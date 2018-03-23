用户信息泄露后 扎克伯格出面认错

2018年3月21日，Facebook CEO扎克伯格在泄露丑闻后首次发声，他承认对Facebook数据泄露事件负有责任。资料图

新京报讯 （记者杨砺）美国时间3月21日，美国社交巨头Facebook CEO马克·扎克伯格在Facebook用户数据泄露事件持续发酵5天后，首次打破沉默做出回应。

“我们有责任保护用户的数据，如果做不到这一点，那就不配为用户服务，”他在其个人Facebook页面上发表了一份声明，“正打击平台对数据的滥用。我们犯了错误，还有更多的事要做，正在弄清状况。本人对Facebook发生的事情负责，将调查所有有权限获取数据的应用。”

脸书将增加开发者获取数据权限的限制

扎克伯格表示，Facebook接下来将调查所有有权限获取数据的应用，并将禁止开发人员滥用用户信息。而对这一泄露事件的具体原因也将继续进行调查。

他还提出了多项加强用户数据保护的措施。他表示Facebook将增加对开发者获取数据权限的限制，以阻止其他种类的数据滥用。同时，还将在新闻流中设置一种工具，告知用户哪些APP能获得他们的数据，并允许用户取消这些APP获得数据的许可。

扎克伯格在同日接受美国CNN电视台采访时就用户信息泄露事件作出回应，“我们本应更早采取措施，这可能是我们在这里犯下的最大的错误。”

扎克伯格称，2014年，为了杜绝应用对数据滥用，我们宣布对整个平台做出大型调整，这些应用能够访问的数据自此受到了极大的限制。

但这显然已太晚了。早在2007年，Facebook Platform开放平台发布，希望能为更多的应用提供社交能力。

据卫报报道，其前员工表示，脸书对于第三方开发者使用数据缺乏有效的管理机制：“一旦数据被留在Facebook服务器上之后，公司就没有任何控制了，根本无法知晓第三方开发者用这些数据做了哪些事情。”

而在之前的3月16日，Facebook曾对外坚称，其数据并没有被盗用窃取——造成的用户资料外泄，而只是被“误用”。

脸书股价回升，此事造成的影响会持续吗

近日，Facebook陷入5000万用户信息外泄事件。受用户个人信息数据泄露事件影响，Facebook股价19日出现了五年来的最大单日跌幅6.8%，20日再跌2.56%，抹平该公司今年以来的全部涨幅，Facebook两日市值蒸发500亿美元。在经过连续下跌之后，市值已被阿里巴巴成功超越。

扎克伯格出面认错后，截至周三美股收盘，Facebook股价小幅回升0.74%，报价169.39美元，市值为4920.8亿美元。

独立IT分析师唐欣也向新京报表示，此次事情对Facebook的影响并非是致命的，Facebook的盈利模式非常清晰，即依靠数据分析帮助企业主进行广告的精准投放，“这一商业模式并不会因为此次丑闻而改变。”

■ 延展

Facebook能重获信任，挺过危机吗

受此次个人信息数据泄露事件影响的不仅仅是Facebook自己，美股其他同类股票也受到波及。

遭受巨大压力的Facebook以及同类企业如何重新获得客户信任？用户数据泄露丑闻发酵后，在社交媒体上掀起了一场名为“#DeleteFacebook（卸载Facebook）”的运动，甚至连Facebook旗下的即时通讯应用whatsapp也试图与Facebook划清界限。

瑞星副总裁、安全专家唐威称，实际上社交平台向第三方应用开放部分数据权限是十分普遍的，而重点在于开放的数据私密程度和数据的脱敏处理。他举例，用户在使用微信登录第三方小程序时，也会授权用户头像、用户名等信息。但Facebook将用户的社交关系和点赞等数据也开放给了第三方，无论用户是否授权，这一做法都有待商榷。

除了授权数据过于私密，用户数据被第三方用于分析也表明，Facebook对数据的脱敏处理工作存在漏洞。而这些都会导致用户失去对Facebook的信任。

不过唐欣称，过去的经验证明，随着时间的推移，用户大概率会淡忘此事。