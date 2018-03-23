突围BAT区块链创业者机会在场景化

在传统互联网领域，BAT（百度、阿里、腾讯）三巨头占据了国内互联网三个最大的入口。这让大部分互联网创业者难逃归宿：要么被巨头杀死，要么被巨头并购。

在以去中心化标榜的区块链大兴之时，一种声音在创投圈流传：区块链让创业者和BAT站在了同一起跑线上。似乎站上这个起跑线，创业者们有机会打败一个BAT量级的巨头。

然而梳理BAT在区块链领域的布局，从底层基础技术到场景应用，巨头的区块链布局已然成体系化。目前，BAT均在做联盟链的底层技术服务平台，这又被认为是在去中心化的基础上建立起中心化的屏障，与众多公有链项目形成差异。

腾讯区块链负责人吴非认为，大公司借助流量入口，打通大数据、AI等能力，发展区块链具有天然优势。创业者们的机会在哪里？蚂蚁金服副总裁兼技术实验室负责人蒋国飞认为，未来，创业公司在区块链领域的机会偏向于做深场景，巨头更多地关注基础设施。

BAT的区块链围城

2月6日，一份名为《2017全球区块链企业专利排行榜》，让国内BAT的区块链势能浮出水面。前100名中，中国入榜的企业占比49%，其次才是美国，占比33%；其中国内阿里巴巴以49件的总量排名第一，腾讯科技为11件。

这份报告，让阿里在区块链上的占位一时风头无两。阿里巴巴集团学术委员会主席曾鸣此前谈及阿里巴巴的区块链之路时称，早在2015年蚂蚁金服内部便形成一个区块链兴趣小组，2016年开始在公益项目上做尝试。截至目前，阿里的区块链围绕着其电商和新零售业务的优势，布局已经涉及公益、商品溯源、租房场景等领域。

在蚂蚁金服副总裁兼技术实验室负责人蒋国飞看来，阿里的区块链布局思路遵循着技术应用演进路径。“先从公益与互助保险开始，以区块链解决数据记录的可信；接下来把区块链技术用于物的可信，即物理空间的存在与数字空间记录之间的可靠映射；再接下来，待区块链技术应用逐渐成熟后，可以在金融领域探索实现对资产可信登记、交易以及机构间协同的技术价值。”

在这一路径下，2017年3月，支付宝爱心捐赠平台引入区块链技术，实现捐赠数据入链，善款来源可追溯；今年2月27日，菜鸟物流和天猫国际宣布启用区块链技术，跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，每个跨境进口商品打上“身份证”，供消费者查询验证。

相比而言，腾讯的区块链布局则借助其社交优势。2017年4月，腾讯正式发布了区块链方案白皮书，此后其区块链技术在供应链金融、物流信息、法务存证、公益寻人、腾讯微黄金等领域相继展开。

但这种布局在腾讯区块链产品总经理蔡弋戈看来只是一种场景的探索，“腾讯从一开始就是从底层技术平台切入，目前一方面储备技术基础，另一方面就是探索落地更多有价值的场景。”

尽管《2017全球区块链企业专利排行榜》报告中未见百度身影，但其区块链布局也并未缺位。按官方说法，2015年初，百度开始探索区块链在金融领域的应用，2017年8月，百度金融参与的国内首单运用区块链技术的交易所资产证券化产品获批发行。此后该技术也在信贷、资产证券化、资产交易所等领域展开应用，目前该平台已经支撑超过500亿元资产的真实性问题。

除此之外，百度还在无人驾驶领域进行了区块链探索。借力于区块链的加密技术，厂商可以把数据加密之后放到区块链网络，构建一个数据计算交易平台，厂商可以在该平台上用到所有的数据，得到自己需要的结果。但是用完之后，数据仍然在那里，使用者并不会得到数据。目前该技术正向汽车厂商推广。

从电商支撑起的商品溯源，到社交支撑起的公益寻人、供应链金融、法务存证，再到依靠互联网流量的金融领域，互联网巨头在自身的优势之下，正依靠区块链技术逐渐筑起一道围墙。

大公司做基础，小公司偏场景

在这座围城之下，巨头们正在铺设一条区块链的底层基础。

2017年7月21日，百度金融推出区块链开放平台BaaS，并打造为一个商业级区块链云计算平台，为企业联盟构建属于自己的区块链网络平台。腾讯同样也形成了自己的区块链服务BaaS平台。2017年底腾讯宣布将推出区块链基础服务平台BaaS，结合其大数据、征信、AI、身份认证、第三方支付等的能力，让企业在接入区块链时可更快获得应用。阿里巴巴同样传出在打造自己的BaaS平台。

在这样的状态下，中小区块链创业者还有多少机会呢？神州数字CEO、天使投资人孙茳涛近日撰文忠告创业者，目前区块链创业领域也是BAT等大公司看好的方向，初创型企业在其中难以求生。

“腾讯云有安全防护、QQ、微信支付网络平台，这些都是日活巨大的网络；还有可靠的网络传输，服务器存储、计算能力等，小公司构建这些能力是很困难的。”腾讯云高级架构师、腾讯区块链负责人吴非称。这种情况下，大公司借助流量入口，打通大数据、AI等能力，发展区块链具有天然优势。

“相比创业公司只有单一场景，BAT有技术基础和数据优势，所以区块链的落地会快好多倍。而且做平台和基础，会吸引更多的中小创业者来完善整个生态圈，最终他们积累的会是更多的数据。”山东区块链应用技术研究院常务副院长赵永亮说。

不过，这并不意味着中小创业者没有机会。

蒋国飞称，如果区块链慢慢地被大家接受，解决了信用的问题，无论是大公司还是小公司，都会有很多的机会。“本质上，区块链是一个基础设施的更新，不是一个单点的技术，涉及的场景非常多，大公司、小公司都会找到自己的位置。未来，小公司会偏向于做场景，大公司可能更多地关注基础设施。”

这意味着除去技术积累外，应用场景决定区块链的未来，而每个创业公司各有所长，也有各自的应用场景。

“区块链技术的落地还是要看场景，因此，一些对行业场景和区块链都有深刻了解的中小公司很有机会。”腾讯区块链产品总经理蔡弋戈说。在他看来，区块链是一项有着广泛应用前景的技术，有可能渗透到经济活动的方方面面，无论何种规模的公司，在区块链领域都有创新和突破的机会。

巨头联盟链下，区块链还能去中心化吗？

在ICO全面禁止的国内，做公有链有着天然的危险：上链必须发“币”（即Token，通证），发“币”则极易沦为炒作对象。

基于此，BAT的区块链布局均是联盟链。所谓的联盟链，就是对特定的组织团体开放，通过授权加入和退出的区块链网络。联盟链的优势在于，保留了区块链的部分去中心化，又不需要通过“发币”等方式实现运转。

这就意味着，从巨头们布局区块链的情况看，尚难见到区块链的“去中心化”。“以目前的环境和技术来说，联盟链是最适合发展的区块链，但这种状态下并不是真正的去中心化，因为巨头把持下的区块链，最终的授权主体还是巨头。”区块链技术创业者吴俊（化名）坦言。

区块链技术公司博晨副总裁窦佳丽认为，与传统互联网不一样的是，区块链的开源属性更强，在这个过程中，大家都可以贡献自己的力量，同时予以相应的奖励，而这会大大推动人们做出更多的创新。

吴非称，未来的区块链将是创业公司和巨头之间保持合作的状态，产业不是一家独揽独大，“我们希望的是在垂直领域完善生态圈，开放生态，吸纳更多开发者和理念。”

在这种状态下，区块链将变成一个集成各个不同公司技术的开源项目，创业公司合作完善生态系统，每家公司也不再需要从车轮造起。

“是否去中心，要看什么样的方式更适合实体经济。”赵永亮称。他认为，区块链的最终归宿是应用，“如果去中心难以解决实际问题，那就不是一个合适的应用。”

这和曾鸣近日的一番表态不谋而合：区块链最本质的特征是建立有一定共识基础的、点对点的协议/协同网络，区块链项目必须有自己的机制设计和制度演化，更好地解决实际问题，创造更大的价值，从而能被广泛接受。

新京报记者 刘景丰