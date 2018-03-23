宜人贷财报数据增长背后的3个隐忧

3月15日，宜人贷发布2017年四季度及全年未经审计的财务业绩。2017年全年，宜人贷为65万位借款人促成借款总额414.06亿元，同比增长102%；全年净收入总额55.43亿元，同比增长71%；净利润13.72亿元，同比增长23%。

总体业绩保持增长，但记者梳理发现，宜人贷2017年各季度净利增长已经乏力，公司两大新业务在线财富管理及YEP科技平台还未获得大发展。2015年促成借款的资产包坏账率则超过质保金比例。C类与D类两类借款人的借款占比占到当期促成借款总额近九成。此外，宜人贷多个投资项目中引入的第三方担保公司与宜人贷存在关联关系。

今年4月以后北京地区P2P网贷首批备案通过的名单才会出炉。对于备案目前的进展，宜信公司创始人兼CEO唐宁在3月9日的“CEO座谈会”上告诉新京报记者，“2018年是合规年，作为行业一员，宜信一定会做好充分准备”。

净利增长乏力，新业务何时发威？

宜人贷2017财年四个季度的净利润增长走势如同过山车。第一季度、第二季度净利润连续两季环比负增长。二季度时，净利同比增速从上一季的166%直落到3%的个位数增长。第三季度净利同比增速更以-12%呈现。

这与宜人贷2016年财报业绩出现明显差别。2016年四个季度净利润同比增幅除第二季度增长226%之外，其余增速均保持在300%以上。

对于净利润增速乏力，2017年二季报发布后宜人贷财务副总裁刘佳曾解释称，主要是二季度时首次分红产生大量税收所致。根据相关规定，从国内派息到国外，需要上缴10%的股息税，这笔税金为6000万元。若扣除股息因素，二季度宜人贷净利同比增速将会达到26%。

从财报拆解其收入构成发现，宜人贷的收入主要由三笔服务费构成。实收服务费总额包括了实收借款人前期服务费、实收借款人月度服务费以及实收出借人服务费三部分。

2017年全年，宜人贷实收服务费总额为88.65亿元，其中实收借款人前期服务费为72.97亿元，占到当年实收服务费总额的82.31%。宜人贷在收入结构上明显倚重借款人前期服务费。

2017年第二季财报发布后的媒体沟通会上，宜人贷CEO方以涵曾告诉记者，宜人贷从单一的网贷业务升级为三大业务条线：即“在线网贷平台”宜人贷、“金融科技能力共享平台”YEP以及“在线财富管理平台”宜人财富。公司已为这三大业务板块制定了详细的发展蓝图。

但截至目前，后两者对其贡献率似乎有限。宜人贷官方披露的信息显示：2017年YEP平台贡献的收入超过9000万元，而宜人财富目前处于投入阶段。

相对倚重主营业务，宜人贷是否存在财务风险的隐忧？一家上海公司的CFO告诉记者，在成熟的资本市场上，一家主营业务突出的公司相比多元化公司容易获得较高估值。是否存在财务风险需要看三张报表，需要计算出各项财务比率才可以。但如果长期过于倚重主营业务，“经营上风险会比较大”。

据宜人贷官方提供的资料，宜人贷会继续加大对财富管理业务的投入，推动管理资产规模进一步增长，在线财富管理业务及YEP科技平台的价值不会低于信贷业务。2017年年报中，方以涵明确表示，宜人财富将是宜人贷今年的一个战略重点。

2015年资产包坏账率超质保金比例

新京报记者查阅宜人贷2017年各季度财报及2017年年报发现，2015年促成借款的资产包中，逾期90天以上的累计净坏账率从一季度的7.6%上升到四季度的9.3%。

逾期90天以上、2016年促成所有借款的累计净坏账率从一季度的2%，升至四季度的5.9%。2014年促成所有借款的累计净坏账率则呈现下降趋势。

对于坏账率，宜人贷的做法是主动提高质保服务金比例（即质保金比例）。2017年一季度财报显示，宜人贷将质保金比例由7%上调到8%。而在2015年底和2016财年时，宜人贷均是按照促成借款总额的7%来计提质保金。

如果按照此前7%计提质保金，那么截至2017年12月31日将有2.3%的2015当年投资人的本金兑付可能面临隐忧。

网贷平台累计坏账率高于质保金的计提比例，是否意味着平台可能面对无法覆盖风险？苏宁金融高级研究员石大龙表示，某年份的资产包中平台累计坏账率高于质保金的上限计提比例时，“意味着平台的兑付，即在风险的覆盖上存在一定风险。”

网贷之家研究院院长于百程认为，这种情况既要看相对比例，也要看绝对额的对比。如果当期坏账率超过质保金计提比例，但累计的质保金金额足够多，也能够覆盖当期坏账。传统上，需要提升质保金计提比例，达到覆盖率。

宜人贷公关对此解释称，质保服务专款面向该计划所覆盖的所有借款，因此某一年促成借款的累计净坏账率情况不能够直接反映质保服务专款的充足性。截至2017年底，2015年促成借款的累计净坏账率为9.3%，基本符合公司对风险表现的预期。截至2017年12月30日，宜人贷年报数据显示，质保服务和担保负债余额为27.94亿元。

根据宜人贷招股说明书介绍，宜人贷将不同信用程度的借款人分成A、B、C、D四个等级，给予不同的利息和交易费标准。借款人信用等级越低，所付出的借款成本越高。

数据显示，2017年一季度时，宜人贷2015年里促成的C类借款人的累计净坏账率冲到9.3%，这个数值到第四季度时升至10.9%。D类借款人的累计净坏账率则在去年二季度时超8%，全年结束时收于9.6%。

从占比看，2017年第四季度，宜人贷A、B、C、D四类借款人的借款额占当期促成借款总额的比例分别为2.0%、8.8%、13.0%和76.2%。C类与D类两类借款人的借款占比占到当期促成借款总额近九成。

去年12月，“57号文”规定，禁止辖内机构继续提取、新增风险备付金，对于已经提取的风险备付金，应当逐步消化，压缩风险备付金规模。各地应当积极引导风险机构采取引入第三方担保等方式对出借人进行保障。

财报发布后，宜人贷官方在雪球上公开回应投资人关于质保金的问题。“今年3月，公司引入保险公司和担保公司，为平台出借人的出借资金提供信用保证保险保障和担保公司保障，完成了质保服务计划的全面升级。完成升级后，预计对于平台利润率不会产生重大影响。”

第三方担保疑似关联方担保

记者近日在宜人贷官网多个投资项目中发现其将引入的第三方担保公司与宜人贷存在关系。

出现在投资项目中的《宜人贷平台引入第三方客户保障机制升级说明》中提到，宜人贷引入中国人民财产保险股份有限公司和天达信安（北京）非融资性担保有限公司（简称“天达信安”）对出借人的出借资金提供信用保证保险保障和担保公司保障。

天达信安为宜人贷提供的担保措施是，一旦借款人逾期，天达信安将按照担保合同（《担保函》）向出借人进行赔付，保障其出借本金和利息的收回。

据天眼查工商资料，天达信安注册时间为2013年3月，注册资本为1000万元，法人为王道平。2018年2月13日，最近的一次股权变更中，宜信普诚信用管理（北京）有限公司及宜信汇才商务顾问（北京）有限公司退出，新增王道平、吴海燕两自然人股东。

天眼查信息显示，宜信普诚信用管理（北京）有限公司及宜信汇才商务顾问（北京）有限公司的法人、实际控股人均为宜信创始人唐宁。

天达信安的两位股东王道平、吴海燕，均为华创资本合伙人。天眼查显示，华创汇才投资管理（北京）有限公司法人在2014年2月28日由唐宁变更为吴海燕。

宜人贷欲引入的担保方合作伙伴天达信安与宜人贷母公司及创始人之间存在关联关系，是否合规？宜人贷方面解释称，监管并没有禁止关联公司提供担保服务。作为美国上市公司，公司将全面、透明地披露关联方交易的相关信息。

于百程表示，监管方要求网贷平台定位信息中介机构，不得直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息。将保障方式从质保服务专款改成保险公司或第三方担保的模式，实际是将风险承担方从平台本身转移到了第三方机构，是适应合规的举措。如果第三方担保机构和平台有关联，甚至和平台属于实际同一控制人，那么风险承担方并未实际转移。而且在所担保项目风控过程中，容易走形式，掩盖了风险。

新京报记者 黄鑫雨