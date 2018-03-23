腾讯大股东想套现800亿港元 钱没到手就挨了当头一棒

玩股票的有句话叫：“有一种痛叫买了腾讯没拿住”，当初卖掉腾讯股票的那帮人，如今他们都后悔莫及。上市至今，腾讯的股价一路走高，市值早已突破4万亿港元大关。

▲图片来源：视觉中国

在腾讯股价暴涨的背后，马化腾以2950亿（截至2月28日）的身家成全球华人首富。而腾讯背后神秘的大股东南非报业（Naspers）则在17年间，用3200万美元得到1800多亿美元的回报，创造了资本的神话。

如今，这一神奇的大股东开始减持了。3月22日，南非报业将出售至多1.9亿股腾讯股份，以腾讯22日收盘价439.4港元计算，减持股票价值834.86亿港元。

▲腾讯股价走势

腾讯作为游戏领域的霸主，社交领域的巨头，大家再熟悉不过了，但是，拥有腾讯33.24%股份的第一大单一股东南非报业却始终影像模糊，神秘色彩浓郁。每经小编就来挖一挖南非报业以及子公司MIH到底是谁，和中国以及中国的企业有怎么样的故事。

南非报业豪赚约1800亿美元

据媒体公开报道，从2001年到2002年，在互联网产业最低迷的时候，南非报业的子公司MIHMIH先后从电讯盈科、IDG和腾讯主要创始人手中购得腾讯45.5%的股权，成为腾讯最大的单一股东，也成为MIH在海外迄今最成功的一笔投资。总体算下来，MIH投资腾讯的花费约3200万美金。

此后受股权增发等因素影响，股份有所下降，但MIH依然是腾讯的第一大股东。在其投资后的十多年里，腾讯业务不断扩张，股价也随之飙涨。

腾讯最新股权结构显示，MIH持有33.24%或31.51亿股腾讯股份，以腾讯22日收盘价439.4港元计算，持股市值1800亿美元左右，远远超出南非报业自身的市值，值得一提的是，南非2016年GDP为2948.41亿美元。

▲图片来源：视觉中国（图文无关）

对于持股公司市值超过自身的情况，投资者要求分拆或出售手上腾讯股份以减少折让率，然而南非报业主席Koos Bekker在2017年表示，虽然无意永久持有，但不会接纳上述要求，也无意出售持股。

MIH除了持股腾讯以外，还与国内多家媒体合作。根据中国新闻网报道，从1997年起，MIH利用其付费电视平台，帮助中央电视台国际频道在欧洲和非洲落地，此后，中央电视台英语频道、中国国际广播电台等也先后通过MIH在国际落地。

南非米拉德国际控股集团公司（MIH）是南非报业集团（Naspers Limited，简称NL）的全资子公司，南非报业创立于1915年，总部位于南非开普敦。起初只是一间出版商，1994年在约翰内斯堡交易所上市，现时业务包括电子商务、电子支付、收费电视以及印刷媒体等，在非洲、印度、巴西有很大影响力。

根据南非报业集团2017年报，公司大股东为南非公共投资公司（Public Investment Corporationof South Africa，简称PIC），持股比例13.97%。而官网资料显示，南非公共投资公司成立于1911年，是当今非洲最大的投资管理公司之一，管理的资产超过了1万亿美元，并且仍在增长。

▲图片来源：PIC官网

宣布减持后南非报业股价一度下跌9%

3月22日，腾讯控股第一大股东南非报业向投资者公告，将出售至多1.9亿股腾讯股份，相当于腾讯全部已发行股本的2%，这将把其在腾讯的股份从33.2%减少到31.2%。南非报业称，至少三年不会进一步减持腾讯股份。

而就在21日，腾讯发布了2017年财报，全年净利润715亿元人民币，同比增长74%，第四季度净利208亿元人民币，高于市场预估的166.4亿元人民币。不过，四季度营收663.9元人民币，低于分析师预估的686.1亿元人民币。环比来看，腾讯四季度营收增速仅1.8%，但净利还是增长了15.55%。

但是亮眼数据背后，去年四季度腾讯最核心的游戏业务出现了环比下滑。该季内，腾讯PC和手机游戏收入合计297亿元人民币，低于三季度的328亿元人民币，环比下滑9.5%。按照财报口径，腾讯网络游戏收入环比下滑9%至243.67亿元人民币。

腾讯在财报中解释说，下滑的原因为2017年三季度PC游戏受虚拟道具销售推广活动的高基数影响，来自角色扮演游戏及射击类手机游戏的贡献减少，以及新的角色扮演游戏手机及其他新手机游戏发布排期的影响。

财报公布后，腾讯控股在美ADR周三早盘下跌超过3%，收盘下跌3.01%至57.88美元。周四腾讯港股重挫5.02%，报439.4港元。

截至3月22日晚10点，腾讯ADR下挫7.5%，报53.52美元。

减持腾讯股票对南非报业来说或许不是笔好买卖，当地时间22日，南非报业在南非交易的股票跌幅一度扩大至逾9%，为2008年10月以来最大跌幅。市值损失约100亿美元，这已经非常接近其减持腾讯股份所能套现的金额。

每经记者 郭鑫

每经编辑 张杨运 李净翰