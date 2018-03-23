移动支付攻城略地：ATM机受挫 二维码扫码器笑了

来源：北京商报

来源：证券时报

证券时报记者 胡飞军 刘筱攸

2017年净利预计骤降90%左右的新三板公司维珍创意，正引起市场的关注。这家银行自助设备（ATM）生产商，估计几年前未曾料到移动支付的崛起对自己业绩的冲击会如此之大。

业内人士认为，移动支付来势汹汹，将会淘汰一批产业，也会带动一批产业的兴起，例如二维码扫码器生产商就是其中受益者。

微信支付、支付宝

干掉了ATM机？

日前，新三板挂牌公司维珍创意发布了2017年业绩快报，该公司去年实现净利润300万元~390万元，同比下降88.57%~91.21%。

资料显示，维珍创意主营是银行ATM机的设计、市场开拓和系统安装以及售后服务。主要客户包括类似工商银行等国有大行、股份制商业银行、城商行、农商行以及农信社等。

对于下滑的原因，维珍创意解释，2017年支付宝、微信支付迅猛发展，移动支付替代了大量的小额现金支付，严重影响了银行ATM等自助设备的布放，造成公司全年业绩大幅下降。

ATM机曾因为使用方便、快捷和24小时不间断服务等优点受到用户青睐，得以在大街小巷快速布局。然而，随着现金使用量缩减，ATM机面临装机量减少，价格下滑困境。

虽然ATM的数量并没有减少，但已经连续三年增长放缓。央行支付体系运行数据显示，2015年ATM机全年新增25.18万台，2016年新增5.75万台，到了2017年仅增加3.64万台。

感受到行业寒意的，除了维珍创意，还有御银股份和广电运通。2月28日，御银股份披露2017年业绩快报显示，该公司实现净利润1471万元，同比下降36.73%。

据了解，御银股份主营业务是较为单一的ATM机产品。而根据御银股份2017年半年报，主营业务分为ATM产品销售、ATM合作运营、ATM融资租赁、ATM技术、金融服务几个模块，2017上半年前三项营收分别同比下滑55.23%、39.15%、74.79%。

在国内连续9年保持ATM机销量第一的广电运通，2017年半年报披露，由于受ATM设备装机量同比减少及产品价格下滑影响，2017年上半年广电运通ATM机业务实现营收4.79亿元，下降了47.18%。

此消彼长

二维码扫码器笑了

此消彼长，移动支付击败了ATM机，成全了二维码扫码器。

记者多方调查发现，纯粹涉足二维码领域较深的上市公司不多，新大陆属于得益于近年来电子支付趋势的玩家之一。

据了解，新大陆主营业务是为电子支付和信息识别客户提供终端产品系统解决方案，即掌握二维码核心技术，能生产二维码有关的芯片和扫描枪等。此外，新大陆还涉足房地产行业。

新大陆在2017年半年报中介绍，公司掌握二维码自主核心技术，条码识读技术达到国际先进水平，推出了全球性能领先的首颗二维码解码芯片。

数据显示，2017上半年新大陆实现营业收入25.2亿元，增长59.18%（剔除地产后收入增速为79.24%）；实现净利润4.28亿元，增长81.65%（剔除地产后净利润增速为150.85%）。

新大陆解释，主要是支付运营及增值业务和电子支付产品及信息识读产品等业务较大增长所致。新大陆表示，上半年识别类产品销量快速增长，销售收入1.98亿元。公司充分把握扫码支付高速增长的机会，利用产品优势，继续保持条码支付硬件市场领先地位，并围绕“无现金应用”布局新的产品解决方案。

同时，新大陆在电子支付硬件业务方面，即POS机终端设计研发和销售等也占有一定市场。2017年上半年，新大陆标准POS、MPOS、IPOS、智能POS合计销量约450万台，全产品系列出货量和市占率保持国内第一，电子支付业务销售收入6.29亿元。