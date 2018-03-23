新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯大股东想套现800亿港元 钱没到手就挨了当头一棒

腾讯大股东想套现800亿港元 钱没到手就挨了当头一棒
2018年03月23日 02:37 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　玩股票的有句话叫：“有一种痛叫买了腾讯没拿住”，当初卖掉腾讯股票的那帮人，如今他们都后悔莫及。上市至今，腾讯的股价一路走高，市值早已突破4万亿港元大关。

　　▲图片来源：视觉中国

　　在腾讯股价暴涨的背后，马化腾以2950亿（截至2月28日）的身家成全球华人首富。而腾讯背后神秘的大股东南非报业（Naspers）则在17年间，用3200万美元得到1800多亿美元的回报，创造了资本的神话。

　　如今，这一神奇的大股东开始减持了。3月22日，南非报业将出售至多1.9亿股腾讯股份，以腾讯22日收盘价439.4港元计算，减持股票价值834.86亿港元。

　　▲腾讯股价走势

　　腾讯作为游戏领域的霸主，社交领域的巨头，大家再熟悉不过了，但是，拥有腾讯33.24%股份的第一大单一股东南非报业却始终影像模糊，神秘色彩浓郁。每经小编就来挖一挖南非报业以及子公司MIH到底是谁，和中国以及中国的企业有怎么样的故事。

　　南非报业豪赚约1800亿美元

　　据媒体公开报道，从2001年到2002年，在互联网产业最低迷的时候，南非报业的子公司MIHMIH先后从电讯盈科、IDG和腾讯主要创始人手中购得腾讯45.5%的股权，成为腾讯最大的单一股东，也成为MIH在海外迄今最成功的一笔投资。总体算下来，MIH投资腾讯的花费约3200万美金。

　　此后受股权增发等因素影响，股份有所下降，但MIH依然是腾讯的第一大股东。在其投资后的十多年里，腾讯业务不断扩张，股价也随之飙涨。

　　腾讯最新股权结构显示，MIH持有33.24%或31.51亿股腾讯股份，以腾讯22日收盘价439.4港元计算，持股市值1800亿美元左右，远远超出南非报业自身的市值，值得一提的是，南非2016年GDP为2948.41亿美元。

　　▲图片来源：视觉中国（图文无关）

　　对于持股公司市值超过自身的情况，投资者要求分拆或出售手上腾讯股份以减少折让率，然而南非报业主席Koos Bekker在2017年表示，虽然无意永久持有，但不会接纳上述要求，也无意出售持股。

　　MIH除了持股腾讯以外，还与国内多家媒体合作。根据中国新闻网报道，从1997年起，MIH利用其付费电视平台，帮助中央电视台国际频道在欧洲和非洲落地，此后，中央电视台英语频道、中国国际广播电台等也先后通过MIH在国际落地。

　　南非米拉德国际控股集团公司（MIH）是南非报业集团（Naspers Limited，简称NL）的全资子公司，南非报业创立于1915年，总部位于南非开普敦。起初只是一间出版商，1994年在约翰内斯堡交易所上市，现时业务包括电子商务、电子支付、收费电视以及印刷媒体等，在非洲、印度、巴西有很大影响力。

　　根据南非报业集团2017年报，公司大股东为南非公共投资公司（Public Investment Corporationof South Africa，简称PIC），持股比例13.97%。而官网资料显示，南非公共投资公司成立于1911年，是当今非洲最大的投资管理公司之一，管理的资产超过了1万亿美元，并且仍在增长。

　　▲图片来源：PIC官网

　　宣布减持后南非报业股价一度下跌9%

　　3月22日，腾讯控股第一大股东南非报业向投资者公告，将出售至多1.9亿股腾讯股份，相当于腾讯全部已发行股本的2%，这将把其在腾讯的股份从33.2%减少到31.2%。南非报业称，至少三年不会进一步减持腾讯股份。

　　而就在21日，腾讯发布了2017年财报，全年净利润715亿元人民币，同比增长74%，第四季度净利208亿元人民币，高于市场预估的166.4亿元人民币。不过，四季度营收663.9元人民币，低于分析师预估的686.1亿元人民币。环比来看，腾讯四季度营收增速仅1.8%，但净利还是增长了15.55%。

　　但是亮眼数据背后，去年四季度腾讯最核心的游戏业务出现了环比下滑。该季内，腾讯PC和手机游戏收入合计297亿元人民币，低于三季度的328亿元人民币，环比下滑9.5%。按照财报口径，腾讯网络游戏收入环比下滑9%至243.67亿元人民币。

　　腾讯在财报中解释说，下滑的原因为2017年三季度PC游戏受虚拟道具销售推广活动的高基数影响，来自角色扮演游戏及射击类手机游戏的贡献减少，以及新的角色扮演游戏手机及其他新手机游戏发布排期的影响。

　　财报公布后，腾讯控股在美ADR周三早盘下跌超过3%，收盘下跌3.01%至57.88美元。周四腾讯港股重挫5.02%，报439.4港元。

　　截至3月22日晚10点，腾讯ADR下挫7.5%，报53.52美元。

　　减持腾讯股票对南非报业来说或许不是笔好买卖，当地时间22日，南非报业在南非交易的股票跌幅一度扩大至逾9%，为2008年10月以来最大跌幅。市值损失约100亿美元，这已经非常接近其减持腾讯股份所能套现的金额。

　　每经记者 郭鑫

　　每经编辑 张杨运 李净翰

腾讯套现南非
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有