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无力退还70万用户押金 这家共享单车将破产清算

无力退还70万用户押金 这家共享单车将破产清算
2018年03月23日 02:37 每日经济新闻
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　　每日经济新闻记者获悉，3月22日上午，广州市中级人民法院（以下简称广州中院）公开审理了广东省消费者委员会（以下简称广东省消委会）诉被告小鸣单车运营方广州悦骑信息科技有限公司（以下简称悦骑科技）的民事公益诉讼一案。

　　▲图片来源：视觉中国（图文无关）

　　这是共享单车行业的全国首例公益诉讼。记者了解到，悦骑科技现任法定代表人关斌也被要求出庭应诉。据关斌在法庭上透露，目前小鸣单车已停止运营。小鸣单车此前累计收取用户押金金额为8亿元左右，累计用户数量为400多万人，截至目前已退还八成用户押金，尚有70万用户的押金未退还。悦骑科技目前已没有能力清偿押金，“我们的决定是破产清算。”

　　法院：公司应按承诺退还押金

　　去年12月，广东省消委会宣布起诉小鸣单车经营方悦骑科技，这成为全国第一例共享单车民事公益案，备受关注。

　　今年3月22日，该案在广州中院公开审理。记者了解到，悦骑科技的现任法定代表人关斌被强制要求出庭应诉。

　　原告广东省消委会及其代理律师在庭上诉称，自2017年8月开始，原告陆续收到消费者关于被告押金逾期未退还的投诉。截至同年12月8日，原告共收到消费者对被告的投诉2952件（不含来访）。

　　广东省消委会在庭上表示，2016年6月至2017年10月16日，小鸣单车在广东省内申请退还押金用户数量为321681人，其中，已收到押金退款的用户数为271806人。“被告逾期退还押金或未退还押金给消费者的数量大，在诸多消费者投诉押金退还已经构成逾期、构成严重违约的情形下，仍接受不特定的消费者作为新用户注册并继续收取押金，这表明被告至今仍涉嫌对逾期退押持放任态度，仍涉嫌对后续不特定多数新用户存在侵权的故意。”

　　庭审持续两个多小时后，最终法院当庭判决，被告悦骑科技应按承诺向消费者退还押金，如不能满足退还押金的承诺，则对新注册消费者暂停收取押金，同时在本判决生效之日起十日内，将收取而未退还的押金向“小鸣单车”运营地的公证机关依法提存；此外，悦骑科技还应在判决生效之日起十日内，以公众足以知晓的方式向消费者真实、准确、完整披露押金收支、使用、退还等涉及消费者押金安全的相关机制和流程等信息；判决生效之日起十日内，悦骑科技还要在特定媒体发表法院认可的赔礼道歉声明。

　　据悉，在案件宣判后，双方均未当庭上诉。悦骑科技的代理律师表示，就押金事件对社会各界造成的影响深表遗憾，公司愿意做出郑重的道歉。

　　公司：管理已瘫痪经营已停止

　　每日经济新闻记者通过现场网络直播了解到，在举证环节，被告悦骑科技的代理律师透露，悦骑科技目前已经被小鸣单车的用户申请破产，该破产案现正在广州中院审理当中，3月9日广州中院还举行了破产听证会。悦骑科技的代理律师认为，这证明被告客观上没有资金清偿用户押金。据其透露，小鸣单车的APP也已经于今年3月7日停止运营。

　　▲图片来源：摄图网（图文无关）

　　记者注意到，关斌在法庭上对于审判员及审判长提出的关于小鸣单车运营的问题，表现出并不十分熟悉，需要频频向代理律师咨询。公开资料显示，去年8月份关斌在小鸣单车创始人、原实控人邓永豪退出后进入悦骑科技，成为悦骑科技新的法定代表人。

　　关斌透露，小鸣单车累计在全国投放了43万辆共享单车，累计用户数量为400多万人，以199元/人的押金计算，也即是说，小鸣单车累计收取了用户押金8亿元左右。根据关斌在法庭上陈述，目前已经退还360多万名用户的押金，尚有70多万用户押金未退还。据悦骑科技的代理律师补充，这70多万用户中，明确在APP上申请退还押金的有50万名，另20余万用户尚未申请退还押金。

　　关斌表示，“我们尽最大努力，已经退了八成。对于这个资金缺口的填补，本来是希望通过重组、股东的借款来填补。”关斌多次称自己是去年8月份进入公司，对小鸣单车的运营情况并不了解，主要负责寻找新的战略投资以及企业重组。

　　悦骑科技的代理律师还在法庭上透露，“目前悦骑科技的管理已经瘫痪，经营已经停止。”他表示，目前70多万小鸣单车用户的押金并不是被告主观恶意不退还，主要还是因为存在资金缺口。

　　关斌坦言，悦骑科技的股东已经不愿意继续投资，他本人自去年8月份到现在，也从个人账户累计借了500万元给悦骑科技，用于支付员工工资等。“重组不成功，股东也不愿意再投资，我们的决定就是破产清算。”

　　“一开始（悦骑科技的）运营是很健康的，后来两大自行车企业用免费甚至现金补贴等方式，使得我们的用户骑行量和注册用户数急剧下跌，他们一挤压，我们就顶不住了。”关斌对于小鸣单车的失败如此总结。

　　每经记者 陈鹏丽

　　每经编辑 杨军 李净翰

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