新浪科技> 互联网> Facebook数据滥用丑闻曝光专题 > 正文

用户信息泄露后 扎克伯格出面认错

用户信息泄露后 扎克伯格出面认错
2018年03月23日 01:24 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2018年3月21日，Facebook CEO扎克伯格在泄露丑闻后首次发声，他承认对Facebook数据泄露事件负有责任。资料图

　　新京报讯 （记者杨砺）美国时间3月21日，美国社交巨头Facebook CEO马克·扎克伯格在Facebook用户数据泄露事件持续发酵5天后，首次打破沉默做出回应。

　　“我们有责任保护用户的数据，如果做不到这一点，那就不配为用户服务，”他在其个人Facebook页面上发表了一份声明，“正打击平台对数据的滥用。我们犯了错误，还有更多的事要做，正在弄清状况。本人对Facebook发生的事情负责，将调查所有有权限获取数据的应用。”

　　脸书将增加开发者获取数据权限的限制

　　扎克伯格表示，Facebook接下来将调查所有有权限获取数据的应用，并将禁止开发人员滥用用户信息。而对这一泄露事件的具体原因也将继续进行调查。

　　他还提出了多项加强用户数据保护的措施。他表示Facebook将增加对开发者获取数据权限的限制，以阻止其他种类的数据滥用。同时，还将在新闻流中设置一种工具，告知用户哪些APP能获得他们的数据，并允许用户取消这些APP获得数据的许可。

　　扎克伯格在同日接受美国CNN电视台采访时就用户信息泄露事件作出回应，“我们本应更早采取措施，这可能是我们在这里犯下的最大的错误。”

　　扎克伯格称，2014年，为了杜绝应用对数据滥用，我们宣布对整个平台做出大型调整，这些应用能够访问的数据自此受到了极大的限制。

　　但这显然已太晚了。早在2007年，Facebook Platform开放平台发布，希望能为更多的应用提供社交能力。

　　据卫报报道，其前员工表示，脸书对于第三方开发者使用数据缺乏有效的管理机制：“一旦数据被留在Facebook服务器上之后，公司就没有任何控制了，根本无法知晓第三方开发者用这些数据做了哪些事情。”

　　而在之前的3月16日，Facebook曾对外坚称，其数据并没有被盗用窃取——造成的用户资料外泄，而只是被“误用”。

　　脸书股价回升，此事造成的影响会持续吗

　　近日，Facebook陷入5000万用户信息外泄事件。受用户个人信息数据泄露事件影响，Facebook股价19日出现了五年来的最大单日跌幅6.8%，20日再跌2.56%，抹平该公司今年以来的全部涨幅，Facebook两日市值蒸发500亿美元。在经过连续下跌之后，市值已被阿里巴巴成功超越。

　　扎克伯格出面认错后，截至周三美股收盘，Facebook股价小幅回升0.74%，报价169.39美元，市值为4920.8亿美元。

　　独立IT分析师唐欣也向新京报表示，此次事情对Facebook的影响并非是致命的，Facebook的盈利模式非常清晰，即依靠数据分析帮助企业主进行广告的精准投放，“这一商业模式并不会因为此次丑闻而改变。”

　　■ 延展

　　Facebook能重获信任，挺过危机吗

　　受此次个人信息数据泄露事件影响的不仅仅是Facebook自己，美股其他同类股票也受到波及。

　　遭受巨大压力的Facebook以及同类企业如何重新获得客户信任？用户数据泄露丑闻发酵后，在社交媒体上掀起了一场名为“#DeleteFacebook（卸载Facebook）”的运动，甚至连Facebook旗下的即时通讯应用whatsapp也试图与Facebook划清界限。

　　瑞星副总裁、安全专家唐威称，实际上社交平台向第三方应用开放部分数据权限是十分普遍的，而重点在于开放的数据私密程度和数据的脱敏处理。他举例，用户在使用微信登录第三方小程序时，也会授权用户头像、用户名等信息。但Facebook将用户的社交关系和点赞等数据也开放给了第三方，无论用户是否授权，这一做法都有待商榷。

　　除了授权数据过于私密，用户数据被第三方用于分析也表明，Facebook对数据的脱敏处理工作存在漏洞。而这些都会导致用户失去对Facebook的信任。

　　不过唐欣称，过去的经验证明，随着时间的推移，用户大概率会淡忘此事。

我要反馈
相关专题： Facebook数据滥用丑闻曝光
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有