进一步加强合规管理，参照监管精神，和生态伙伴一起更好进行金融消费者教育工作。”

竞夺基金代销流量

昨日，在支付宝、理财通、天天基金、京东金融等多个当前市场上的主流基金代销平台上，记者注册体验发现，各类理财红包，尤其是新用户红包相当普遍。

在微信理财通的好买基金首页，即是“看投资秘籍，领理财红包”。活动规则显示，用户只需注册并简单学完系统设置的投资知识，就能轻松获得数十元不等的抵扣红包，用于申购指定基金时折抵部分金额。

在天天基金APP的“财富号”专区，记者登录发现，有银华基金、光大保德信基金等31家基金公司注有金额在3元到300元不等的“财富号”红包。用户只需回答一个简单的投资知识方面的问题，就可以获得红包，在购买这些基金公司的产品满1000元、5000元或10000元时使用，以折抵部分金额。

一般情况下，红包都会由销售平台以投资知识普及和问答奖励的形式给出，不过，由于问答简单，这些红包基本上都可以轻松白拿。一位基金代销平台运营人士介绍，“不难理解，竞争太激烈了，发理财红包就是为了引流促销。”

继今年1月腾讯旗下公司基金销售牌照获批之后，互联网流量巨头阿里、腾讯、京东已悉数获取基金代销资格。上述蚂蚁基金，前身是杭州数米基金销售有限公司，蚂蚁金服及恒生电子均为其股东。

随着巨头纷纷入局，基金代销市场上从申购费率的“价格战”竞争，蔓延到线上运营的激烈竞夺。以“财富号”为例，它最早是蚂蚁金服向基金行业公司开放的自运营平台，从2017年初开始陆续有基金公司入驻，打造专属品牌区，直接触达用户。当前，记者看到的“蚂蚁财富”APP上推荐的财富号基金公司是25家，而在另一家基金代销平台天天财富也上线的“财富号”上，入驻基金公司已达数百家。