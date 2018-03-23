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行业竞争白热化 基金电商违规揽客屡禁难止

行业竞争白热化 基金电商违规揽客屡禁难止
2018年03月23日 00:47 新浪综合
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　　基金电商违规揽客屡禁难止

　　为了在激烈的市场竞争中保有一席之地，部分第三方基金销售平台违规采取送红包、送份额的销售手段以招揽生意。近期蚂蚁基金因“财富号送红包活动”吃下监管罚单，北京商报记者独家调查发现，目前市场上仍有部分基金电商顶风作案。在业内人士看来，大批互联网基金销售平台冲击影响下，电商基金营收净利下滑也成为违规营销屡禁不止的重要原因。

　　蚂蚁财富号领罚单

　　2018年第三方基金销售平台的首张罚单指向蚂蚁财富号。3月20日，浙江证监局发布处罚公告，经浙江证监局核查发现，蚂蚁基金“财富号红包活动”存在以送现金红包方式进行销售基金的行为。对此，浙江证监局决定对蚂蚁基金采取责令改正的监督管理措施。下一步，公司需严格对照《证券投资基金销售管理办法》等法律法规，全面开展自查自纠，进一步提高对违规销售行为的认识，提升合规管理水平，切实将投资者适当性管理工作落实到位。

　　北京商报记者打开蚂蚁财富App，发现目前基金公司红包活动已全面下架。南方一家大型基金公司市场部人士向北京商报记者透露称，“蚂蚁基金受到监管处罚后，公司随即开展了违规营销活动的清理工作”。根据记者以往用户体验，通过财富号购买基金产品可以享受基金公司推出的满减活动，即新用户享受一定金额的红包礼券。同时，在送红包的形式上，各家基金公司也存在一些差异，如工银瑞信基金推出“答题赢机票和红包”活动。

　　事实上，去年底同花顺也因为“送份额”的销售方式受到监管关注。 去年10月，同花顺基金销售公司因“518理财节”活动存在以奖励基金份额方式销售基金的行为，被浙江监管局下发行政监管措施。

　　部分平台仍打擦边球

　　尽管监管部门整治之风已经倾向第三方理财平台，但北京商报记者调查发现，目前基金电商“送收益送红包”的营销模式依然在部分销售平台中存在，其中行业龙头更是成为违规“重灾区”。

　　查询东方财富旗下基金销售平台天天基金App，依然可以看到买基金送红包的情形，首页推送中，就有泰达宏利、华宝基金、银华基金等十余家基金公司推出财富号红包活动，根据购买金额，红包力度为3-300元不等。而同花顺基金产品销售方面，同花顺爱基金App推出活动期间赎回任意金额到同花顺钱包，就可以获得1天年化收益20%的钱包赎回体验奖励，活动结束后，以基金份额的方式发放奖励。此外，基金定投宝通过微信绑定好基友基金基金账户即可领取红包。

　　就公司是否有下一步整改计划，北京商报记者试图联系公司进行询问，截至发稿，未能与相关负责人取得联系。大泰金石研究院一法务人士称，根据现有法律规定，销售基金时不能采取送保险、基金份额、现金等营销手段，不过，市场上有一家基金电商开始做相关活动，就会引来跟风，浙江证监局责令整改也有杀鸡儆猴的意思。

　　行业竞争白热化

　　近两年来，A股大盘走势震荡，偏股基金业绩下滑，收益稳健的货币基金规模迅猛增长，这也对基金销售平台盈利造成一定程度的冲击，另一方面，第三方基金销售平台快速扩容抢占市场份额，基金电商行业竞争步入白热化阶段。

　　对于电商基金频频触及监管红线的原因，盈码基金研究员杨晓晴认为，主要是盈利方面的压力所致，公募基金销售利润极其微薄，申购费的低折扣竞争等恶性竞争都增加了公司的财务压力。另一方面，基金销售业务门槛相对较低，代销平台间竞争激烈，获客成本较高，公司业务增速较低。这样低增速、高成本造成了公司利润的持续下滑。

　　正如上述研究员所言，部分龙头盈利压力已经较为明显，同花顺2017年年报数据显示，基金销售及大宗商品交易手续费等其他业务营业收入比上年下降61.2%。对于盈利下滑的原因，同花顺给出的解释是，主要是由于天津贵金属交易所业务规则调整等因素，子公司国承信公司业务大幅下滑，导致大宗商品交易手续费下滑幅度较大，另外，证券市场活跃度不高，基金发行规模有所下降，基金代销市场竞争激烈，基金代销手续费有一定程度下降。

　　市场投资环境不尽如人意，基金第三方销售平台走起了薄利多销的道路。北京商报记者发现，目前天天基金网基金申购费率已经全面实行1折优惠，覆盖了3000多只基金产品，目前主动管理型的股票型基金和混合型基金购买手续费率多为0.15%，部分基金公司更是将申购费率完全让利于投资者，如中融鑫思路混合C份额基金等手续费低至零元。目前市场上规模较大的第三方基金销售机构好买基金、蛋卷基金、同花顺爱基金也纷纷推出部分基金1折优惠活动吸引投资者。

　　北京商报记者 王晗/文 宋媛媛/制图

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